Warszawa dokonała transkrypcji zagranicznego małżeństwa osób tej samej płci. Znamy szczegóły

Podstawa prawna i wyroki sądowe

Rafał Trzaskowski przekazał, że warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał wpisania do polskich ksiąg aktu małżeństwa zawartego za granicą przez osoby tej samej płci. Prezydent stolicy podkreślił, że jest to pierwsza taka transkrypcja w historii miasta.

Decyzja o transkrypcji została podjęta w oparciu o wyroki sądów administracyjnych. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie uznał, że odmowa dokonania wpisu naruszałaby prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Prezydent Warszawy wskazał, że konstytucyjna zasada ochrony małżeństwa nie może być interpretowana jako zakaz uznawania skutków prawnych małżeństw zawartych zgodnie z prawem innego państwa.

Skutki decyzji dla obywateli

Dokonanie transkrypcji umożliwia małżonkom łatwiejsze posługiwanie się dokumentami tożsamości oraz usprawnia procedury administracyjne w Polsce. Do tej pory pary jednopłciowe, które zawarły związki za granicą, napotykały na trudności przy próbie uzyskania polskich aktów stanu cywilnego.

Prezydent Trzaskowski zaznaczył, że Warszawa jest miastem otwartym i tolerancyjnym, a urzędnicy miejscy stosują przepisy prawa w sposób, który nie wyklucza żadnej grupy obywateli. Decyzja ta ma stanowić wyraz dbałości o równe traktowanie wszystkich mieszkańców stolicy.

Reakcje i kontekst ogólnopolski

Informacja o transkrypcji wywołała dyskusję na temat statusu związków jednopłciowych w Polsce. Dotychczasowa praktyka wielu urzędów w kraju opierała się na odmawianiu takich wpisów, powołując się na klauzulę porządku publicznego. Działanie warszawskiego ratusza wyznacza nowy kierunek w interpretacji przepisów prawa o aktach stanu cywilnego w kontekście orzecznictwa europejskiego.