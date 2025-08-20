Waloryzacji 800 plus nie będzie? Resort stawia sprawę jasno!
Rodzice liczyli na waloryzację 800 plus i wyższe wypłaty od 2026 roku. Według wyliczeń świadczenie powinno wynosić już 895 złotych, by utrzymać realną wartość sprzed dwóch lat. Ministerstwo Rodziny rozwiało jednak nadzieje.
Waloryzacja 800 plus w 2026 roku? Resort rozwiewa wątpliwości
Rodzice liczyli, że w 2026 roku świadczenie 800 plus wzrośnie i wyniesie nawet 895 złotych. Takie kwoty wynikałyby z waloryzacji, która miałaby rekompensować skutki inflacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiało jednak nadzieje – nie planuje zmian w programie.
Inflacja zjada 800 plus
Program wprowadzono w 2016 roku jako 500 plus. Początkowo obejmował drugie i kolejne dziecko, a w przypadku mniej zamożnych rodzin także pierwsze. Z czasem objął wszystkie dzieci, a od 2022 roku obsługą zajmuje się ZUS. W 2024 roku wysokość świadczenia wzrosła do 800 złotych.
Choć podwyżka miała ulżyć rodzicom, inflacja szybko zmniejszyła realną wartość świadczenia. Od czasu zmiany nominalnej kwoty siła nabywcza 800 plus spadła już o około 50 złotych. Według wyliczeń ekonomistów, by utrzymać wartość z 2024 roku, dziś powinno wynosić 852 zł, a w 2026 roku – 895 zł.
Postulaty i brak decyzji
Od miesięcy pojawiają się postulaty wprowadzenia waloryzacji świadczenia na wzór emerytur i rent. Część ekspertów sugeruje też powiązanie prawa do 800 plus z obowiązkiem pracy i płacenia podatków w Polsce. Resort jednak pozostaje nieugięty – w oficjalnym komunikacie poinformował, że nie pracuje nad waloryzacją ani innymi zmianami.
Świadczenie bez zmian od 2026 roku
Nowe przepisy dotyczące programu Rodzina 800 plus wprowadziła ustawa z maja 2024 roku, wiążąc jego wypłatę z realizowaniem obowiązku edukacyjnego przez dziecko. To już odczuwają rodziny od czerwca 2025 roku. Na kolejne modyfikacje rodzice nie mają co liczyć – od czerwca 2026 roku świadczenie nadal ma być wypłacane na niezmienionych zasadach i w wysokości 800 zł.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.