W Warszawie zamykają sklepy znanej marki, a sieć podbija nowe rynki

15 kwietnia 2026 20:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na pierwszy rzut oka nic się nie zmienia. Sklepy działają, klienci robią zakupy, promocje kuszą jak zawsze. Ale w tle toczy się proces, który może zmienić układ sił w handlu także w Warszawie. Carrefour rozwija działalność w nowych krajach, jednocześnie analizując swoją przyszłość w Polsce. I to właśnie ten drugi wątek budzi dziś największe emocje.

Nowe kierunki rozwoju. Carrefour wchodzi do kolejnych krajów

Jak podaje Retail Detail, sieć podpisała nowe umowy franczyzowe w Gwinei i Nigerii. W Konakrze działa już pierwszy sklep, a w najbliższych latach planowana jest rozbudowa sieci do kilkunastu placówek.

To część strategii „Carrefour 2030”, której celem jest zwiększenie obecności globalnej i wzmocnienie pozycji w szybko rosnących regionach świata, takich jak Afryka.

Firma chce docelowo działać w około 60 krajach i znacząco zwiększyć skalę działalności poza Europą.

Polska poza głównym nurtem strategii

W tym samym dokumencie strategicznym Polska pojawia się w grupie krajów określonych jako „niekluczowe”. Oznacza to, że dla tych rynków celem jest przede wszystkim poprawa wyników finansowych, a nie intensywna ekspansja.

To ważny sygnał, ale nie oznacza automatycznie wycofania się z rynku.

Carrefour nadal prowadzi działalność w Polsce i nie ogłosił decyzji o opuszczeniu kraju.

Problemy w Polsce są faktem. Dane nie pozostawiają złudzeń

Nie da się jednak ukryć, że sytuacja sieci w Polsce jest trudna.

Według dostępnych danych:

– sprzedaż spada (m.in. -2,8 proc. w IV kwartale 2025)
– liczba sklepów maleje (około 46 placówek mniej w 2025 roku)
– firma prowadzi działania restrukturyzacyjne

Widzimy to także w Warszawie. Część sklepów zmienia format, inne znikają z rynku, a oferta bywa ograniczana.

Czy Carrefour wyjdzie z Polski? Na razie trwa analiza

Najważniejsze: Carrefour nie ogłosił wyjścia z Polski.

Firma potwierdza jedynie, że analizuje różne scenariusze dla swojego biznesu w kraju. Wśród nich mogą być:

– sprzedaż części aktywów
– dalsza restrukturyzacja
– zmiana modelu działania

Na tym etapie nie zapadła ostateczna decyzja.

Co to oznacza dla nas w Warszawie?

Dla nas, mieszkańców Warszawy, to konkretna sytuacja, którą już zaczynamy odczuwać.

W praktyce oznacza to:

– możliwe dalsze zmiany w sieci sklepów
– zamykanie mniej rentownych lokalizacji
– dostosowywanie oferty do wyników sprzedaży

Jednocześnie sklepy Carrefoura nadal działają i nic nie wskazuje na nagłe wycofanie się sieci z Polski.

Najważniejszy wniosek jest prosty: firma zmienia strategię globalną, a Polska przestaje być jej kluczowym rynkiem. To proces, który trwa i którego efekty będziemy obserwować także w Warszawie w najbliższych miesiącach.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli robimy zakupy w Carrefourze, warto przygotować się na stopniowe zmiany, a nie nagłą rewolucję.

Możemy spodziewać się:

– zmian w dostępności sklepów w naszej okolicy
– rotacji oferty i marek własnych
– ewentualnych zmian właścicielskich w przyszłości

To nie jest sytuacja „z dnia na dzień”. To proces, który dopiero się rozwija.

I właśnie dlatego warto go śledzić – bo jego finał może mieć realny wpływ na codzienne zakupy w Warszawie.

