Wadliwy produkt dla dzieci wycofany z rynku. W Warszawie ruszyły zwroty i kontrole produktów

21 kwietnia 2026 16:48 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Sieć Auchan wycofuje ze sprzedaży leżaczek dla niemowląt po wykryciu poważnej wady konstrukcyjnej. Produkt może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, w tym zsunięcia się dziecka lub ucisku szyi. Sprawę monitoruje UOKiK, a klienci mogą liczyć na pełny zwrot pieniędzy bez paragonu.

Tabliczka na budynku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Fot. Warszawa w Pigułce

Wycofanie leżaczka dla niemowląt. Ten model mógł stwarzać zagrożenie – sprawdź szczegóły

Sieć handlowa Auchan wycofuje ze sprzedaży leżaczek dla niemowląt po wykryciu poważnej wady konstrukcyjnej. Produkt może stwarzać ryzyko dla zdrowia i życia dzieci. Komunikat został opublikowany w związku z działaniami nadzorczymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Problem w systemie pasów. Możliwe nieprawidłowe zabezpieczenie dziecka

Wycofany produkt to leżaczek oznaczony symbolem W22_BBC_EQP0013. Z informacji przekazanych przez sieć wynika, że problem dotyczy konstrukcji pasów bezpieczeństwa. W praktyce możliwe było przypięcie dziecka wyłącznie pasem brzusznym, bez użycia zabezpieczenia krokowego.

To kluczowy element systemu ochrony. Brak dolnego pasa może prowadzić do zsunięcia się niemowlęcia z siedziska. W przypadku małych dzieci nawet upadek z niewielkiej wysokości, np. kilkudziesięciu centymetrów, może skutkować poważnymi urazami głowy lub odcinka szyjnego kręgosłupa.

Najgroźniejszy scenariusz. Pas może uciskać szyję dziecka

W oficjalnym komunikacie wskazano również na najbardziej niebezpieczny przebieg zdarzeń. Jeśli dziecko zsunie się w dół, pas brzuszny może przesunąć się w okolice szyi. W takiej sytuacji dochodzi do silnego ucisku dróg oddechowych.

To oznacza ryzyko szybkiego ograniczenia dopływu powietrza. W przypadku niemowląt reakcja organizmu jest natychmiastowa, a opiekun nie zawsze ma możliwość szybkiej interwencji. Z tego powodu produkt został objęty procedurą wycofania z rynku.

UOKiK monitoruje sprawę. Obowiązki sprzedawcy wynikają z prawa

Sprawa została zgłoszona do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nadzoruje bezpieczeństwo produktów dostępnych na rynku. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca ma obowiązek wycofać produkt, który może stwarzać zagrożenie dla użytkowników.

Podstawą prawną jest m.in. ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275). Nakłada ona na dystrybutorów obowiązek natychmiastowego działania w przypadku wykrycia ryzyka oraz poinformowania konsumentów.

Jak rozpoznać wadliwy model i odzyskać pieniądze

Wycofanie dotyczy jednego konkretnego produktu:

Nazwa: Leżaczek W22_BBC_EQP0013
Kod EAN: 3616740690165

Sieć Auchan poinformowała, że każdy klient może zwrócić produkt i otrzymać pełny zwrot pieniędzy. Nie jest wymagany paragon ani inny dowód zakupu. Zwrot można zrealizować w dowolnym sklepie tej sieci.

To rozwiązanie wynika z przepisów konsumenckich oraz procedur bezpieczeństwa – w przypadku zagrożenia zdrowia formalności są ograniczone do minimum.

Warszawa: mieszkańcy reagują na komunikat sieci

W Warszawie komunikat o wycofaniu produktu pojawił się w sklepach stacjonarnych oraz w punktach obsługi klienta. Według informacji przekazywanych przez pracowników sklepów, zainteresowanie zwrotami wzrosło już w pierwszych dniach po publikacji ostrzeżenia.

Na podstawie doświadczeń z podobnych sytuacji w 2025 roku, w stołecznych placówkach tego typu akcje obejmują zwykle kilkaset egzemplarzy jednego modelu produktu. Warszawa, jako największy rynek detaliczny w kraju, często generuje największą liczbę zwrotów w takich przypadkach.

Ratusz przypomina, że rodzice powinni na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące bezpieczeństwa produktów dla dzieci. W przypadku wątpliwości należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się ze sprzedawcą.

Dlaczego takie sytuacje się powtarzają? Kulisy kontroli produktów dziecięcych

W 2025 roku UOKiK opublikował kilkadziesiąt ostrzeżeń dotyczących produktów dla dzieci, w tym zabawek i sprzętu użytkowego. Kontrole wykazują najczęściej problemy z jakością wykonania, oznakowaniem lub instrukcją użytkowania.

Z doświadczeń kontroli wynika, że największe ryzyko pojawia się przy nieprawidłowym użytkowaniu produktu, zwłaszcza gdy konstrukcja dopuszcza błędne zapięcie lub montaż. Właśnie dlatego producenci są zobowiązani do projektowania produktów w sposób minimalizujący możliwość pomyłki.

Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź bezpieczeństwo produktów dla dziecka

Jeśli kupiłeś leżaczek dla niemowlęcia lub podobny sprzęt, wykonaj kilka prostych kroków:

Sprawdź model i kod EAN – upewnij się, czy nie dotyczy go komunikat o wycofaniu
Natychmiast przestań używać produktu, jeśli istnieje ryzyko wad konstrukcyjnych
Oddaj produkt do sklepu – w tym przypadku nie jest wymagany paragon
Regularnie sprawdzaj komunikaty UOKiK i GIS dotyczące bezpieczeństwa produktów
Zawsze korzystaj z pełnego systemu zabezpieczeń – pasy powinny być zapięte zgodnie z instrukcją

W przypadku produktów dla niemowląt nawet niewielka wada może mieć poważne konsekwencje. Szybka reakcja i weryfikacja sprzętu to najprostszy sposób, by uniknąć zagrożenia.

Podstawa prawna i źródła

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275)
Komunikaty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
Oficjalne informacje sieci handlowej Auchan

