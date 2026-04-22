Warszawa odzyskuje „Szpiegowo”. Zapadła decyzja, co tam powstanie
To miejsce przez lata budziło ogromne emocje. Teraz zapadła decyzja, która może całkowicie zmienić jego przyszłość. Przy ul. Sobieskiego 100 w Warszawie powstaną nowe mieszkania komunalne, a teren znany jako „Szpiegowo” ma w końcu zacząć służyć mieszkańcom stolicy.
Informację przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To kolejny etap zagospodarowania nieruchomości, która przez lata pozostawała poza kontrolą miasta.
Nowe mieszkania i usługi w ważnej lokalizacji
Zgodnie z zapowiedziami, planowana inwestycja obejmie budowę mieszkań komunalnych. Od strony ulicy Sobieskiego powstanie także zabudowa z usługami na parterze.
To oznacza, że teren nie będzie już zamkniętą przestrzenią, ale stanie się częścią miejskiej tkanki – z dostępem do sklepów i usług dla mieszkańców.
Ważnym elementem projektu ma być również dostępność. Cała infrastruktura ma być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami.
Koniec wieloletniego problemu
„Szpiegowo” to potoczna nazwa kompleksu, który przez lata był nielegalnie zajmowany przez stronę rosyjską. Odzyskanie tego terenu było jednym z głośniejszych wydarzeń ostatnich lat w Warszawie.
Teraz miasto przechodzi do konkretów – zamiast opuszczonych budynków pojawi się nowa zabudowa i przestrzeń dla mieszkańców.
Konkurs już za nami. Wybrano najlepsze pomysły
Zakończył się pierwszy etap konkursu na zagospodarowanie tego terenu. Do kolejnego etapu zakwalifikowano 5 koncepcji, które będą teraz dopracowywane.
Autorzy projektów mają czas do 15 czerwca na przedstawienie szczegółowych rozwiązań. To właśnie wtedy zapadną kluczowe decyzje dotyczące ostatecznego wyglądu inwestycji.
Symboliczne miejsce zmienia swoją rolę
Dla wielu warszawiaków „Szpiegowo” było symbolem problemów i napięć. Teraz ma stać się symbolem czegoś zupełnie innego – odzyskiwania przestrzeni dla mieszkańców.
Miasto podkreśla, że to dopiero początek zmian, ale kierunek jest już jasno określony.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
– powstaną nowe mieszkania komunalne w atrakcyjnej lokalizacji
– teren przy ul. Sobieskiego zostanie otwarty i zagospodarowany
– pojawią się usługi dostępne dla mieszkańców
– inwestycja będzie dostosowana do osób z niepełnosprawnościami
– kolejne decyzje zapadną po zakończeniu konkursu w czerwcu
To jedna z tych inwestycji, które mogą realnie zmienić fragment Warszawy – nie tylko wizualnie, ale przede wszystkim społecznie.
Podstawa prawna: działania miasta wynikają z przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz procedur planistycznych, w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
