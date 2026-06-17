Warszawa domknie brakującą nitkę Alej Jerozolimskich. Kierowcy czekali na to od dekad
Warszawscy drogowcy podpisali umowę na przygotowanie projektu brakującej jezdni Alej Jerozolimskich między ulicą Niemcewicza a placem Zawiszy. To odcinek, którego brak od lat komplikuje przejazd od strony Dworca Zachodniego w kierunku centrum. Równolegle miasto planuje zmiany na Grójeckiej, a latem ruszą kolejne remonty ważnych stołecznych ulic.
Brakujący fragment Alej Jerozolimskich wreszcie doczeka się projektu
Budowa drugiej jezdni Alej Jerozolimskich dotyczy odcinka między ulicą Niemcewicza a placem Zawiszy. Obecnie kierowcy jadący od strony Dworca Zachodniego nie mogą przejechać prosto do placu Zawiszy. Muszą skręcić w ulicę Niemcewicza, następnie przejechać Grójecką i dopiero później wrócić w Aleje Jerozolimskie.
Po realizacji inwestycji ten układ ma się zmienić. Kierowcy zyskają możliwość kontynuowania jazdy prosto w kierunku centrum, bez konieczności objazdu przez sąsiednie ulice.
Umowa za 2,2 mln zł
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą Vogel Bahn, która przygotuje dokumentację projektową dla brakującej nitki arterii. Wartość kontraktu wynosi 2,2 mln zł.
Zgodnie z umową projektant będzie miał niespełna półtora roku na przygotowanie dokumentacji. Dopiero po tym etapie możliwe będzie przejście do kolejnych procedur związanych z realizacją inwestycji.
Problem ciągnie się od lat 70.
Brak tego fragmentu Alej Jerozolimskich kierowcy odczuwają od kilku dekad. W latach 70. planowano, że arteria na Ochocie zostanie poprowadzona tunelem pod placem Zawiszy. Tej koncepcji nigdy jednak nie zrealizowano.
W miejscu, gdzie powinna znajdować się południowa jezdnia Alej Jerozolimskich, znajduje się dziś pas zieleni oraz osiedlowa uliczka z miejscami parkingowymi.
Zmieni się także Grójecka
Rozbudowa Alej Jerozolimskich ma być skoordynowana z planowanymi zmianami na ulicy Grójeckiej. Drogowcy szukają projektanta dla odcinka między placem Zawiszy a placem Narutowicza.
Wstępne założenia przewidują dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, miejsca postojowe wzdłuż ulicy, chodniki po obu stronach oraz drogi rowerowe. Miasto zapowiada również nowe nasadzenia drzew.
W ramach przebudowy Alej Jerozolimskich powstać ma także nowy łącznik z Grójecką.
Ochota przechodzi dużą metamorfozę
Na Ochocie trwają już inne inwestycje drogowe i przestrzenne. Modernizowany jest plac Narutowicza, gdzie pojawią się nowe chodniki, zieleń oraz elementy małej architektury. Przebudowywane są również perony przystanków tramwajowych.
Zmiany mają poprawić nie tylko układ drogowy, ale także komfort pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej i rowerzystów.
Kolejne inwestycje w Warszawie
Drogowcy podsumowali również inne prace prowadzone w stolicy. Na Białołęce kończy się budowa nowego mostu w ciągu ulicy Płochocińskiej. Jeśli procedury odbiorowe przebiegną zgodnie z planem, obiekt ma zostać udostępniony do ruchu najpóźniej w połowie lipca.
Kończą się także prace przy wiaduktach Trasy Łazienkowskiej nad ulicą Paryską. Kierowcy mogą już korzystać z obu jezdni, a ostatnie roboty wykończeniowe mają zakończyć się w lipcu.
Latem ruszą kolejne remonty ulic
Zarząd Dróg Miejskich zapowiada wakacyjne frezowania kolejnych ulic. Umowy podpisano już na remonty m.in. Spalinowej, Szaserów, Alei Sztandarów, Koszykowej, Alej Jerozolimskich, Szwoleżerów, Krajewskiego i Madalińskiego.
Dzięki oszczędnościom w przetargach miasto ogłosiło też kolejne postępowania na remonty ważnych tras. Na liście znalazły się m.in. odcinki Wisłostrady, Aleja Stanów Zjednoczonych, rondo Wiatraczna, Browarna, Rozbrat, Saska, Grenadierów, Modlińska i Klasyków.
Złota i Zgoda wrócą do mieszkańców
W centrum dobiegają końca prace w rejonie ulic Złotej i Zgoda. Drogowcy zapowiadają, że w lipcu zdejmowane będą barierki, a przebudowany teren zostanie w pełni udostępniony mieszkańcom.
Niemal gotowa jest także Marszałkowska, a przebudowa alei Jana Pawła II znajduje się na półmetku. Prace w tym miejscu mają potrwać do końca lata.
Co to oznacza dla kierowców?
Podpisanie umowy na projekt brakującej nitki Alej Jerozolimskich to pierwszy realny krok do rozwiązania problemu, który od lat utrudnia przejazd przez Ochotę. Po realizacji inwestycji kierowcy zyskają prostszy dojazd od strony Dworca Zachodniego w kierunku placu Zawiszy i centrum Warszawy.
Dla mieszkańców oznacza to jednak także kolejne lata przygotowań, projektowania i późniejszych prac drogowych. Zmiany mają objąć nie tylko samą arterię, ale również sąsiednią Grójecką oraz układ pieszo-rowerowy w tej części miasta.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.