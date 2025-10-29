Warszawa bez prądu. Planowane wyłączenia energii elektrycznej w wielu dzielnicach 29 października
29 października 2025 roku, w wielu rejonach Warszawy trwają planowane wyłączenia prądu. Część z nich rozpoczęła się już od wczesnych godzin porannych i potrwają nawet do godziny 18:00. Operator energetyczny przypomina, że prace mają charakter konserwacyjny, a terminy mogą ulec zmianie lub zostać odwołane bez wcześniejszego uprzedzenia.
Gdzie nie ma dziś prądu
Od godziny 7:00 przerwy w dostawie energii dotknęły m.in. mieszkańców ulic:
-
Płatniczej (28–32) – brak zasilania do godziny 16:00,
-
Białołęckiej (162–259, z przerwami) – prace potrwają do 18:00,
-
Andromedy, Jowisza, Księżycowej, Opłotek, Palisadowej i Wólczyńskiej – planowany koniec wyłączenia około 14:00,
-
Ostródzkiej (245B/5–245B/6) – przerwa w dostawie prądu do 14:00,
-
Malborskiej, Św. Wincentego oraz odcinków Ostródzkiej (6–51) – energia ma wrócić około 13:00,
-
Ostródzka (98A–98F) – planowane zakończenie wyłączenia o 15:00.
Część ulic, w tym Wał Miedzeszyński, Zabielska i Plac Jana Henryka Dąbrowskiego, objęta była wyłączeniami już w poniedziałek.
Dlaczego wyłączają prąd
Jak informuje operator, przerwy w dostawie energii są planowane z wyprzedzeniem i mają na celu konserwację oraz modernizację sieci elektroenergetycznej. Regularne prace pozwalają uniknąć poważniejszych awarii w sezonie zimowym, gdy zapotrzebowanie na energię rośnie.
Mieszkańcy mogą sprawdzić aktualne komunikaty o przerwach w dostawie prądu na stronie operatora – w zakładce „Planowane wyłączenia”.
Co zrobić w czasie przerwy
Eksperci radzą, by w godzinach planowanego wyłączenia:
-
odłączyć wtyczki urządzeń elektrycznych,
-
nie otwierać lodówki bez potrzeby, by utrzymać niską temperaturę,
-
unikać korzystania z wind i elektronarzędzi,
-
przygotować latarki i naładować telefony wcześniej.
Przerwy mogą zostać odwołane
Operator przypomina, że planowane wyłączenia mogą zostać skrócone lub odwołane bez wcześniejszego komunikatu, jeśli prace zakończą się szybciej niż przewidywano.
Dla mieszkańców Warszawy oznacza to, że w najbliższych dniach mogą pojawić się kolejne przerwy w dostawach energii, szczególnie w dzielnicach, gdzie prowadzone są modernizacje sieci.
Co to oznacza dla mieszkańców
Dzisiejsze wyłączenia to część szerokiego programu modernizacji warszawskiej sieci energetycznej. Choć utrudnienia są chwilowe, w dłuższej perspektywie mają poprawić stabilność dostaw prądu w stolicy. Warto jednak śledzić komunikaty operatora – kolejne przerwy mogą być planowane już w pierwszych dniach listopada.
