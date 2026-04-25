Warszawa bez prądu w poniedziałek. Przygotuj świece i powerbanki. Będą wyłączenia

25 kwietnia 2026 20:01 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na utrudnienia. W poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku, w kilku rejonach miasta zaplanowano przerwy w dostawie energii elektrycznej. Powód to prace techniczne i modernizacyjne sieci.

Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)
Wyłączenia obejmą m.in. okolice ulicy Dostatniej (numery 3–4 oraz 6). Tam prądu nie będzie w godzinach od 9:00 do 13:00. W tym czasie prowadzone będą działania związane z podłączeniem instalacji.

Znacznie dłuższe utrudnienia czekają mieszkańców ulicy Huculskiej (numery 2–4). W tym przypadku przerwa zaplanowana jest od 8:00 aż do 17:00. Operator informuje, że chodzi o modernizację sieci, choć istnieje szansa, że prąd wróci wcześniej.

Jak zawsze w takich sytuacjach, dostawca zastrzega, że harmonogram może ulec zmianie. Wyłączenia mogą zostać odwołane lub skrócone bez wcześniejszej zapowiedzi.

Dla mieszkańców oznacza to jedno – warto się przygotować. Brak prądu to nie tylko ciemność, ale też problemy z ładowaniem telefonów, działaniem lodówki czy dostępem do internetu.

Co warto zrobić wcześniej

Naładuj telefon i powerbanki. Sprawdź, czy masz latarkę lub świece. Jeśli pracujesz z domu, rozważ zmianę planów na ten dzień. Warto też zabezpieczyć jedzenie w lodówce i ograniczyć jej otwieranie podczas przerwy.

Takie prace są konieczne, by sieć działała sprawnie w przyszłości. Dla mieszkańców oznaczają jednak kilka godzin bez prądu – i konieczność przygotowania się na chwilowy powrót do „offline”

