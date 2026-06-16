Warszawa kupiła autobusy z noszami i szykuje metro na schron. Plan ewakuacji każdej z 2 477 polskich gmin jest gotowy i można go uruchomić w 15 minut
Stolica wydaje 400 mln zł na ochronę ludności. 120 autobusów Solaris z mocowaniami na nosze wyjedzie na ulice jeszcze w 2026 roku. Metro ma pomieścić 100 tys. osób. Plan ewakuacji każdej z 2 477 polskich gmin jest gotowy i można go uruchomić w 15 minut. Jak Warszawa ma zamiar zapewnić bezpieczeństwo ludności?
324 mln zł i autobus, który w kilka minut zmienia się w karetkę
W grudniu 2025 roku Zarząd Transportu Miejskiego podpisał kontrakt z firmą Solaris Bus & Coach na dostawę 120 przegubowych autobusów Solaris Urbino 18 za łączną kwotę 324 mln zł. Pierwsze egzemplarze dotrą do Warszawy w październiku 2026 roku, kompletna dostawa zakończy się w 2027 roku.
Kluczowy szczegół, który odróżnia ten przetarg od każdego poprzedniego: każdy z autobusów ma mocowania na 4 nosze lub leżanki, montowane bez specjalistycznych narzędzi – w ciągu kilku minut pojazd linii komunikacji miejskiej staje się środkiem sanitarnym lub ewakuacyjnym. Na co dzień autobusy jeżdżą normalnie po trasach. W scenariuszu kryzysowym – powódź, katastrofa przemysłowa, zagrożenie militarne – zmienią funkcję.
Wybór napędu nie był przypadkowy. Rzecznik ZTM Tomasz Kunert wyjaśnił: „Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że napęd konwencjonalny najlepiej sprawdza się w sytuacjach kryzysowych, gdy możliwe są ograniczenia dostępu do surowców energetycznych.” Warszawa od lat chwaliła się dekarbonizacją floty – i nagle kupiła 120 spalinowców. To celowy wybór: elektryczny autobus nie da się naładować podczas blackoutu.
To pierwsza w Polsce inwestycja, która formalnie łączy zakup taboru komunikacji miejskiej z wymogami obrony cywilnej. Przetarg przewiduje opcję uzupełniającą na kolejne 100 pojazdów, a ZTM złożył wniosek o dofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025-2026.
Matematyka jest jednak brutalna: 120 autobusów po 4 nosze to jednoczesna przepustowość 480 miejsc leżących – wobec ponad 400 tys. warszawiaków w wieku poprodukcyjnym. Transport zorganizowany to sito, nie sieć bezpieczeństwa.
Kto wsiądzie pierwszy – kolejność jest zapisana w rozporządzeniu
Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku (Dz.U. 2025 poz. 765), wydane na podstawie ustawy z 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. 2024 poz. 1907), precyzyjnie definiuje grupy priorytetowe. To nie apel i nie rekomendacja – to formalne pierwszeństwo wpisane w dokumenty każdej warszawskiej dzielnicy i każdej z 2 477 gmin w Polsce.
|Kolejność
|Kto
|Jak ewakuowany
|1
|Pacjenci szpitali i zakładów leczniczych
|Transport sanitarny, LPR, koordynacja przez wojewodę
|2
|Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i żłobków
|Transport specjalistyczny organów obrony cywilnej
|3
|Kobiety ciężarne
|Transport specjalistyczny
|4
|Osoby z niepełnosprawnościami i niezdolne do samodzielnego poruszania się
|Transport specjalistyczny – w tym autobusy z noszami
|5
|Podopieczni DPS i jednostek pomocy społecznej
|Transport specjalistyczny
|Ostatni
|Osoby sprawne fizycznie
|Samoewakuacja – własny samochód, pieszo, transport zbiorowy
Samoewakuacja to celowy element systemu, nie jego słabość. Szacuje się, że ok. 50 proc. mieszkańców opuści strefy zagrożenia własnymi środkami. Im mniej sprawnych dorosłych zajmuje miejsca w zorganizowanym transporcie, tym szybciej ewakuują się ci, którzy faktycznie tej pomocy potrzebują.
