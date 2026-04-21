W Warszawie rośnie liczba zapytań o rachunki za prąd. Chodzi o jeden dokument
Firmy energetyczne rozpoczęły weryfikację rozliczeń za 2024 rok. Brak jednego oświadczenia może oznaczać utratę preferencyjnej ceny prądu i dopłaty sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czas na złożenie dokumentu mija 30 czerwca 2026 roku.
Jedna decyzja sprzed 2024 roku wraca dziś. Kogo obejmuje obowiązek
Kontrole obejmują przedsiębiorców z sektora MŚP oraz rolników, którzy między 1 lipca a 31 grudnia 2024 roku korzystali z maksymalnej ceny energii na poziomie 693 zł/MWh. Było to rozwiązanie wprowadzone w ramach wsparcia publicznego, które miało ograniczyć skutki wysokich cen energii.
Niższa stawka nie była jednak przyznawana automatycznie na stałe. Każdy odbiorca musi dziś potwierdzić, że spełniał warunki skorzystania z tej pomocy. Bez tego sprzedawca energii nie może utrzymać preferencyjnych rozliczeń.
Brak dokumentu uruchamia korekty faktur. Kwoty mogą być bardzo wysokie
Jeśli firma nie złoży wymaganego oświadczenia, dostawca energii ma obowiązek przeliczyć zużycie prądu według cen rynkowych z drugiej połowy 2024 roku. Różnica między stawką gwarantowaną a rynkową może wynosić nawet kilkaset złotych na każdej MWh.
W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy mogą otrzymać korekty faktur na poziomie od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Powstała niedopłata staje się natychmiast wymagalna, co może wpłynąć na płynność finansową firm.
Z doświadczeń kontroli podobnych programów w poprzednich latach wynika, że wielu przedsiębiorców traktowało formalności jako drugorzędne. Tymczasem właśnie dokumentacja decyduje o utrzymaniu prawa do wsparcia.
Dlaczego sprzedawcy energii działają teraz
Obecna weryfikacja wynika z obowiązków związanych z rozliczaniem pomocy publicznej. Preferencyjna cena energii była formą wsparcia typu de minimis, które musi być dokładnie ewidencjonowane.
Sprzedawcy energii nie mogą samodzielnie potwierdzić spełnienia warunków przez klienta. Brak oświadczenia oznacza konieczność cofnięcia ulgi i przeliczenia rachunków. To procedura wynikająca wprost z przepisów.
Warszawa: firmy przyspieszają składanie dokumentów
W Warszawie temat dotyczy szczególnie dużej grupy przedsiębiorców – od małych usług po sektor gastronomiczny i handel. Według danych rynkowych stolica skupia ponad 20 proc. aktywnych firm w Polsce, co oznacza tysiące podmiotów objętych obowiązkiem.
W biurach obsługi klientów sprzedawców energii w Warszawie w ostatnich tygodniach wyraźnie wzrosła liczba zapytań o dokumenty i sposób ich złożenia. Największe zainteresowanie widać wśród mikrofirm, które często nie mają rozbudowanej obsługi księgowej.
Przykłady z lokalnego rynku pokazują, że nawet niewielkie firmy usługowe mogą otrzymać korekty na poziomie kilku tysięcy złotych. W przypadku większych odbiorców energii kwoty są wielokrotnie wyższe.
Stołeczni przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z elektronicznych formularzy, które pozwalają zamknąć sprawę w kilka minut bez wychodzenia z biura.
Termin jest jeden. Po tej dacie zaczynają się problemy
Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2026 roku. Dokument trzeba przekazać do sprzedawcy, z którym obowiązywała umowa w drugiej połowie 2024 roku.
Możliwe są trzy formy złożenia dokumentu:
– formularz online na stronie sprzedawcy
– przesłanie podpisanego skanu e-mailem
– dostarczenie wersji papierowej do punktu obsługi lub pocztą
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest złożenie dokumentu elektronicznie, ponieważ daje natychmiastowe potwierdzenie przekazania danych.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy unikniesz dopłat
Jeśli prowadzisz firmę lub gospodarstwo rolne, wykonaj konkretne kroki:
– Sprawdź, czy korzystałeś z ceny 693 zł/MWh w 2024 roku
– Znajdź swojego sprzedawcę energii z tamtego okresu
– Pobierz i wypełnij oświadczenie o pomocy de minimis
– Złóż dokument przed 30 czerwca 2026 roku
– Zachowaj potwierdzenie wysłania
Brak reakcji oznacza automatyczne przeliczenie rachunków i obowiązek dopłaty. W wielu przypadkach to formalność, która decyduje o kilku lub kilkunastu tysiącach złotych.
