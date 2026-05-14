Warszawa dokonała transkrypcji zagranicznego małżeństwa osób tej samej płci. Znamy szczegóły
Podstawa prawna i wyroki sądowe
Decyzja o transkrypcji została podjęta w oparciu o wyroki sądów administracyjnych. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie uznał, że odmowa dokonania wpisu naruszałaby prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Prezydent Warszawy wskazał, że konstytucyjna zasada ochrony małżeństwa nie może być interpretowana jako zakaz uznawania skutków prawnych małżeństw zawartych zgodnie z prawem innego państwa.
Skutki decyzji dla obywateli
Dokonanie transkrypcji umożliwia małżonkom łatwiejsze posługiwanie się dokumentami tożsamości oraz usprawnia procedury administracyjne w Polsce. Do tej pory pary jednopłciowe, które zawarły związki za granicą, napotykały na trudności przy próbie uzyskania polskich aktów stanu cywilnego.
Prezydent Trzaskowski zaznaczył, że Warszawa jest miastem otwartym i tolerancyjnym, a urzędnicy miejscy stosują przepisy prawa w sposób, który nie wyklucza żadnej grupy obywateli. Decyzja ta ma stanowić wyraz dbałości o równe traktowanie wszystkich mieszkańców stolicy.
Reakcje i kontekst ogólnopolski
Informacja o transkrypcji wywołała dyskusję na temat statusu związków jednopłciowych w Polsce. Dotychczasowa praktyka wielu urzędów w kraju opierała się na odmawianiu takich wpisów, powołując się na klauzulę porządku publicznego. Działanie warszawskiego ratusza wyznacza nowy kierunek w interpretacji przepisów prawa o aktach stanu cywilnego w kontekście orzecznictwa europejskiego.
