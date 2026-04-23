Warszawa na kredyt? Nagły zwrot w bankach, mieszkańcy stolicy masowo ruszyli po gotówkę.
To zestawienie zszokowało analityków rynku finansowego. Najnowsze dane BIK nie pozostawiają złudzeń: Polacy, a w szczególności mieszkańcy wielkich metropolii, masowo ruszyli po pożyczki. Sprawdź, co wywołało ten nagły boom i dlaczego w Warszawie kolejki po kredyty gotówkowe są najdłuższe od lat.
Warszawa od zawsze była motorem napędowym polskiej konsumpcji, ale kwiecień 2026 roku przynosi dane, których nikt się nie spodziewał. Podczas gdy przez ostatnie miesiące w kawiarniach na Wilanowie czy w biurowcach na Woli mówiło się raczej o zaciskaniu pasa, najnowszy raport BIK pokazuje coś zgoła innego: wyraźne „odbicie” na rynku pożyczek. Warszawiacy nie tylko pożyczają częściej, ale też na coraz wyższe kwoty. Czy to sygnał optymizmu, czy może ukryty problem z domowymi budżetami w najdroższym mieście w Polsce?
Boom na pożyczki gotówkowe. Warszawa liderem wzrostów
Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że liczba zapytań o kredyty gotówkowe wzrosła o kilkanaście procent rok do roku. W Warszawie ten trend jest jeszcze silniejszy. Eksperci wskazują, że mieszkańcy stolicy pożyczają pieniądze głównie na trzy cele: remonty mieszkań (szczególnie na nowo oddanych osiedlach na Białołęce i Ursynowie), zakup samochodów oraz… finansowanie bieżącego, wysokiego standardu życia, który w 2026 roku staje się coraz trudniejszy do utrzymania z samej pensji.
Co ciekawe, średnia kwota kredytu w aglomeracji warszawskiej jest o blisko 30% wyższa niż w reszcie kraju. Warszawski „kredytobiorca 2026” to osoba świadoma, która wykorzystuje stabilizację stóp procentowych, by zrealizować odkładane od dawna zakupy. Jednak analitycy ostrzegają: to, co dziś wygląda na optymizm, może szybko stać się pułapką, jeśli koszty życia w Warszawie nadal będą rosły w tym tempie.
Dlaczego pożyczamy właśnie teraz? Tajemnica „odbicia”
Artykuł w serwisie Forsal rzuca światło na przyczynę tego zjawiska. Polacy odzyskali zdolność kredytową, która przez ostatnie dwa lata była mocno ograniczona. W Warszawie, gdzie zarobki w sektorze przedsiębiorstw są rekordowe, banki chętniej otwierają portfele dla klientów. Dodatkowo, rosnąca pewność zatrudnienia w warszawskich korporacjach sprawia, że łatwiej podejmujemy decyzję o wieloletnim zobowiązaniu.
Istnieje jednak druga strona medalu. Część pożyczek to tzw. kredyty konsolidacyjne. Wielu mieszkańców stolicy, którzy wpadli w pętlę wysokich kosztów najmu i mediów, szuka ratunku w połączeniu kilku mniejszych zobowiązań w jedno. W popularnych wśród warszawiaków galeriach handlowych, takich jak Westfield Arkadia czy Galeria Mokotów, systemy „Kup teraz, zapłać później” przeżywają prawdziwe oblężenie, co również znajduje odzwierciedlenie w statystykach BIK.
Ryzyko w cieniu luksusu
Mimo że dane pokazują poprawę kondycji finansowej Polaków, eksperci zalecają ostrożność. Warszawa jest rynkiem specyficznym, tu upadek z wysokiego konia boli najbardziej. Nagły wzrost liczby zaciąganych zobowiązań może być sygnałem przegrzania. Zanim zdecydujesz się na kolejną ratę na nowy sprzęt czy wakacje, sprawdź, czy Twoja warszawska pensja wytrzyma ewentualne wahania rynku w drugiej połowie 2026 roku.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) za kwiecień 2026 roku.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.