W środę wszystko się zatrzyma. Ujawniono szczegóły pogrzebu Łukasza Litewki i ogromne utrudnienia
Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki odbędą się w środę, 29 kwietnia, i będą miały charakter państwowy. To wydarzenie przyciągnie tłumy, a jego skala przełoży się na poważne zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu miasta.
Pogrzeb transmitowany w całej Polsce
Ceremonia rozpocznie się o godzinie 13:30 w kościele pw. św. Joachima przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Po mszy żałobnej kondukt przejdzie na cmentarz przy ul. Zuzanny w Sosnowcu.
Uroczystości będą transmitowane przez Telewizję Polską. Przed świątynią ustawiony zostanie telebim, aby umożliwić udział większej liczbie osób.
Paraliż ulic przez wiele godzin
Największe utrudnienia pojawią się jeszcze przed rozpoczęciem ceremonii. Od około godziny 9:00 do 17:00 kierowcy muszą liczyć się z zamknięciami dróg i ograniczeniami w ruchu.
Z ruchu wyłączone zostaną między innymi:
- ul. Popiełuszki
- ul. Dworska na odcinku do ul. Szpitalnej
- ul. Zuzanny od skrzyżowania z ul. Jędryczki do ul. Popiełuszki
Dodatkowo zamknięte będą wybrane wjazdy i zjazdy z drogi krajowej nr 94.
Gdzie zaparkować?
Osoby planujące udział w uroczystościach powinny przygotować się na brak miejsc parkingowych w bezpośredniej okolicy. Wskazane zostały alternatywne lokalizacje.
Kierowcy proszeni są o pozostawianie samochodów na terenie ArcelorMittal Park oraz na parkingach przy ul. 3 Maja w rejonie Górki Środulskiej.
Ważna decyzja rodziny
Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po zakończeniu ceremonii kościelnej dalsza część uroczystości odbędzie się już bez udziału mediów.
To decyzja rodziny, którą organizatorzy proszą uszanować.
Uwaga na fałszywe zbiórki
W sieci zaczęły pojawiać się konta i grupy podszywające się pod inicjatywy związane z Łukaszem Litewką. Pojawiają się również próby zbierania pieniędzy.
Organizatorzy apelują o ostrożność i dokładne sprawdzanie, komu przekazywane są środki.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Środa będzie dniem wyjątkowym, ale też trudnym komunikacyjnie. Jeśli nie musisz, lepiej unikać tej części miasta.
Jeśli planujesz udział, przygotuj się wcześniej. Dojazd może być utrudniony, a ruch – całkowicie sparaliżowany.
To jedno z tych wydarzeń, które na kilka godzin zmieniają rytm całego miasta.
