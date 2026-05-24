Warszawa drastycznie ogranicza ruch elektrycznych hulajnóg. Nowe strefy zakazów
Miasto wypowiada wojnę chaosowi związanemu z hulajnogami elektrycznymi. Po serii groźnych wypadków, w których rannych zostało aż 73 osób, stolica wprowadza bezprecedensowe restrykcje dla użytkowników jednośladów na minuty. Nowe porozumienie z operatorami drastycznie rozszerza strefy z zakazem ruchu, nakłada automatyczne ograniczenia prędkości w kluczowych punktach centrum i wprowadza surowe kary finansowe za porzucanie pojazdów w niedozwolonych miejscach
Hulajnogi elektryczne stały się już stałym elementem miejskiego krajobrazu Warszawy, jednak ich użytkowanie łatwo może wymknąć się spod kontroli. Na stołecznych ulicach wciąż można zaobserwować pojazdy pędzące nierzadko chodnikami, które następnie są porzucane w losowych, nieodpowiednich miejscach. Takie zachowania wpływają bardzo negatywnie zarówno na bezpieczeństwo mieszkańców, jak i na ogólną estetykę miasta.
Choć hulajnogi stanowią zaledwie 7,8% ruchu zmierzonego na warszawskich trasach rowerowych, ich użytkownicy uczestniczą w nieproporcjonalnie większej liczbie niebezpiecznych zdarzeń. W zeszłym roku w stolicy doszło do 66 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych, z czego sami prowadzący jednoślady spowodowali aż 39 z nich, a w zdarzeniach tych rannych zostało łącznie 73 osoby.
W związku z tymi niepokojącymi statystykami Warszawa zdecydowała się na wprowadzenie zdecydowanych ograniczeń. Ponieważ przepisy krajowej ustawy z 2021 roku regulującej zasady poruszania się elektrycznymi hulajnogami są w ocenie drogowców niedoskonałe i niewystarczające, Zarząd Dróg Miejskich podjął inicjatywę ustalenia dodatkowych uregulowań. Wobec braku odpowiednich rozwiązań ustawowych na poziomie lokalnym, stolica jako pierwsza w Polsce podpisała kompleksowe porozumienie regulujące zasady poruszania się i parkowania z trzema operatorami oferującymi tego typu hulajnogi do wypożyczenia – firmami Bolt, Dott oraz Lime.
Wprowadzenie tych dodatkowych zasad było możliwe wyłącznie w oparciu o dobrą wolę współpracy ze strony firm prywatnych, gdyż żadne przepisy nie dają ZDM możliwości ustanawiania takiego obowiązującego prawa lokalnego samodzielnie. W ramach zawartego porozumienia operatorzy podpisali z ZDM umowy dzierżawy na odpłatne korzystanie ze stref postojowych, zobowiązując się do partycypacji finansowej w utrzymaniu miejskiej infrastruktury na poziomie około 1 000 000 złotych rocznie.
W zamian miasto oznakowało sieć parkingów, udostępniając łącznie 12 500 stojaków z dopuszczonym postojem e-hulajnóg w 2 900 miejscach, włączając w to stacje Veturilo. Dodatkowo w Śródmieściu, na Żoliborzu, Woli i Bielanach wyznaczono 133 specjalne strefy postoju, za których użytkowanie płacą operatorzy. Firmy te zostały również zobowiązane do utrzymywania ładu, rozmieszczania pojazdów wyłącznie w wyznaczonych miejscach, edukowania użytkowników oraz przekazywania ZDM szczegółowych danych statystycznych o wypożyczeniach.
Nowe porozumienia, wypracowane we współpracy z urzędami dzielnic, Zarządem Transportu Miejskiego, Zarządem Zieleni oraz Zarządem Terenów Publicznych Śródmieście, dają miastu znacznie większą kontrolę nad pojazdami w przestrzeni publicznej i pozwalają skuteczniej zwalczać negatywne skutki ich użytkowania.
Dotychczasowe limity prędkości ograniczone do 12 km/h na Krakowskim Przedmieściu, Nowym Świecie, Chmielnej oraz Bulwarach Wiślanych zostały rozszerzone o kolejne lokalizacje, takie jak ulica Złota, Zgoda, Bracka, Plac Centralny oraz nowy most pieszo-rowerowy. Równocześnie zwiększono liczbę miejsc z całkowitym zakazem poruszania się i parkowania. Do zamkniętych dotąd obszarów Starego Miasta, Ogrodu Krasińskich i Łazienek Królewskich dołączył Park Sowińskiego oraz Lasek na Kole, gdzie hulajnogi dzięki blokadzie systemowej po prostu przestaną działać.
Umowa przewiduje możliwość elastycznego dodawania kolejnych lokalizacji z ograniczeniami oraz wprowadza techniczne uniemożliwienie pozostawiania hulajnóg w miejscach jednoznacznie łamiących przepisy prawa o ruchu drogowym – na przykład na mostach, w tunelach, strefach zamieszkania czy na ulicach bez odpowiednio szerokiego chodnika. Za nieprzestrzeganie tych zapisów oraz za złe rozmieszczanie pojazdów na operatorów będą nakładane surowe kary umowne.
Nowe zasady wymuszają także poprawę kontaktu z mieszkańcami poprzez wyznaczenie osób odpowiedzialnych, lepsze oznakowanie jednośladów oraz wprowadzenie kar dla firm za brak odpowiedzi na zgłoszenia warszawiaków. Dodatkowo, niezależnie od ustaleń miejskich, od 3 czerwca na terenie całego kraju wchodzi w życie obowiązek korzystania z kasku dla osób do 16. roku życia poruszających się rowerami, e-hulajnogami oraz urządzeniami transportu osobistego, a za jego brak grozić będzie mandat w wysokości 100 złotych.
