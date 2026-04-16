Wakacje 2026 pod znakiem zapytania? Ceny lotów rosną, linie ograniczają połączenia

16 kwietnia 2026 21:03 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Wakacyjne podróże w 2026 roku mogą być droższe i mniej przewidywalne. Wzrost cen paliwa lotniczego i napięcia na Bliskim Wschodzie wpływają na siatki połączeń, a część linii już ogranicza loty i wprowadza dodatkowe opłaty. To może przełożyć się na ceny biletów i dostępność popularnych kierunków.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ceny paliwa rosną. Linie ograniczają loty

Kluczowym czynnikiem jest wzrost kosztów paliwa. Cena paliwa lotniczego wzrosła o około 130 proc. rok do roku, co zmusza przewoźników do szukania oszczędności. Najbardziej widoczne jest to w Azji. Linie takie jak AirAsia i Vietnam Airlines ograniczyły rozkłady lotów w kwietniu i maju, aby zabezpieczyć swoje rezerwy paliwa.

Z kolei przewoźnicy wprowadzają dodatkowe opłaty. Cathay z Hongkongu dolicza nawet 150 funtów do lotów długodystansowych, a inne linie przygotowują podobne rozwiązania.

Problemy mogą dotknąć także Europę

Choć sytuacja w Europie jest stabilniejsza, pierwsze sygnały zmian już się pojawiły. Lotniska w północnych Włoszech wprowadziły reglamentację paliwa dla części połączeń.

Rezerwy paliwa zaczęły wykorzystywać również porty lotnicze w Amsterdamie, Kopenhadze i Paryżu. To pokazuje, że ryzyko nie dotyczy wyłącznie odległych regionów.

Podczas rozmów z pracownikami branży turystycznej w Warszawie pojawia się jeden wniosek – sytuacja jest dynamiczna i zależy od rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie.

Linie lotnicze reagują. Mniej lotów i nowe opłaty

Amerykański przewoźnik United już ograniczył swoją siatkę połączeń. Zmniejszono liczbę lotów o około 5 proc., co oznacza setki odwołanych rejsów tygodniowo. Niektóre linie w USA podniosły także opłaty dodatkowe. Rosną koszty bagażu rejestrowanego, co ma zrekompensować droższe paliwo.

W Europie przewoźnicy na razie uspokajają nastroje, ale przyznają, że dostawy paliwa są zabezpieczone tylko na najbliższe tygodnie. Jeśli sytuacja się nie poprawi, mogą pojawić się ograniczenia.

Zmieniają się kierunki podróży

Wzrost napięcia w regionie Zatoki Perskiej wpływa również na wybory turystów. Spada zainteresowanie kierunkami na Bliskim Wschodzie, a rośnie popyt na uznawane za bezpieczniejsze destynacje.

Więcej rezerwacji trafia do Europy i Stanów Zjednoczonych. To może oznaczać większe obłożenie lotów i dalszy wzrost cen biletów w sezonie wakacyjnym.

Czy grozi paraliż lotnisk?

Na ten moment nie ma sygnałów o całkowitym wstrzymaniu ruchu lotniczego. Jednak lokalne ograniczenia i opóźnienia są możliwe, zwłaszcza jeśli problemy z paliwem będą się pogłębiać. Eksperci wskazują, że największe ryzyko dotyczy tras zależnych od dostaw z regionu Zatoki Perskiej oraz lotnisk o mniejszych zapasach paliwa.

Najbardziej narażone mogą być połączenia azjatyckie i część tras długodystansowych.

Co to oznacza dla Ciebie? Wakacyjne podróże 2026

Jeśli planujesz wyjazd, warto działać szybciej niż zwykle. Rezerwacja biletów z wyprzedzeniem może pozwolić uniknąć wyższych cen, które mogą pojawić się w kolejnych tygodniach.

Sprawdź także warunki biletu. Elastyczne opcje zmiany terminu mogą okazać się przydatne, jeśli dojdzie do zmian w rozkładach lotów. Warto przygotować się na dodatkowe koszty. Opłaty za bagaż lub dopłaty paliwowe mogą być coraz częstsze, zwłaszcza na trasach długodystansowych.

Jeśli zależy Ci na stabilności podróży, rozważ wybór popularnych kierunków w Europie. Są one mniej narażone na zakłócenia związane z dostawami paliwa. Najważniejsze jest jednak to, że sytuacja pozostaje zmienna. Decyzje linii lotniczych będą zależeć od dalszego rozwoju wydarzeń, dlatego przed podróżą warto na bieżąco sprawdzać komunikaty przewoźników.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna