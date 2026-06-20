W Warszawie mandaty już się sypią. Jadą i sprawdzają. Wiemy, jak sprawdzają samochody pod SCT
Strefa Czystego Transportu działa w Warszawie od 1 lipca 2024 roku, ale pierwszy mandat za wjazd niedopuszczonym pojazdem padł dopiero w połowie listopada 2025 – po szesnastu miesiącach, w czasie których Straż Miejska ograniczała się głównie do pouczeń. Teraz tempo kontroli przyspieszyło – i to nie dzięki funkcjonariuszowi z kartką, a dzięki mobilnym kamerom, które w kilka sekund sprawdzają tablicę w centralnej bazie pojazdów.
Czym jest SCT i kogo dotyczy zakaz
Strefa obejmuje większość Śródmieścia i fragmenty sąsiednich dzielnic – granicę wyznaczają al. Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, al. Armii Ludowej, ul. Wawelska, ul. Wiatraczna i al. Stanów Zjednoczonych. Od 1 stycznia 2026 roku, w drugim etapie wdrażania, zaostrzono normy: do strefy nie mogą wjechać samochody benzynowe starsze niż 26 lat lub niespełniające normy Euro 3, ani diesle wyprodukowane przed 2009 rokiem lub niespełniające normy Euro 5 – w praktyce diesle starsze niż 17 lat.
Wyjątki obejmują mieszkańców Warszawy płacących podatki w stolicy, osoby z niepełnosprawnościami, pojazdy specjalne i historyczne, motocykle oraz seniorów, którzy do końca 2023 roku ukończyli 70 lat i byli już właścicielami swojego auta. Niezależnie od tego każdy niespełniający norm pojazd ma prawo do 4 wjazdów okazjonalnych w roku kalendarzowym – mandat grozi dopiero przy piątym.
500 zł z art. 96c – kto go wystawia
Podstawą mandatu jest art. 96c Kodeksu wykroczeń: kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu, podlega grzywnie do 500 zł. Mandat wystawia Straż Miejska na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – nie ma kary za sam brak nalepki, jeśli pojazd w ogóle nie powinien wjechać do strefy; karze podlega wjazd niedopuszczonym autem, niezależnie od tego, czy ma nalepkę.
Liczby – jak naprawdę zmieniła się kontrola
|Okres
|Ujawnione przypadki
|Wszczęte postępowania
|Mandaty
|Cały 2025 rok
|–
|–
|1
|1.01-20.02.2026
|87
|58
|16
W ciągu pierwszych siedmiu tygodni 2026 roku wystawiono szesnastokrotnie więcej mandatów niż przez cały poprzedni rok. Pozostałe ujawnione przypadki zakończyły się środkami oddziaływania wychowawczego, czyli pouczeniem bez grzywny – to wciąż realna część egzekucji przepisów, nie każde ujawnienie kończy się mandatem.
To najnowsze dane podane publicznie do dnia publikacji tego artykułu. Od 1 kwietnia 2026 roku miasto prowadzi dodatkowe, kilkumiesięczne badanie ruchu w strefie za pomocą kamer Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – jego wyniki mają zostać opublikowane jeszcze w tym roku, ale na dziś nie są znane.
Jak naprawdę działa system – i czego nie robi
Kluczowym narzędziem są 4 mobilne kamery odczytujące tablice rejestracyjne (ANPR), które funkcjonariusze ustawiają przy radiowozie w różnych punktach strefy, każdego dnia w innym miejscu. Kamera automatycznie odczytuje numer rejestracyjny i w czasie rzeczywistym sprawdza go w bazie CEPiK – pojazd niedopuszczony do strefy zostaje oznaczony, a patrol może go zatrzymać do kontroli. To wciąż wymaga obecności funkcjonariusza na miejscu – mandat nie jest generowany automatycznie i nie przychodzi pocztą bez interwencji Straży Miejskiej. Pojazdy zarejestrowane za granicą nie są automatycznie weryfikowane w CEPiK – są oznaczane do ręcznej kontroli dokumentów.
Osobną sprawą jest sieć około 15 kamer Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, obejmująca około 240 skrzyżowań w mieście. Od kwietnia 2026 roku część z nich wykorzystywana jest do wieloletniego badania ruchu w SCT – zbierają dane o typach pojazdów i normach emisji, ale wyłącznie do analiz. Zarząd Dróg Miejskich nie ma uprawnień do nakładania mandatów i wprost zdementował krążące w mediach społecznościowych informacje, jakoby te kamery automatycznie generowały kary.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź auto, zanim wjedziesz do centrum
- Sprawdź rok produkcji i normę emisji swojego auta – diesel sprzed 2009 roku lub niespełniający normy Euro 5, oraz benzyna starsza niż 26 lat lub poniżej normy Euro 3, nie mogą swobodnie wjeżdżać do SCT od 1 stycznia 2026 roku.
- Jeśli płacisz podatki w Warszawie i jesteś tu zameldowany, sprawdź, czy kwalifikujesz się do zwolnienia z wymogów strefy – zgłoszenie i odpowiednie dokumenty są konieczne, by numer rejestracyjny trafił do listy pojazdów dopuszczonych.
- Pamiętaj o limicie 4 wjazdów okazjonalnych w roku kalendarzowym dla pojazdu niespełniającego norm – dopiero piąty wjazd grozi mandatem do 500 zł na podstawie art. 96c Kodeksu wykroczeń.
- Jeśli Twoje auto jest na granicy norm, a rzadko wjeżdżasz do ścisłego centrum, rozważ parking w systemie Parkuj i Jedź (P+R) i dalszą podróż komunikacją miejską.
- Nie licz na to, że kamery automatycznie wyślą Ci mandat pocztą – kontrolę i decyzję o nałożeniu kary podejmuje funkcjonariusz Straży Miejskiej na miejscu, nie sam system kamer.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.