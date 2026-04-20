Warszawa czekała na niższe podatki. Minister finansów przerywa spekulacje. Decyzja już zapadła
Temat wrócił z dużą siłą i rozbudził nadzieje wielu pracujących, szczególnie w Warszawie, gdzie zarobki często przekraczają próg podatkowy. Czy będzie więcej pieniędzy „na rękę”? Minister finansów właśnie zabrał głos i rozwiał wątpliwości.
Zmiany w podatkach? Jest jasne stanowisko rządu
W ostatnich dniach pojawiła się propozycja, aby podnieść drugi próg podatkowy do 140 000 zł. Oznaczałoby to, że więcej osób płaciłoby niższą, 12-procentową stawkę PIT.
Jednak minister finansów Andrzej Domański jasno wskazał:
– rząd nie prowadzi obecnie prac nad zmianą progów podatkowych
– w 2026 roku obowiązujące limity pozostają bez zmian
Jak jest teraz? Te liczby są kluczowe
Obecny system wygląda następująco:
– do 120 000 zł dochodu obowiązuje stawka 12%
– powyżej tej kwoty – 32%
Dla wielu mieszkańców Warszawy to istotna granica, bo przy wyższych zarobkach przekroczenie progu oznacza wyraźnie większy podatek.
Warszawa najbardziej odczuwa drugi próg
To właśnie w stolicy temat budzi największe emocje. Wyższe wynagrodzenia sprawiają, że więcej osób wpada w drugi próg podatkowy niż w innych częściach Polski.
Według danych ministerstwa:
– około 11% podatników w Polsce trafia do drugiego progu
W Warszawie ten odsetek może być wyższy ze względu na poziom wynagrodzeń.
Dlaczego rząd nie chce zmian?
Minister finansów wskazuje na jeden kluczowy problem: budżet państwa.
Podniesienie progu oznaczałoby mniejsze wpływy z podatków, a to – jak podkreślono – wymagałoby znalezienia innych źródeł finansowania wydatków.
W skrócie: niższe podatki dla części osób to jednocześnie większe wyzwanie dla finansów państwa.
Co to oznacza dla Ciebie?
1. Progi podatkowe w 2026 nie zmienią się
Dochód powyżej 120 000 zł nadal będzie opodatkowany stawką 32%.
2. Warszawa zapłaci więcej niż reszta kraju
Wyższe zarobki oznaczają częstsze wejście w drugi próg.
3. Na razie brak ulg dla klasy średniej
Propozycje zmian są tylko na poziomie politycznym.
4. Warto planować dochody
Przekroczenie progu nawet o niewielką kwotę zwiększa podatek od nadwyżki.
Najważniejsze jest jedno: na razie nie będzie zmian, na które liczyło wielu pracujących Polaków. A to oznacza, że system podatkowy pozostaje taki sam – przynajmniej do kolejnych decyzji rządu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.