W ten weekend możesz odejść od bankomatu z kwitkiem! Pilny komunikat do klientów

15 stycznia 2026 20:26 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Klienci ING Banku Śląskiego muszą przygotować się na spore problemy. Nadchodzi seria przerw technicznych, które na kilka godzin sparaliżują dostęp do gotówki, kart płatniczych i szybkich przelewów

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Nocna przerwa: Karty pod kluczem

Najpoważniejsze utrudnienia czekają nas już w najbliższą noc z piątku na sobotę (16/17 stycznia). W godzinach 0:00–6:00 systemy Moje ING oraz ING Business przejdą gruntowny serwis. Co to oznacza dla Ciebie?

W tym czasie nie zadziałają kluczowe funkcje:

Ważne: Bank ostrzega, że problemy mogą wystąpić nawet przy zwykłych płatnościach kartą w sklepach (terminale płatnicze). Jeśli planujesz nocne zakupy lub tankowanie – weź ze sobą gotówkę!

Niedzielny paraliż przelewów

To jednak nie koniec. Kolejna porcja utrudnień uderzy w nocy z soboty na niedzielę (17/18 stycznia). Między 00:30 a 04:30 bank wyłączy:

  • Przelewy ekspresowe (Express Elixir).

  • Przelewy BLIK na telefon do innych banków.

Co będzie działać?

Na szczęście nie wszystko zostanie zablokowane. Bank uspokaja: transakcje BLIK w trakcie pierwszej nocnej przerwy (z piątku na sobotę) mają działać bez zakłóceń. Jeśli więc utkniesz przy kasie bez działającej karty, BLIK może uratować sytuację. W razie konieczności zastrzeżenia zgubionej karty, infolinia banku pozostanie dostępna przez całą dobę.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl