Warszawa: Ceny pierwszych truskawek zwalają z nóg. Nie każdy się decyduje
Pierwsze polskie truskawki właśnie pojawiły się w sprzedaży i od razu wywołały gorącą dyskusję. Choć wielu klientów co roku z niecierpliwością czeka na początek sezonu, tym razem uwagę przyciągają przede wszystkim ceny. Wczesne owoce z upraw tunelowych kosztują nawet kilkadziesiąt złotych za kilogram, co dla części kupujących okazuje się barierą nie do zaakceptowania. Jedni są gotowi zapłacić więcej za krajowy produkt, inni wolą poczekać na moment, gdy truskawki staną się bardziej dostępne i wyraźnie tańsze. To dopiero początek sezonu, który pokaże, jak ukształtuje się rynek i jakie decyzje podejmą konsumenci.
Wczesne truskawki z upraw tunelowych pojawiły się już w sprzedaży, jednak ich ceny są wyraźnie wyższe niż w poprzednich latach.
W jednym z ogłoszeń lokalnych plantator zaoferował owoce w cenie 80 zł za 2 kg, czyli 40 zł za kilogram. Informacja szybko rozeszła się w sieci i wywołała szeroką dyskusję.
Reakcje klientów: „poczekamy na niższe ceny”
Internauci zwracają uwagę, że cena jest zbyt wysoka jak na początek sezonu. W komentarzach dominują opinie o wstrzymaniu się z zakupami.
Wielu konsumentów deklaruje, że poczeka na tańsze owoce z upraw gruntowych, które pojawią się w kolejnych tygodniach.
Dlaczego truskawki są tak drogie?
Eksperci wskazują, że wysokie ceny wynikają głównie z ograniczonej podaży oraz kosztów produkcji.
Uprawy tunelowe wymagają większych nakładów finansowych, co przekłada się na końcową cenę produktu.
Porównanie cen na rynku
Na rynkach hurtowych w Polsce ceny pierwszych truskawek kształtują się obecnie na poziomie 30–40 zł za kilogram.
W sklepach detalicznych owoce z wczesnych zbiorów kosztują zazwyczaj 30–35 zł za kilogram.
Dla porównania, importowane truskawki są znacznie tańsze i kosztują od 10 do 18 zł za kilogram.
Warszawa. Ile zapłacimy za truskawki?
W Warszawie ceny pierwszych polskich truskawek są zbliżone do średniej krajowej, ale często znajdują się w górnym przedziale.
Na popularnych targowiskach i bazarach można spotkać ceny sięgające 35–40 zł za kilogram, zwłaszcza za owoce krajowe z wczesnych upraw.
W supermarketach ceny są nieco niższe, jednak również przekraczają 30 zł za kilogram w przypadku polskich truskawek.
Tańszą alternatywą pozostają owoce importowane, które są dostępne w większości sklepów.
Kiedy ceny spadną?
Eksperci przewidują, że wraz ze wzrostem podaży ceny będą stopniowo maleć.
Największe spadki spodziewane są w czerwcu, kiedy na rynek trafią truskawki z upraw gruntowych.
W szczycie sezonu ceny mogą wynosić około 10–15 zł za kilogram.
Co to oznacza dla konsumentów?
– wysokie ceny na początku sezonu są naturalne
– tańsze owoce pojawią się w kolejnych tygodniach
– warto porównywać ceny w różnych miejscach
– importowane produkty są tańszą alternatywą
– opłaca się poczekać na pełnię sezonu
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.