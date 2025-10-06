W Warszawie mogą zawyć syreny. Wydano komunikat. Wiadomo, kiedy i dlaczego
Mieszkańcy Warszawy mogą w najbliższych dniach usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że od 6 do 10 października prowadzone będą testy nowego systemu ostrzegania ludności. Dźwięk syren może pojawić się kilkukrotnie w ciągu dnia i potrwać kilkanaście sekund. Urzędnicy podkreślają, że nie ma żadnego powodu do niepokoju – to tylko techniczna próba sprawności systemu, a nie sygnał realnego zagrożenia.
Testy potrwają kilka dni
Jak wynika z oficjalnego komunikatu, odbiory modernizowanych punktów Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności (SAOL) rozpoczęły się 6 października i potrwają do piątku, 10 października.
W tym czasie w różnych częściach miasta mogą być słyszalne krótkie, przerywane dźwięki alarmów. Urząd wojewódzki wyjaśnia, że testy odbywają się między godziną 8:00 a popołudniem. Ich celem jest sprawdzenie, czy wszystkie syreny działają prawidłowo po modernizacji.
Nie reaguj na dźwięk syreny
Sygnały, które mogą pojawić się w tych dniach, nie mają nic wspólnego z sytuacjami zagrożenia.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki podkreśla, że nie należy podejmować żadnych działań, jeśli w tym czasie usłyszysz dźwięk syreny.
Komunikat ma uspokoić mieszkańców, by nie dzwonili na numery alarmowe i nie próbowali ewakuować się – to jedynie test infrastruktury technicznej. Warszawski ratusz również przypomniał o trwających odbiorach i zaapelował o zachowanie spokoju.
Podobne testy w całym kraju
Warszawa nie jest jedynym miastem, w którym prowadzone są próby systemu alarmowego.
W ostatnich tygodniach podobne testy odbyły się m.in. we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. W wielu miejscach uruchamiane były zarówno sygnały dźwiękowe, jak i komunikaty głosowe informujące o charakterze ćwiczeń.
Takie działania mają na celu zintegrowanie lokalnych systemów ostrzegania z krajową siecią bezpieczeństwa, by w razie realnego zagrożenia – np. powodzi, awarii chemicznej czy ataku cybernetycznego – informacja dotarła do mieszkańców jak najszybciej.
Dlaczego testy są tak ważne
Nowoczesny system alarmowy to kluczowy element bezpieczeństwa państwa.
Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, starsze instalacje działały jeszcze w oparciu o technologie sprzed kilkudziesięciu lat. Teraz sieć syren jest modernizowana – będą sterowane cyfrowo, zsynchronizowane z systemami SMS i aplikacjami ostrzegającymi obywateli o zagrożeniach.
Modernizacja obejmuje m.in. aktualizację oprogramowania, wymianę głośników i wdrożenie automatycznego systemu przekazywania ostrzeżeń.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli mieszkasz w Warszawie i w tym tygodniu usłyszysz dźwięk syreny, zachowaj spokój – to tylko test.
Nie ma potrzeby ewakuacji ani dzwonienia na policję czy straż pożarną. Dźwięki alarmowe będą krótkie i mogą wystąpić w różnych rejonach miasta.
Warto jednak potraktować tę sytuację jako przypomnienie, by wiedzieć, jak zachować się w razie prawdziwego zagrożenia. Sprawdź, czy wiesz, gdzie znajdują się najbliższe schrony, jak brzmią różne rodzaje sygnałów alarmowych i skąd czerpać oficjalne informacje w sytuacjach kryzysowych.
