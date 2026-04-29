W Warszawie zacznie się po Majówce. Przygotuj świece, powerbanki, naładuj smartfona i laptopy
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na utrudnienia, które zaczną się tuż po majówce. W wielu dzielnicach zaplanowano prace przy sieci energetycznej, co oznacza czasowe wyłączenia prądu. Warto wcześniej się zabezpieczyć – szczególnie że przerwy mogą potrwać nawet kilka godzin.
Wyłączenia obejmą różne części miasta
Z opublikowanych informacji wynika, że planowane prace obejmą dziesiątki adresów w stolicy. Chodzi m.in. o ulice takie jak Ostródzka, Staropolska, Wiązana czy Przy Agorze, ale lista jest znacznie dłuższa.
Przerwy w dostawie energii zaplanowano na dni po majówce, głównie 5 i 6 maja. W zależności od lokalizacji wyłączenia rozpoczną się już rano – nawet o 8:00 – i mogą potrwać do godzin popołudniowych.
Dlaczego zabraknie prądu?
Powodem są prace modernizacyjne i rozbudowa sieci energetycznej. Operator prowadzi działania związane m.in. z wymianą instalacji oraz rozbudową infrastruktury kablowej.
To standardowe działania, które mają poprawić jakość dostaw prądu w przyszłości. Dla mieszkańców oznacza to jednak chwilowe utrudnienia.
Lepiej się przygotować
Choć wyłączenia są planowane, mogą zaskoczyć, jeśli ktoś o nich zapomni. Dlatego warto zawczasu zadbać o podstawowe rzeczy.
Dobrym pomysłem jest naładowanie telefonów, laptopów i powerbanków. W przypadku dłuższych przerw przydadzą się także latarki lub świece.
Warto też pamiętać o urządzeniach, które wymagają stałego zasilania – jak lodówki czy sprzęt medyczny.
Godziny mogą się zmienić
Operator zaznacza, że planowane wyłączenia mogą zostać odwołane lub skrócone. Zdarza się też, że prąd wraca wcześniej niż zapowiadano.
Mimo to lepiej założyć wariant ostrożny i przygotować się na pełny czas przerwy.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Dla wielu osób będzie to po prostu kilka godzin bez prądu. Dla innych – szczególnie pracujących zdalnie – może to oznaczać konieczność zmiany planów.
Dlatego jedno jest pewne: jeśli mieszkasz w jednej z objętych lokalizacji, lepiej sprawdzić szczegóły i przygotować się wcześniej. Po majówce może być już za późno.
