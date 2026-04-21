Warszawa i okolice: 250 strażaków walczyło z gigantycznym pożarem hal. Jedna osoba ranna

21 kwietnia 2026 07:35 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To była jedna z największych akcji ratunkowych ostatnich miesięcy pod Warszawą. Po nocnym dramacie w miejscowości Bramki (powiat warszawski zachodni, gmina Błonie) pojawiają się nowe, oficjalne informacje. Skala zdarzenia jest ogromna.

Strażacy pożar hali Fot. Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim
Gigantyczny pożar dwóch hal. Ogień strawił tysiące metrów

Pożar wybuchł tuż przed północą. Na miejscu strażacy zastali płonące dwie hale magazynowo-produkcyjne oraz budynek socjalno-biurowy.

Jak przekazują służby, spłonęło około 23 tysiące metrów kwadratowych powierzchni. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, czemu sprzyjała obecność materiałów łatwopalnych, w tym suszonych warzyw.

250 strażaków w akcji. Dziesiątki zastępów na miejscu

W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu pracowało ponad 50 zastępów straży pożarnej, czyli około 250 strażaków. To pokazuje skalę zagrożenia i trudność działań gaśniczych.

Akcja trwała wiele godzin i nadal prowadzone są dogaszanie oraz prace rozbiórkowe zniszczonych konstrukcji.

Jeden ze strażaków ranny podczas akcji

Podczas działań ratunkowych doszło do wypadku. Jeden ze strażaków doznał urazu nogi i został przewieziony do szpitala na badania.

Na szczęście jego obrażenia nie zagrażają życiu.

Pracownicy ewakuowali się sami

W chwili wybuchu pożaru na terenie zakładu znajdowali się pracownicy. Jak przekazują służby, wszyscy zdążyli się ewakuować przed rozprzestrzenieniem ognia.

To kluczowa informacja, która zapobiegła tragedii na jeszcze większą skalę.

Monitoring powietrza. Jest ważny komunikat

Od początku akcji na miejscu działała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Warszawy, która kontrolowała jakość powietrza.

Według wstępnych ustaleń nie stwierdzono zagrożenia dla mieszkańców, choć sytuacja była na bieżąco monitorowana.

Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i regionu?

– jedna z największych akcji straży pożarnej w regionie w ostatnim czasie
– ogromne straty materialne
– brak ofiar wśród pracowników zakładu
– sytuacja opanowana, ale działania wciąż trwają

Po nocnym dramacie w Bramkach sytuacja jest już pod kontrolą, ale skutki pożaru będą odczuwalne jeszcze długo. To zdarzenie pokazuje, jak szybko ogień może wymknąć się spod kontroli i jak kluczowa jest szybka reakcja służb.

Do sprawy będziemy wracać.

