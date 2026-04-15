Warszawa doczeka się wreszcie nowej hali sportowej! Dom dla Projektu Warszawa i Legii. Ratusz ogłasza szczegóły budowy.
Stolica nareszcie doczeka się nowoczesnej hali sportowej, która pomieści tysiące widzów. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, oficjalnie zabrał głos w sprawie inwestycji, na którą kibice czekali od lat. Nowy obiekt ma być nie tylko domem dla stołecznych drużyn, ale także miejscem wielkich widowisk kulturalnych. Sprawdź, gdzie powstanie nowa hala, ile osób pomieści i kiedy będziemy mogli wybrać się na pierwszy mecz.
Nowa hala na mapie stolicy – najważniejsze fakty
Z zapowiedzi płynących z ratusza wynika, że nowa inwestycja ma uzupełnić lukę w warszawskiej infrastrukturze. Obecnie stolica boryka się z brakiem obiektu „średniej wielkości”, który byłby nowoczesny i spełniał wymogi międzynarodowych federacji sportowych. Fakt, że projekt rusza właśnie teraz, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju sportu zawodowego w Warszawie.
|Parametr inwestycji
|Szczegóły projektu
|Status / Termin
|Lokalizacja
|Rejon Stadionu Skry (ul. Wawelska)
|Wybór lokalizacji potwierdzony
|Pojemność trybun
|ok. 6 000 – 7 000 widzów
|Optymalna dla meczów ligowych
|Przeznaczenie
|Siatkówka, koszykówka, koncerty
|Wielofunkcyjna
|Rozpoczęcie prac
|Zależne od procedur przetargowych
|Planowane na lata 2026-2027
- Dom dla warszawskich klubów: Drużyny takie jak Projekt Warszawa czy Legia Koszykówka zyskają stałą, nowoczesną bazę.
- Rewitalizacja terenu: Inwestycja przywróci blask zaniedbanym terenom legendarnej Skry.
- Dostępność dla każdego: Oprócz wielkich meczów, obiekt ma być dostępny dla dzieci i młodzieży ze stołecznych szkół sportowych.
Fakty o budowie: Czy to realny termin?
Fakt, że mowa o budowie hali na Skrze, to powrót do wieloletnich planów miasta. Statystyka pokazuje, że Warszawa jest obecnie jedyną stolicą w regionie, która nie posiada nowoczesnej hali o pojemności kilku tysięcy miejsc (pomiędzy małymi halami OSiR – Ośrodków Sportu i Rekreacji – a ogromnym Stadionem Narodowym). Dane z ratusza sugerują, że finansowanie inwestycji jest zabezpieczone, a miasto chce uniknąć błędów z przeszłości, stawiając na nowoczesne rozwiązania ekologiczne.
W 2026 roku sport w Warszawie wchodzi na nowy poziom. Zapowiedź Rafała Trzaskowskiego to jasny komunikat dla kibiców: era grania w „przypadkowych” halach dobiega końca. Choć proces budowy tak skomplikowanego obiektu zawsze budzi obawy o opóźnienia, zaprezentowane założenia projektowe wyglądają obiecująco. Statystyki oglądalności meczów siatkówki czy koszykówki w Polsce rosną, a nowa hala ma być odpowiedzią na te potrzeby. Kibice już teraz mogą zacierać ręce – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Warszawa wkrótce zyska arenę, której nie powstydziłaby się żadna europejska stolica.
