W tym roku to obowiązek ponad 3 milionów Polaków! Za niewywiązanie się grozi dotkliwa kara
Warto sprawdzić datę ważności swojego dokumentu, gdyż w tym roku aż 3,66 mln obywateli stanie przed obowiązkiem wymiany dowodu osobistego. Zwlekanie do ostatniej chwili może słono kosztować – kary sięgają nawet 5 tysięcy złotych
Ministerstwo Cyfryzacji alarmuje: rok 2026 będzie rekordowy pod względem liczby wygasających dokumentów tożsamości. Kumulacja dotyczy przede wszystkim rocznika 1998, który dziesięć lat temu odbierał swój pierwszy „dorosły” dowód, oraz wszystkich osób, które wymieniały dokument w 2016 roku.
Jak sprawdzić, czy Twój dowód jest jeszcze ważny?
Najprostszym sposobem jest zerknięcie na awers dokumentu (strona ze zdjęciem), gdzie znajduje się data upływu ważności. Jeśli jednak korzystasz z technologii, pomoc może przyjść sama:
Profil Zaufany: Użytkownicy posiadający aktywny profil mogą otrzymać automatyczne powiadomienie o zbliżającym się terminie wymiany.
Aplikacja mObywatel: To również wygodne narzędzie do monitorowania statusu swoich dokumentów.
Pułapka 30 dni – nie czekaj do wygaśnięcia
Przepisy są jasne: wniosek o nowy dokument należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności starego. Dlaczego to takie ważne?
Czas oczekiwania: Urząd ma ustawowo 30 dni na przygotowanie nowego dowodu od momentu złożenia odcisków palców.
Formalności: Po złożeniu wniosku online (lub w urzędzie) masz 30 dni na osobistą wizytę w celu dopełnienia formalności biometrycznych.
Surowe kary za „nieważną” tożsamość
Posługiwanie się przeterminowanym dowodem to nie tylko problem w banku czy na poczcie. Zgodnie z ustawą o dowodach osobistych, za brak ważnego dokumentu grozi:
Grzywna do 5000 zł,
W skrajnych przypadkach – kara ograniczenia wolności.
Bez ważnego dowodu nie załatwisz spraw urzędowych, nie weźmiesz kredytu, a w wielu przypadkach nie odbierzesz nawet poleconej przesyłki.
Kiedy jeszcze trzeba wymienić dowód?
Upływ 10-letniego terminu ważności to niejedyny powód do wizyty w urzędzie. Nowy dokument musisz wyrobić także gdy:
Zmieniłeś dane osobowe (np. nazwisko po ślubie),
Twój wygląd uległ znacznej zmianie (np. po operacji plastycznej), co utrudnia rozpoznanie,
Dokument został uszkodzony, zgubiony lub skradziony,
Certyfikaty w e-dowodzie zostały unieważnione.
Jeśli Twój dowód kończy się w połowie roku, złóż wniosek już teraz. Przy tak dużej liczbie wymian (blisko 3,7 mln osób) w urzędach mogą tworzyć się kolejki, a czas oczekiwania w niektórych regionach może się wydłużyć.
