Warszawa bez prądu nawet przez 10 godzin. Sprawdź adresy i przygotuj się wcześniej
Mieszkańcy kilku rejonów Warszawy muszą przygotować się na planowane wyłączenia prądu. We wtorek, 28 kwietnia 2026 roku, energetycy będą prowadzić prace przy sieci. W części miejsc utrudnienia potrwają od rana aż do późnego popołudnia.
Najdłuższe wyłączenie zaplanowano przy ul. Małej Żabki 1 i 3 oraz ul. Mochtyńskiej 22, 54-54F i 56-56C. Prądu ma tam nie być od godziny 8:00 do 18:00. Powodem jest wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia i modernizacja sieci.
Kolejne utrudnienia obejmą ul. Mozaikową 171B-171C. Tam przerwa w dostawie energii potrwa od 8:00 do 14:00. Energetycy zaplanowali wymianę złącza kablowego.
Na liście są również ul. Boremlowska 40 oraz ul. Rusznikarska 5-6 i 23. W tym rejonie wyłączenie przewidziano od 8:00 do 15:00. Przyczyną jest przebudowa sieci kablowej w rejonie ul. Boremlowskiej i Barwniczej.
Operator zastrzega, że planowane przerwy mogą zostać odwołane bez wcześniejszego uprzedzenia. Mimo to mieszkańcy powinni przygotować się na kilka godzin bez energii.
Warto wcześniej naładować telefon, laptop i powerbank. Dobrze też sprawdzić latarkę, ograniczyć otwieranie lodówki i zaplanować pracę zdalną tak, by wyłączenie nie zaskoczyło w środku dnia.