Metro jako schronienie? Tak, ale nie schron
17 grudnia 2025 roku prezydent Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”. Cała sieć metra – M1 z 21 stacjami i M2 z 18 stacjami, łącznie ok. 41,5 km – ma zapewnić schronienie ponad 100 tys. osób. W przestrzeniach technologicznych przy stacjach Plac Wilsona i Bródno gromadzone są już łóżka polowe, śpiwory i koce. W planach są agregaty prądotwórcze zapewniające autonomiczne działanie podziemnej infrastruktury.
Jest jednak zastrzeżenie, którego oficjalne komunikaty nie eksponują: metro to miejsce ukrycia, nie schron. Różnica jest prawna i techniczna zarazem. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 4 listopada 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1548) nowa klasyfikacja jest trójstopniowa: schrony mają hermetyczną filtrację i chronią przed bronią masowego rażenia; ukrycia zapewniają ograniczoną ochronę; miejsca doraźnego schronienia – piwnice, garaże, podziemia – chronią przed odłamkami i falą uderzeniową, ale nie przed atakiem chemicznym ani nuklearnym.
Warszawskie metro leży kilka do kilkunastu metrów pod ziemią – rekord to 23 metry na stacji Nowy Świat-Uniwersytet. Metro kijowskie, które od 2022 roku realnie chroniło ludność przed rosyjskimi rakietami, sięga miejscami 100 metrów. Ta różnica głębokości nie jest kwestią estetyki – decyduje o ochronie przed falą uderzeniową. Warszawskie metro może skutecznie chronić przed odłamkami i pobliskimi eksplozjami konwencjonalnymi. To realny zysk, ale nie pełna ochrona.
Perspektywa długoterminowa wygląda lepiej. Planowana 4. linia metra (trasa Białołęka-Mokotów-Wilanów, 23 stacje) ma być od podstaw projektowana jako obiekt o podwójnym przeznaczeniu: transportowym i ochronnym. Trzaskowski zapowiedział użycie argumentu ochrony ludności przy staraniach o dofinansowanie unijne. Realizacja: po 2030 roku.
Warszawa wydaje 400 mln zł, ale ani jednego schronu spełniającego normę nie ma
Program „Warszawa Chroni” ogłoszony przez prezydenta Trzaskowskiego w marcu 2024 roku urósł: pierwotne 117 mln zł zamieniło się w 186 mln zł własnych środków miasta na 2026 rok plus ponad 210 mln zł z rządowego Programu OLiOC. Łącznie ok. 400 mln zł w krótkim horyzoncie czasowym.
Lista wydatków jest publiczna: 43 mln zł na agregaty prądotwórcze w szkołach, przedszkolach i urzędach dzielnic; 36,5 mln zł na inwestycje MPWiK zabezpieczające dostawy wody; 20 mln zł na modernizację monitoringu miejskiego; 12 mln zł na nową strażnicę PSP z magazynem przeciwpowodziowym na Wawrze; 11 mln zł na sprzęt ciężki dla Zarządu Robót i Komunikacji Drogowej; 3 mln zł na edukację mieszkańców.
Na tym tle wynik kontroli schronów brzmi jak zimny prysznic. Gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa skontrolowało blisko połowę obiektów wytypowanych przez ratusz, wynik był jednoznaczny: żaden z ponad 200 wytypowanych obiektów nie spełnia definicji schronu zgodnej z ustawą z 2024 roku. Ani jeden. Ratusz operował danymi PSP mówiącymi o ponad 200 schronach, ok. 1 300 ukryciach i ponad 16 000 miejscach doraźnego schronienia – ale większość pochodzi z lat 50.-70. i przez dekady zamieniła się w piwnice i składziki.
Niezależna analiza firmy Holdfort, opublikowana w kwietniu 2026 roku, wylicza, że Warszawa potrzebuje co najmniej 619 schronów i ukryć – przy standardzie maksymalnie 500 metrów dojścia od miejsca stałego pobytu do obiektu. 39 stacji metra pokrywa tę potrzebę w kilku procentach.
Ogólnopolski kontekst jest równie ważny. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański powiedział wprost w lutym 2026 roku: „Schronów, które rzeczywiście dzisiaj spełniają wymogi, jest około tysiąca” – dla całej Polski, przy populacji 38 mln. PSP zinwentaryzowała 234 735 obiektów w kraju; spośród 2 701 poddanych szczegółowej kontroli 1 344 potencjalnie może spełniać funkcje ochronne. To pokrycie na poziomie ok. 3,8 proc. potrzeb.
