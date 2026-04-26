Warszawa i całe Mazowsze w fioletowej strefie. Nadchodzi mróz, który zniszczy Twoje rośliny
To uderzenie zimna, którego nikt nie spodziewał się pod koniec kwietnia. IMGW-PIB wydało właśnie oficjalne ostrzeżenie pierwszego stopnia dla wszystkich powiatów województwa mazowieckiego. Sprawdź, jak nisko spadnie temperatura w Warszawie i dlaczego tej nocy musisz podjąć natychmiastowe działania, by ratować swój ogród i balkon.
Mieszkańcy Warszawy, od apartamentowców na Wilanowie po domy jednorodzinne w Wawrze i Białołęce, muszą przygotować się na mroźną noc. Choć w ciągu dnia słońce mogło nas zmylić, oficjalny komunikat IMGW nie pozostawia złudzeń: nadchodzi gwałtowny spadek temperatury. W Warszawie, gdzie wegetacja roślin na balkonach i w miejskich ogródkach jest już w pełnym rozkwicie, dzisiejsza noc może okazać się katastrofalna dla sadzonek, kwiatów i wczesnych upraw.
Temperatura spadnie poniżej zera. Alarm dla wszystkich powiatów
Zgodnie z komunikatem z dnia 26 kwietnia 2026 roku, ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów województwa mazowieckiego. Prognozy są bezlitosne: temperatura powietrza spadnie do około -3°C. Jednak to, co wydarzy się tuż przy ziemi, jest jeszcze bardziej niepokojące. Przy gruncie termometry w Warszawie i okolicach mogą wskazać nawet -6°C.
Taka temperatura to wyrok dla większości roślin balkonowych, które warszawiacy zdążyli już wystawić po ostatnich ciepłych dniach. Dla mieszkańców stolicy, którzy dbają o swoje zielone azyle na tarasach czy w przydomowych ogródkach na Ursynowie i Bielanach, nadchodzące godziny to ostatni dzwonek na zabezpieczenie roślinności. Mróz o tej sile w końcówce kwietnia potrafi zniszczyć nawet te gatunki, które uchodzą za stosunkowo odporne.
Warszawa walczy z przymrozkiem. Jak chronić swoje mienie?
Eksperci ostrzegają, że przymrozki to nie tylko problem dla roślin. W Warszawie, gdzie wiele osób korzysta już z systemów nawadniania w ogródkach, tak gwałtowny spadek temperatury przy gruncie (-6°C) może doprowadzić do uszkodzenia instalacji, jeśli nie zostanie ona odpowiednio zabezpieczona. Kierowcy parkujący „pod chmurką” w dzielnicach takich jak Praga czy Bemowo muszą liczyć się z koniecznością skrobania szyb rano – co o tej porze roku jest dla wielu warszawiaków irytującym powrotem do zimy.
Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że zjawiska mogą powodować szkody materialne i zagrożenie dla upraw. W podwarszawskich powiatach, takich jak grójecki czy piaseczyński, sadownicy drżą o los kwitnących drzew owocowych. Dla mieszkańców samej stolicy to sygnał, by przenieść kwiaty z balkonów do wnętrza mieszkań lub przynajmniej okryć je agrowłókniną.
Kiedy mróz odpuści? Monitoruj komunikaty
Dzisiejsza noc będzie decydująca. W Warszawie apogeum zimna spodziewane jest nad ranem, kiedy to temperatura przy gruncie osiągnie swoje minimum. To krytyczny moment dla stołecznej zieleni. Pamiętajmy, by ostrzec sąsiadów i rodzinę mieszkającą na Mazowszu, wielu z nich może nie spodziewać się tak silnego przymrozku w ostatnich dniach kwietnia. W 2026 roku pogoda w Warszawie potrafi zaskoczyć bardziej niż kiedykolwiek, a ten komunikat jest tego najlepszym dowodem.
Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnego ostrzeżenia meteorologicznego IMGW-PIB dla województwa mazowieckiego (26.04.2026).
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.