Warszawa: dzieci uwięzione przez dziki podczas zajęć. Interweniowały służby
Niecodzienna interwencja na warszawskim Mokotowie. Stado dzików z młodymi zablokowało wyjście ze świetlicy, w której trwały zajęcia dla dzieci. W budynku przebywało pięcioro uczestników i opiekunowie, którzy przez pewien czas nie mogli bezpiecznie opuścić obiektu. Na miejsce wezwano policję oraz pracowników Lasów Miejskich.
Dziki pojawiły się podczas zajęć dla dzieci
Do zdarzenia doszło w poniedziałek 25 maja około godziny 18:40 przy ulicy Barcelońskiej na warszawskim Mokotowie.
W świetlicy odbywały się zajęcia baletowe dla dzieci.
W środku znajdowało się pięcioro uczestników w wieku od 8 do 12 lat oraz opiekunowie.
Zwierzęta zablokowały jedyne wyjście
Sytuacja szybko stała się problematyczna, ponieważ przy wejściu do budynku pojawiło się stado dzików.
Według informacji przekazanych przez służby były to:
• cztery dorosłe dziki,
• dwanaście młodych.
Zwierzęta przebywały bezpośrednio przy wyjściu ze świetlicy, uniemożliwiając bezpieczne opuszczenie budynku.
Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że obiekt nie posiada wyjścia ewakuacyjnego.
Na miejsce przyjechała policja
Na miejsce wezwano funkcjonariuszy policji oraz pracowników Lasów Miejskich.
Służby zabezpieczały teren i monitorowały zachowanie zwierząt.
Jak przekazała policja, podczas interwencji nikomu nic się nie stało.
Funkcjonariusze dbali przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci i opiekunów znajdujących się w budynku.
Lasy Miejskie wyjaśniają sytuację
Przedstawiciele Lasów Miejskich podkreślili, że osoby przebywające w świetlicy nie miały możliwości bezpiecznego wyjścia.
Dziki znajdowały się pomiędzy drzwiami budynku a furtką prowadzącą na zewnątrz.
Ominięcie zwierząt mogło stanowić zagrożenie, szczególnie że w stadzie znajdowały się młode osobniki.
Dziki coraz częściej pojawiają się w miastach
Eksperci od lat zwracają uwagę, że dziki coraz częściej pojawiają się na osiedlach i terenach miejskich.
Zwierzęta przyciąga łatwy dostęp do pożywienia oraz spokojne, zielone przestrzenie między budynkami.
Największą ostrożność należy zachować właśnie w przypadku loch z młodymi, ponieważ mogą reagować agresywnie w sytuacji zagrożenia.
Co zrobić podczas spotkania z dzikiem?
Służby przypominają, aby w przypadku spotkania z dzikami:
• nie podchodzić do zwierząt,
• nie próbować ich przepędzać,
• zachować spokojny dystans,
• unikać gwałtownych ruchów,
• powiadomić odpowiednie służby.
Eksperci podkreślają również, że szczególnie niebezpieczne mogą być sytuacje, gdy w pobliżu znajdują się młode dziki.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Coraz częstsze wizyty dzików w miastach pokazują, że problem obecności dzikiej zwierzyny na terenach zamieszkałych stale rośnie.
Podobne sytuacje mogą pojawiać się częściej zwłaszcza w pobliżu parków, ogródków działkowych i terenów zielonych.