2 477 gmin ma plan ewakuacji. Można go uruchomić w 15 minut
Z końcem 2025 roku zamknęła się największa operacja planistyczna w historii polskiej administracji. Wszystkie 2 477 gmin przekazały dokumenty ewakuacyjne do urzędów wojewódzkich – żadna nie przekroczyła terminu ani o jeden dzień. To efekt 12 miesięcy intensywnej pracy wymuszonej ustawą z 5 grudnia 2024 r., która weszła w życie 1 stycznia 2025 r.
Każdy samorząd zidentyfikował zagrożenia, wyznaczył trasy ewakuacyjne, wskazał miejsca zbiórki i obiekty na czasowy pobyt ewakuowanych. Rozporządzenie z 30 maja 2025 r. definiuje 4 scenariusze uruchamiające procedury: zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywana klęska żywiołowa oraz faktyczne wystąpienie katastrofy naturalnej lub technicznej. Od wydania decyzji do rozpoczęcia działań mija 15 minut.
Na poziomie ogólnopolskim za systemem stoją realne pieniądze. Ustawa zobowiązuje rząd do przeznaczania co roku co najmniej 0,3 proc. PKB na jej realizację – przy PKB rzędu 3,5 bln zł to ok. 10 mld zł rocznie. Program OLiOC na lata 2025-2026 zakłada łącznie 34 mld zł, z czego blisko 5 mld zł trafia bezpośrednio do samorządów. Samo województwo mazowieckie otrzymało w pierwszym roku ponad 450 mln zł, a Warszawa jako osobny transfer – ponad 210 mln zł.
Alert RCB – SMS trafiający automatycznie do wszystkich telefonów w zasięgu stacji BTS – to podstawa systemu powiadamiania. Działa bez rejestracji, bez aplikacji, nawet na starych telefonach. Jest jednak scenariusz, o którym system milczy: rozległa awaria prądu wyłącza stacje BTS po wyczerpaniu akumulatorów. Gdy nie ma zasilania – Alert RCB nie dotrze. Jedynym niezawodnym źródłem oficjalnych informacji pozostaje wtedy klasyczny odbiornik radiowy na baterie lub korbkę.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób to zanim Alert RCB trafi na Twój telefon
- Krok 1 – Zarejestruj osobę wymagającą pomocy w urzędzie dzielnicy.
Jeśli masz w rodzinie seniora, osobę z niepełnosprawnością lub kogoś niezdolnego do samodzielnego poruszania się – zgłoś to do centrum zarządzania kryzysowego swojej dzielnicy. Kontakty do wszystkich 18 dzielnicowych centrów znajdziesz na um.warszawa.pl w zakładce „Bezpieczeństwo”. Prawo gwarantuje pierwszeństwo ewakuacji, ale wyłącznie gdy służby wiedzą, że ta osoba istnieje i pod jakim adresem mieszka. Ta jedna czynność może zdecydować o tym, czy autobus z noszami dotrze pod właściwy adres.
- Krok 2 – Znajdź 2 najbliższe miejsca schronienia.
Wejdź na schrony.straz.gov.pl lub gdziesieukryc.pl – oficjalna aplikacja PSP działa w przeglądarce na telefonie i komputerze. Znajdź 2-3 najbliższe obiekty od miejsca zamieszkania i od pracy. Pobierz dane w trybie offline – w sytuacji kryzysowej sieć komórkowa może być przeciążona lub niedostępna. Jeśli mieszkasz w zasięgu metra, zapamiętaj najbliższą stację – stacje M1 mają metalowe grodzie przy wyjściach projektowane z myślą o funkcji ochronnej.
- Krok 3 – Spakuj plecak ewakuacyjny na 72 godziny.
Zgodnie z oficjalną listą MSWiA i PSP: 2 litry wody dziennie na osobę, żywność długoterminowa (konserwy, orzechy, batony), leki z zapasem na tydzień, kopie dokumentów (papierowe i na pendrive), gotówka w małych nominałach, latarka z bateriami, powerbank, radio na baterie lub korbkę, apteczka. Daty ważności sprawdzaj co 6 miesięcy.
- Krok 4 – Opuszczając mieszkanie: odetnij zawór wody, wyłącz gaz i prąd. Dokumentów nie oddawaj nikomu. Ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom: Alert RCB, państwowa telewizja i radio.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.