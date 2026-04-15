W Warszawie zamykają sklepy znanej marki, a sieć podbija nowe rynki
Na pierwszy rzut oka nic się nie zmienia. Sklepy działają, klienci robią zakupy, promocje kuszą jak zawsze. Ale w tle toczy się proces, który może zmienić układ sił w handlu także w Warszawie. Carrefour rozwija działalność w nowych krajach, jednocześnie analizując swoją przyszłość w Polsce. I to właśnie ten drugi wątek budzi dziś największe emocje.
Nowe kierunki rozwoju. Carrefour wchodzi do kolejnych krajów
Jak podaje Retail Detail, sieć podpisała nowe umowy franczyzowe w Gwinei i Nigerii. W Konakrze działa już pierwszy sklep, a w najbliższych latach planowana jest rozbudowa sieci do kilkunastu placówek.
To część strategii „Carrefour 2030”, której celem jest zwiększenie obecności globalnej i wzmocnienie pozycji w szybko rosnących regionach świata, takich jak Afryka.
Firma chce docelowo działać w około 60 krajach i znacząco zwiększyć skalę działalności poza Europą.
Polska poza głównym nurtem strategii
W tym samym dokumencie strategicznym Polska pojawia się w grupie krajów określonych jako „niekluczowe”. Oznacza to, że dla tych rynków celem jest przede wszystkim poprawa wyników finansowych, a nie intensywna ekspansja.
To ważny sygnał, ale nie oznacza automatycznie wycofania się z rynku.
Carrefour nadal prowadzi działalność w Polsce i nie ogłosił decyzji o opuszczeniu kraju.
Problemy w Polsce są faktem. Dane nie pozostawiają złudzeń
Nie da się jednak ukryć, że sytuacja sieci w Polsce jest trudna.
Według dostępnych danych:
– sprzedaż spada (m.in. -2,8 proc. w IV kwartale 2025)
– liczba sklepów maleje (około 46 placówek mniej w 2025 roku)
– firma prowadzi działania restrukturyzacyjne
Widzimy to także w Warszawie. Część sklepów zmienia format, inne znikają z rynku, a oferta bywa ograniczana.
Czy Carrefour wyjdzie z Polski? Na razie trwa analiza
Najważniejsze: Carrefour nie ogłosił wyjścia z Polski.
Firma potwierdza jedynie, że analizuje różne scenariusze dla swojego biznesu w kraju. Wśród nich mogą być:
– sprzedaż części aktywów
– dalsza restrukturyzacja
– zmiana modelu działania
Na tym etapie nie zapadła ostateczna decyzja.
Co to oznacza dla nas w Warszawie?
Dla nas, mieszkańców Warszawy, to konkretna sytuacja, którą już zaczynamy odczuwać.
W praktyce oznacza to:
– możliwe dalsze zmiany w sieci sklepów
– zamykanie mniej rentownych lokalizacji
– dostosowywanie oferty do wyników sprzedaży
Jednocześnie sklepy Carrefoura nadal działają i nic nie wskazuje na nagłe wycofanie się sieci z Polski.
Najważniejszy wniosek jest prosty: firma zmienia strategię globalną, a Polska przestaje być jej kluczowym rynkiem. To proces, który trwa i którego efekty będziemy obserwować także w Warszawie w najbliższych miesiącach.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli robimy zakupy w Carrefourze, warto przygotować się na stopniowe zmiany, a nie nagłą rewolucję.
Możemy spodziewać się:
– zmian w dostępności sklepów w naszej okolicy
– rotacji oferty i marek własnych
– ewentualnych zmian właścicielskich w przyszłości
To nie jest sytuacja „z dnia na dzień”. To proces, który dopiero się rozwija.
I właśnie dlatego warto go śledzić – bo jego finał może mieć realny wpływ na codzienne zakupy w Warszawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.