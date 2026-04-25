Warszawa bez prądu w poniedziałek. Przygotuj świece i powerbanki. Będą wyłączenia
Mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na utrudnienia. W poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku, w kilku rejonach miasta zaplanowano przerwy w dostawie energii elektrycznej. Powód to prace techniczne i modernizacyjne sieci.
Wyłączenia obejmą m.in. okolice ulicy Dostatniej (numery 3–4 oraz 6). Tam prądu nie będzie w godzinach od 9:00 do 13:00. W tym czasie prowadzone będą działania związane z podłączeniem instalacji.
Znacznie dłuższe utrudnienia czekają mieszkańców ulicy Huculskiej (numery 2–4). W tym przypadku przerwa zaplanowana jest od 8:00 aż do 17:00. Operator informuje, że chodzi o modernizację sieci, choć istnieje szansa, że prąd wróci wcześniej.
Jak zawsze w takich sytuacjach, dostawca zastrzega, że harmonogram może ulec zmianie. Wyłączenia mogą zostać odwołane lub skrócone bez wcześniejszej zapowiedzi.
Dla mieszkańców oznacza to jedno – warto się przygotować. Brak prądu to nie tylko ciemność, ale też problemy z ładowaniem telefonów, działaniem lodówki czy dostępem do internetu.
Co warto zrobić wcześniej
Naładuj telefon i powerbanki. Sprawdź, czy masz latarkę lub świece. Jeśli pracujesz z domu, rozważ zmianę planów na ten dzień. Warto też zabezpieczyć jedzenie w lodówce i ograniczyć jej otwieranie podczas przerwy.
Takie prace są konieczne, by sieć działała sprawnie w przyszłości. Dla mieszkańców oznaczają jednak kilka godzin bez prądu – i konieczność przygotowania się na chwilowy powrót do „offline”
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.