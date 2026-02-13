Walentynki to raj dla oszustów. Policja ostrzega przed „miłością” w sieci

Zbliżające się Walentynki to czas wzmożonej aktywności internetowych oszustów. Małopolska policja ostrzega, że fałszywe znajomości na portalach randkowych mogą skończyć się nie tylko złamanym sercem, ale także utratą pieniędzy i próbami szantażu.

Małopolska policja ostrzega przed oszustwami w Walentynki. Uważaj na „miłość” w sieci

Zbliżające się Walentynki to nie tylko czas romantycznych gestów, ale także wzmożonej aktywności internetowych oszustów. Małopolska policja apeluje o ostrożność podczas korzystania z portali i aplikacji randkowych. Funkcjonariusze podkreślają, że przestępcy coraz częściej wykorzystują emocje i zaufanie, by wyłudzać pieniądze.

Według policji schemat działania jest zazwyczaj podobny. Oszust szybko buduje relację, okazuje zainteresowanie i zaangażowanie, a następnie proponuje przeniesienie rozmowy na inny komunikator. To często pierwszy sygnał ostrzegawczy.

Szybka relacja, potem prośba o pieniądze

Po kilku dniach intensywnej wymiany wiadomości pojawia się dramatyczna historia. Rzekoma nagła choroba, wypadek za granicą, problemy z biletami lotniczymi czy konieczność opłacenia leczenia – pretekstów nie brakuje. Celem jest jedno: nakłonić ofiarę do przelania pieniędzy.

Policjanci zwracają uwagę, że szczególną czujność powinny wzbudzić sytuacje, gdy nowo poznana osoba unika spotkania twarzą w twarz, nie chce prowadzić wideorozmów lub ciągle znajduje wymówki, by odłożyć realne spotkanie. Niepokojące są również propozycje wspólnych inwestycji czy szybkie deklaracje miłości.

Ryzyko szantażu i wyłudzeń

W skrajnych przypadkach oszuści zdobywają prywatne zdjęcia lub nagrania, a następnie grożą ich ujawnieniem, jeśli ofiara nie przekaże pieniędzy. Tego typu przestępstwa, określane jako tzw. „sextortion”, są coraz częstsze i mogą mieć poważne konsekwencje psychologiczne dla pokrzywdzonych.

Policja przypomina, że przestępcy działają profesjonalnie, często podszywając się pod żołnierzy, lekarzy, inżynierów pracujących za granicą czy osoby o wysokim statusie społecznym. Ich profile bywają starannie przygotowane i wiarygodne.

Apel o zdrowy rozsądek

Małopolska policja podkreśla, że internetowe znajomości mogą być wartościowe, ale wymagają ostrożności. Funkcjonariusze zalecają, by:

– nie przesyłać pieniędzy osobom poznanym wyłącznie online,
– nie udostępniać prywatnych zdjęć ani danych osobowych,
– nie klikać w podejrzane linki przesyłane przez nieznajomych,
– w razie wątpliwości skonsultować sytuację z bliskimi.

Każdą podejrzaną sytuację należy zgłosić policji. Szybka reakcja może zapobiec dalszym stratom i pomóc w ustaleniu sprawców.

Walentynki to czas, który powinien kojarzyć się z pozytywnymi emocjami. Służby przypominają jednak, że w sieci warto zachować chłodną głowę – rozwaga i ostrożność to najlepsza ochrona przed utratą pieniędzy i przykrymi konsekwencjami internetowych znajomości.

 

 

