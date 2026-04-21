Warszawa bez prądu od rana! Te ulice zostaną odcięte nawet na 10 godzin. Sprawdź, czy dotyczy Twojego adresu
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na poważne utrudnienia. Już 21 kwietnia w kilku dzielnicach stolicy nastąpią planowane wyłączenia prądu. W niektórych miejscach energii nie będzie przez wiele godzin, a część prac potrwa niemal cały dzień.
Operator sieci STOEN podkreśla, że to nie awaria, lecz zaplanowane działania modernizacyjne. Dla mieszkańców oznacza to jednak realne problemy w codziennym funkcjonowaniu.
Prąd zniknie już od 7:00 rano
Pierwsze wyłączenia rozpoczną się we wtorek, 21 kwietnia, już o godzinie 7:00. Najdłuższe utrudnienia zaplanowano w rejonie ulic:
– Jana III Sobieskiego 43 i 45
– Mangalia 2
W tych lokalizacjach przerwy mogą potrwać aż do 17:00. Operator zaznacza jednak, że będą to dwie krótsze przerwy, a nie jedno ciągłe wyłączenie.
Tego samego dnia bez prądu pozostaną także inne miejsca w stolicy, m.in. przy ulicach Sulejkowskiej, Bruzdowej, Gratyny, Pozytywki, Cyklamenów czy Wędrowców. W części przypadków przerwy potrwają 5–6 godzin, a jedno z wyłączeń zaplanowano nawet na wieczór, do 22:00.
Problemy potrwają kilka dni
To nie jednorazowa sytuacja. Utrudnienia będą kontynuowane również w kolejnych dniach:
– 22 kwietnia: wyłączenia nawet od 8:00 do 18:00
– 23 kwietnia: przerwy m.in. 7:30–14:00 i 8:00–16:00
– 24 kwietnia: kolejne lokalizacje, w tym rejon ul. Sochaczewskiej
Największe wyłączenie zaplanowane na środę obejmie szeroki obszar ulic takich jak Agrarna, Chełmżyńska, Kołodziejska, Oraczy, Szeroka czy Szkutników.
Te dzielnice Warszawy najbardziej odczują przerwy
Wyłączenia obejmą kilka kluczowych części miasta. Problemy z dostępem do energii pojawią się m.in. w:
– Mokotowie
– Pradze-Południe
– Białołęce
– Wawrze
– Wesołej
W praktyce oznacza to, że utrudnienia dotkną zarówno mieszkańców bloków, jak i domów jednorodzinnych oraz części firm i punktów usługowych.
Dlaczego STOEN wyłącza prąd?
Operator tłumaczy, że przerwy są związane z modernizacją i konserwacją sieci energetycznej. To działania, które mają poprawić stabilność dostaw w przyszłości.
Jednocześnie podkreśla, że harmonogram może się zmieniać, dlatego warto na bieżąco sprawdzać komunikaty.
Co to oznacza dla Ciebie?
– możesz zostać bez prądu nawet na kilka godzin
– utrudnienia mogą dotyczyć tylko wybranych numerów budynków
– problemy obejmą kilka dzielnic Warszawy jednocześnie
– warto wcześniej przygotować się na brak energii
Jeśli pracujesz zdalnie, masz ważne urządzenia lub planujesz dzień w domu, sprawdzenie harmonogramu może okazać się kluczowe.
W Warszawie takie wyłączenia zdarzają się regularnie, ale skala tych zaplanowanych na najbliższe dni może zaskoczyć wielu mieszkańców.
