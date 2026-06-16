Warszawa i Polska w żałobie. Nie żyje Andrzej Sasin
11 czerwca 2026 roku zmarł Andrzej Sasin – warszawski reżyser dźwięku i producent muzyczny, który przez cztery dekady kształtował brzmienie nagrań Filharmonii Narodowej przy ulicy Jasińskiego. Był dwukrotnym laureatem nagrody Grammy. Nekrologi ministra kultury i samej Filharmonii pojawiły się publicznie dopiero 16 czerwca. Środowisko muzyczne w Warszawie i całej Polsce pogrążyło się w żałobie – czy wiedziałeś, że to właśnie on odpowiadał za brzmienie albumów, które weszły do kanonu polskiej fonografii?
Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej, całe życie związany ze stolicą
Andrzej Sasin urodził się i przez całe życie zawodowe działał w Warszawie. Ukończył Wydział Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Warszawie w 1979 roku. Od tamtej pory jego kariera była nierozerwalnie związana z polską muzyką poważną i Filharmonią Narodową – jedną z najważniejszych instytucji muzycznych w Polsce, mieszczącą się przy ul. Jasińskiego 5 na Śródmieściu.
Przez cztery dekady Sasin odpowiadał za realizację dźwięku podczas nagrań orkiestralnych, chóralnych i kameralnych. W środowisku muzycznym uchodził za perfekcjonistę o wyjątkowym słuchu – człowieka, który potrafił zamienić technikę w sztukę. Filharmonia Narodowa w swoim nekrologu napisała wprost: „Trudno wyobrazić sobie Filharmonię Narodową bez Jego obecności, charyzmy, perfekcjonizmu i nieustannego poszukiwania doskonałego brzmienia”.
Dwa Grammy za nagrania Pendereckiego – w 2013 i 2017 roku
Andrzej Sasin należał do ścisłej światowej czołówki reżyserów dźwięku muzyki klasycznej. Dwukrotnie otrzymał nagrodę Grammy Awards – w 2013 i 2017 roku – za realizacje albumów związanych z twórczością Krzysztofa Pendereckiego. Obie statuetki przez lata eksponowane były w specjalnej gablocie w Foyer Rowickiego Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej – tych, które statuetek nie widziały, mogły je oglądać podczas przerw w koncertach.
Nagroda Grammy w kategorii muzyki klasycznej to jeden z najtrudniejszych do zdobycia laurów w branży fonograficznej. Przyznawana jest przez Akademię Sztuki i Nauki Nagrań i oceniana przez grono profesjonalnych muzyków i producentów. Fakt, że Sasin otrzymał ją dwukrotnie, stawia go w gronie najbardziej uznanych specjalistów w swojej dziedzinie na skalę europejską i globalną.
Dorobek, który wejdzie do historii polskiej fonografii
Poza Grammy, Sasin wielokrotnie współtworzył nagrania nagradzane i nominowane do Fryderyków – Polskich Nagród Muzycznych. Jego nazwisko pojawiało się w książeczkach płyt jako realizatora dźwięku przy projektach muzyki klasycznej, nagrań orkiestralnych i chóralnych, często wydawanych przez czołowe wytwórnie fonograficzne. Choć sam pozostawał za szybą w reżyserce, to jego decyzje o rozmieszczeniu mikrofonów, o balansie pomiędzy sekcjami orkiestry i o finalnym masteringu decydowały o tym, jak muzyka trafia do uszu słuchaczy na całym świecie.
Współpracownicy podkreślają, że miał wyjątkową umiejętność budowania brzmienia orkiestry w sposób naturalny – nie syntetyczny, nie sterylny, ale pełen dynamiki i emocji. W muzyce klasycznej, gdzie każdy detal może zdecydować o odbiorze całości, ta umiejętność była na wagę złota.
Minister kultury: „Wirtuoz nieoczywistych brzmień”
Wśród osób, które 16 czerwca publicznie pożegnały Andrzeja Sasina, znalazła się minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. W swoim wpisie napisała: „Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Andrzeja Sasina, wybitnego reżysera dźwięku i producenta muzycznego, wirtuoza nieoczywistych brzmień, związanego z Filharmonią Narodową w Warszawie. Mistrzu, pozostaniesz z nami na zawsze w setkach utrwalonych nagrań. Polska kultura została wzbogacona o twoje niezwykłe dzieła, jest dzięki temu nie tylko piękniejsza, ale i bardziej zróżnicowana. Będziemy czerpać z niej to, co najlepsze”. Minister złożyła także kondolencje rodzinie i bliskim artysty.
Informacja o śmierci Sasina dotarła do mediów z pięciodniowym opóźnieniem – artysta odszedł 11 czerwca, a pierwsze publiczne nekrologi pojawiły się 16 czerwca. To charakterystyczne dla środowisk artystycznych: śmierć twórcy, który całe życie pozostawał w cieniu wykonawców, rzadko trafia na pierwsze strony natychmiast.
Co to oznacza dla Warszawy i miłośników muzyki klasycznej
- Filharmonia Narodowa pozostaje otwarta – informacje o bieżącym repertuarze i koncertach sezonu 2026/2027, który właśnie został ogłoszony, dostępne są na filharmonia.pl. Statuetki Grammy, zdobyte przy udziale Sasina, nadal eksponowane są w gablocie w Foyer Rowickiego.
- Dorobek fonograficzny pozostaje dostępny – albumy realizowane przez Andrzeja Sasina, w tym nagrania Pendereckiego nagrodzone Grammy, dostępne są na głównych platformach streamingowych i w bibliotekach fonograficznych.
- Akademia Muzyczna w Warszawie – macierzysta uczelnia Sasina, kształcąca kolejne pokolenia reżyserów dźwięku. Informacje o kierunku reżyserii dźwięku dostępne są na chopin.edu.pl.
- Kondolencje można składać przez oficjalną stronę Filharmonii Narodowej pod adresem filharmonia.pl – instytucja opublikowała tam pożegnanie artysty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.