W ten weekend możesz odejść od bankomatu z kwitkiem! Pilny komunikat do klientów
Klienci ING Banku Śląskiego muszą przygotować się na spore problemy. Nadchodzi seria przerw technicznych, które na kilka godzin sparaliżują dostęp do gotówki, kart płatniczych i szybkich przelewów
Nocna przerwa: Karty pod kluczem
Najpoważniejsze utrudnienia czekają nas już w najbliższą noc z piątku na sobotę (16/17 stycznia). W godzinach 0:00–6:00 systemy Moje ING oraz ING Business przejdą gruntowny serwis. Co to oznacza dla Ciebie?
W tym czasie nie zadziałają kluczowe funkcje:
-
Nie wypłacisz pieniędzy z bankomatu ani nie skorzystasz z wpłatomatu.
-
Nie zmienisz limitów na karcie ani nie nadasz jej kodu PIN.
-
Nie aktywujesz nowej karty ani nie dodasz jej do Google Pay czy Apple Pay.
-
Płatności w internecie (z potwierdzeniem 3DSecure) mogą zostać odrzucone.
Ważne: Bank ostrzega, że problemy mogą wystąpić nawet przy zwykłych płatnościach kartą w sklepach (terminale płatnicze). Jeśli planujesz nocne zakupy lub tankowanie – weź ze sobą gotówkę!
Niedzielny paraliż przelewów
To jednak nie koniec. Kolejna porcja utrudnień uderzy w nocy z soboty na niedzielę (17/18 stycznia). Między 00:30 a 04:30 bank wyłączy:
-
Przelewy ekspresowe (Express Elixir).
-
Przelewy BLIK na telefon do innych banków.
Co będzie działać?
Na szczęście nie wszystko zostanie zablokowane. Bank uspokaja: transakcje BLIK w trakcie pierwszej nocnej przerwy (z piątku na sobotę) mają działać bez zakłóceń. Jeśli więc utkniesz przy kasie bez działającej karty, BLIK może uratować sytuację. W razie konieczności zastrzeżenia zgubionej karty, infolinia banku pozostanie dostępna przez całą dobę.
Mam 28 lat i mieszkam w Warszawie od urodzenia.