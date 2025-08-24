W poniedziałek tłumy ruszą do Lidla. Kultowa kolekcja. Najpopularniejsze modele już od 99 zł zamiast 400 zł
Miłośniczki elegancji i dobrej jakości w korzystnej cenie mogą odetchnąć z zadowoleniem. Od poniedziałku, 25 sierpnia, w sieci Lidl pojawi się limitowana kolekcja torebek renomowanej marki Gino Rossi. Promocyjne ceny mogą pozytywnie zaskoczyć nawet najbardziej wymagających klientek.
Kolekcja dwóch stylów – coś dla każdej kobiety
W sprzedaży znajdziemy dwa rodzaje torebek, które dopasują się zarówno do codziennych, jak i bardziej eleganckich stylizacji.
Mniejsze modele – dostępne w trzech klasycznych odcieniach: beżu, czerni i brązu. Każdy egzemplarz ma regulowany pasek i praktyczne magnetyczne zapięcie. Cena? Jedynie 99 zł.
Większe torby – zaprojektowane z myślą o kobietach, które potrzebują pojemnych rozwiązań. Oferowane będą w czerni i beżu, z odpinaną komorą i zamkiem błyskawicznym. Zmieszczą dokumenty w formacie A4, a ich cena to 139 zł.
Dlaczego to okazja?
Standardowe ceny torebek Gino Rossi w sklepach stacjonarnych mieszczą się zwykle w przedziale od 250 do 400 zł. Promocja w Lidlu oznacza więc oszczędność sięgającą nawet 60 procent.
Jak pokazują wcześniejsze akcje Lidla z markowymi produktami, tego typu oferty szybko znikają z półek. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego warto się pospieszyć.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.