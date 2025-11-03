Waloryzacja emerytur po nowemu! Nawrocki podpisał projekt ustawy „Godna emerytura”
Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „Godna emerytura”, który trafi do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Dokument zakłada wprowadzenie nowego systemu waloryzacji świadczeń – najniższe emerytury mają wzrosnąć o co najmniej 150 zł brutto. To realizacja jednej z głównych obietnic prezydenta, mającej poprawić sytuację finansową seniorów i zapewnić im realną ochronę przed inflacją.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „Godna emerytura”. Najniższe świadczenia wzrosną o co najmniej 150 zł
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek w Sochaczewie projekt ustawy dotyczący waloryzacji emerytur, który jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu. To realizacja jednej z kluczowych obietnic jego kampanii prezydenckiej – wprowadzenia tak zwanej „sprawiedliwej waloryzacji”, mającej zapewnić wyższe podwyżki dla osób z najniższymi świadczeniami.
Projekt ustawy „Godna emerytura” zakłada, że coroczna waloryzacja emerytur i rent nie będzie już wyłącznie procentowa, lecz obejmie także gwarantowaną podwyżkę minimalną – co najmniej 150 zł brutto. Celem zmiany jest poprawa sytuacji finansowej seniorów, dla których obecny system nie zapewnia wystarczającej ochrony przed inflacją i wzrostem kosztów życia.
– Obiecałem, że nikt nie zostanie z tyłu. Waloryzacja musi być sprawiedliwa, zwłaszcza dla tych, którzy całe życie pracowali, a dziś ledwo wiążą koniec z końcem – powiedział prezydent Nawrocki podczas uroczystości w Sochaczewie.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia są waloryzowane co roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia. W 2024 roku wskaźnik inflacji wśród gospodarstw domowych emerytów wyniósł 3,6 proc., a realny wzrost płac – 9,5 proc.
Nowa propozycja ma jednak wzmocnić ochronę najuboższych emerytów, którzy dziś otrzymują minimalne świadczenia. Obecnie najniższa emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto, co – jak podkreślają eksperci – w wielu przypadkach nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków, zwłaszcza po ostatnich wzrostach cen żywności, leków i energii.
Rządzący liczą, że ustawa „Godna emerytura” zostanie przyjęta jeszcze w tym roku, tak aby nowe zasady waloryzacji mogły wejść w życie od marca 2026 roku. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, zmiana obejmie kilka milionów osób i może kosztować budżet państwa nawet 4–5 miliardów złotych rocznie.
– To inwestycja w godność i bezpieczeństwo ludzi starszych. Nie można mówić o silnym państwie, jeśli nie dba ono o swoich seniorów – podsumował prezydent Nawrocki.
Ekonomiści oceniają inicjatywę pozytywnie, choć zwracają uwagę, że wprowadzenie stałej kwoty waloryzacji może zwiększyć różnice między świadczeniami i w dłuższej perspektywie wymagać korekt finansowych w systemie emerytalnym.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.