Warszawa czekała na niższe podatki. Minister finansów przerywa spekulacje. Decyzja już zapadła

20 kwietnia 2026 19:07 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Temat wrócił z dużą siłą i rozbudził nadzieje wielu pracujących, szczególnie w Warszawie, gdzie zarobki często przekraczają próg podatkowy. Czy będzie więcej pieniędzy „na rękę”? Minister finansów właśnie zabrał głos i rozwiał wątpliwości.

Warszawa, centrum, Fot. Warszawa w Pigułce
Zmiany w podatkach? Jest jasne stanowisko rządu

W ostatnich dniach pojawiła się propozycja, aby podnieść drugi próg podatkowy do 140 000 zł. Oznaczałoby to, że więcej osób płaciłoby niższą, 12-procentową stawkę PIT.

Jednak minister finansów Andrzej Domański jasno wskazał:

– rząd nie prowadzi obecnie prac nad zmianą progów podatkowych
– w 2026 roku obowiązujące limity pozostają bez zmian

Jak jest teraz? Te liczby są kluczowe

Obecny system wygląda następująco:

– do 120 000 zł dochodu obowiązuje stawka 12%
– powyżej tej kwoty – 32%

Dla wielu mieszkańców Warszawy to istotna granica, bo przy wyższych zarobkach przekroczenie progu oznacza wyraźnie większy podatek.

Warszawa najbardziej odczuwa drugi próg

To właśnie w stolicy temat budzi największe emocje. Wyższe wynagrodzenia sprawiają, że więcej osób wpada w drugi próg podatkowy niż w innych częściach Polski.

Według danych ministerstwa:

– około 11% podatników w Polsce trafia do drugiego progu

W Warszawie ten odsetek może być wyższy ze względu na poziom wynagrodzeń.

Dlaczego rząd nie chce zmian?

Minister finansów wskazuje na jeden kluczowy problem: budżet państwa.

Podniesienie progu oznaczałoby mniejsze wpływy z podatków, a to – jak podkreślono – wymagałoby znalezienia innych źródeł finansowania wydatków.

W skrócie: niższe podatki dla części osób to jednocześnie większe wyzwanie dla finansów państwa.

Co to oznacza dla Ciebie?

1. Progi podatkowe w 2026 nie zmienią się
Dochód powyżej 120 000 zł nadal będzie opodatkowany stawką 32%.

2. Warszawa zapłaci więcej niż reszta kraju
Wyższe zarobki oznaczają częstsze wejście w drugi próg.

3. Na razie brak ulg dla klasy średniej
Propozycje zmian są tylko na poziomie politycznym.

4. Warto planować dochody
Przekroczenie progu nawet o niewielką kwotę zwiększa podatek od nadwyżki.

Najważniejsze jest jedno: na razie nie będzie zmian, na które liczyło wielu pracujących Polaków. A to oznacza, że system podatkowy pozostaje taki sam – przynajmniej do kolejnych decyzji rządu.

