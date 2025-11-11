W środę ludzie pobiegną do Biedronki. Moc gratisów do zgarnięcia
Sieć Biedronka wystartowała z kolejną odsłoną akcji „30 lat niskich cen”, w ramach której przygotowano wyjątkowe promocje na ulubione produkty Polaków. W tym tygodniu na klientów czekają atrakcyjne oferty typu 2+1 gratis oraz 1+1 gratis na popularne słodycze, herbaty i ciastka.
Kinder taniej w formule 2+1 gratis
Miłośnicy słodkości mogą się cieszyć — wszystkie produkty Kinder, w tym Kinder Bueno, Kinder Chocolate, Kinder Cards czy Kinder King, objęte są promocją „2+1 gratis”. Wystarczy posiadać kartę Moja Biedronka, by co trzeci produkt otrzymać za darmo. Oferta obejmuje maksymalnie trzy gratisowe produkty dziennie.
To doskonała okazja, by zrobić zapasy ulubionych słodyczy przed świętami — szczególnie że rabat naliczany jest automatycznie od wartości najtańszego produktu w zestawie.
Herbaty Lipton w promocji 1+1 gratis
Druga część akcji to prawdziwa gratka dla fanów herbaty. Biedronka oferuje wszystkie herbaty Lipton — w tym popularne warianty Yellow Label, Earl Grey i English Breakfast — w promocji „1+1 gratis”. Klienci mogą dowolnie mieszać smaki i rodzaje, a limit dzienny wynosi cztery opakowania (dwa gratisowe).
W ofercie specjalnej znalazł się też bestsellerowy zestaw Lipton czarnej herbaty — 92 torebki w promocyjnej cenie 10 złotych przy zakupie dwóch opakowań, również z kartą Moja Biedronka.
Słodkie okazje od Bonitki
W promocji „2+1 gratis” znalazły się także wszystkie ciastka i wafle Bonitki, w tym kultowe kruche, okrągłe i nadziewane wafle. Klienci mogą mieszać produkty dowolnie, a rabat naliczany jest proporcjonalnie.
Jak skorzystać z promocji?
Wystarczy aktywna karta Moja Biedronka lub aplikacja mobilna sieci. Promocje obowiązują przez ograniczony czas i mogą się różnić w zależności od sklepu.
Nowa akcja to kolejny element jubileuszowej kampanii „30 lat niskich cen”, w której Biedronka podkreśla, że „każdy dzień to nowa okazja na tańsze zakupy”.
