Warszawa: ktoś próbował oślepić pilota LPR. Na pokładzie był ciężko ranny pacjent
Do bardzo niebezpiecznego incydentu doszło nad Warszawą podczas akcji ratunkowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ktoś skierował wiązkę lasera w stronę śmigłowca transportującego ciężko rannego pacjenta, zmuszając pilota do przerwania podejścia do lądowania. Sprawa została zgłoszona policji, a służby przypominają, że oślepianie załóg statków powietrznych jest przestępstwem, za które grozi nawet kilka lat więzienia.
Śmigłowiec transportował ciężko rannego pacjenta
Do incydentu doszło w piątek około godziny 21 na warszawskiej Pradze-Południe. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego podchodził do lądowania w rejonie szpitala przy ul. Szaserów.
Na pokładzie znajdował się pacjent w ciężkim stanie, który został ranny w wypadku motocyklowym.
W trakcie podejścia do lądowania załoga zauważyła próbę oślepienia pilota wiązką lasera. Sytuacja była na tyle poważna, że podjęto decyzję o natychmiastowym przerwaniu manewru.
Pilot musiał odejść na drugi krąg
Jak przekazała rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka, załoga zachowała się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.
Po zauważeniu lasera pilot zrezygnował z lądowania i odleciał z rejonu zagrożenia.
Dopiero po chwili podjęto kolejną próbę lądowania. Tym razem manewr zakończył się powodzeniem, a pacjent został bezpiecznie przekazany personelowi medycznemu.
Sprawa została zgłoszona policji
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe potwierdziło, że incydent został zgłoszony odpowiednim służbom.
Policja będzie ustalała, kto odpowiada za skierowanie wiązki lasera w stronę śmigłowca.
Rzeczniczka LPR przypomniała również, że używanie tego typu urządzeń w sposób zagrażający bezpieczeństwu lotów jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale również niezgodne z prawem.
Za taki czyn grozi nawet więzienie
Przepisy prawa lotniczego jednoznacznie zabraniają kierowania wiązek laserowych w stronę statków powietrznych.
Zakazane jest każde działanie mogące spowodować olśnienie, oślepienie lub ograniczenie widoczności pilotów.
Za złamanie tych przepisów grozi grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności.
W najpoważniejszych przypadkach sprawca może odpowiadać za stworzenie zagrożenia katastrofą w ruchu powietrznym. Taki czyn zagrożony jest karą do 8 lat więzienia.
To nie pierwszy taki przypadek
Eksperci od lat ostrzegają, że pozornie niewinne wskaźniki laserowe mogą stanowić poważne zagrożenie dla lotnictwa.
Nawet krótki błysk skierowany w stronę kokpitu może czasowo oślepić pilota i utrudnić wykonywanie kluczowych manewrów.
Szczególnie niebezpieczne są sytuacje podczas startu i lądowania, kiedy załoga musi zachować maksymalną koncentrację.
Warszawa miejscem niebezpiecznego incydentu
Zdarzenie miało miejsce w jednej z najbardziej zaludnionych części stolicy. Śmigłowce LPR regularnie wykonują loty ratunkowe do warszawskich szpitali, transportując osoby wymagające pilnej pomocy medycznej.
Każde zakłócenie takich operacji może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów oraz załóg ratowniczych.
