W Warszawie złożono już 220 tysięcy wniosków – ZUS apeluje, by nie czekać. Koniec czerwca to koniec dodatkowych pieniędzy
Zostało kilka dni, by nie stracić pieniędzy z programu 800 plus za pierwszy miesiąc nowego okresu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina: kto nie złoży wniosku do 30 czerwca, nie otrzyma wyrównania za czerwiec – a w Warszawie, gdzie złożono już najwięcej wniosków w całym województwie mazowieckim, wciąż są rodzice, którzy zwlekają.
Dlaczego ten termin ma znaczenie
Nowy okres świadczeniowy programu 800 plus rozpoczął się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027 roku. Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie od 1 lutego, a pierwszy ważny termin minął już 30 kwietnia – ci, którzy zdążyli, zachowali ciągłość wypłat. Dla pozostałych kluczowy jest właśnie koniec czerwca: „Wnioski złożone w czerwcu pozwalają otrzymać świadczenie za pierwszy miesiąc nowego okresu rozliczeniowego. Kto nie złoży wniosku do końca czerwca, nie otrzyma wyrównania za czerwiec” – wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim. Wypłata wraz z wyrównaniem ma trafić do uprawnionych najpóźniej do końca sierpnia. Po 30 czerwca świadczenie będzie przysługiwało już tylko od miesiąca złożenia wniosku, bez żadnego wyrównania za czerwiec.
Warszawa na czele statystyk – i to nie blisko
Według danych ZUS z 18 czerwca, w całej Polsce złożono już ponad 4,2 mln wniosków, obejmujących przeszło 6,17 mln dzieci. W województwie mazowieckim – ponad 671,2 tys. wniosków na ponad 970 tys. dzieci. Sama Warszawa odpowiada za 220 468 wniosków i 294 447 dzieci – to ponad 32 proc. wszystkich wniosków złożonych w całym województwie, z jednego miasta. Dla porównania, drugi w kolejności powiat wołomiński ma 40 955 wniosków – ponad pięć razy mniej niż stolica, mimo że to jeden z największych powiatów na Mazowszu. Żaden inny powiat w regionie nie zbliża się nawet do skali, jaką generuje sama Warszawa.
Co dalej ze składaniem wniosków co roku?
W konsultacjach publicznych jest już projekt zmian, który ma odciążyć rodziców od corocznego składania wniosku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce, by od okresu świadczeniowego 2027/2028 prawo do 800 plus ustalane było automatycznie, na podstawie danych, które ZUS już posiada – z możliwością zgłoszenia zmian, jeśli sytuacja rodzinna się zmieni. To jednak wciąż projekt, planowany do przyjęcia przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2026 roku – obecny, coroczny obowiązek składania wniosku obowiązuje bez zmian w tym i w przyszłym okresie świadczeniowym.
Co to oznacza dla Ciebie? Złóż wniosek, zanim zabraknie dni
- Złóż wniosek najpóźniej do 30 czerwca, żeby zachować prawo do wyrównania za czerwiec – wypłata trafi na konto najpóźniej do końca sierpnia.
- Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie – przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia. Nie ma już możliwości złożenia dokumentów papierowo.
- Jeśli składałeś wniosek o 800 plus na poprzedni okres przez mZUS i świadczenie zostało przyznane, możesz w aplikacji łatwo utworzyć nowy wniosek na bieżący okres, bez wypełniania wszystkiego od nowa.
- Nie jesteś pewien, czy Twój wniosek już dotarł do ZUS – zaloguj się na PUE ZUS, w zakładce „Rodzina 800+” sprawdzisz status i etap obsługi swojego wniosku.
- Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny – nie musisz nic dokumentować w tym zakresie.
- Jeśli przegapisz czerwiec, złożenie wniosku w lipcu da Ci świadczenie tylko od lipca, z wypłatą do 30 września – im później złożysz, tym więcej miesięcy bezpowrotnie przepadnie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.