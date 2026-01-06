Warszawa: Orszak Trzech Króli z udziałem prezydenta. „Wartości chrześcijańskie są fundamentem wspólnoty”
Na Placu Zamkowym w Warszawie zakończył się Orszak Trzech Króli, który zgromadził tysiące mieszkańców i turystów. W wydarzeniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki, podkreślając znaczenie wartości chrześcijańskich jako fundamentu polskiej wspólnoty narodowej.
Na Placu Zamkowym w Warszawie zakończył się tegoroczny Orszak Trzech Króli. Barwny pochód zgromadził tysiące mieszkańców stolicy oraz turystów. W wydarzeniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką. Hasłem orszaku były słowa „Nadzieją się cieszą!”, zaczerpnięte z XVII-wiecznej kolędy „Mędrcy świata, monarchowie”.
Wystąpienie prezydenta zwróciło uwagę na rolę tradycji i wartości chrześcijańskich w polskiej historii oraz współczesnej tożsamości. Jak podkreślił, są one obecne w Polsce od ponad tysiąca lat i pozostają ważnym elementem wspólnoty narodowej.
Przemarsz Traktem Królewskim
Orszak przeszedł Traktem Królewskim. Wydarzenie rozpoczęła modlitwa Anioł Pański pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Zebranych pobłogosławił metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas. Na czele pochodu szedł gwiazdor z gwiazdą betlejemską, za nim kolędnicy z turoniem, mali pastuszkowie oraz aniołki. Trzej Królowie jechali specjalnymi pojazdami, w otoczeniu swoich dworów.
Na wysokości Pałacu Prezydenckiego do uczestników dołączył prezydent Karol Nawrocki z małżonką. W rozmowie z mediami mówił, że Orszak Trzech Króli od początku miał charakter oddolnej inicjatywy społecznej. Zaznaczył, że wydarzenie jest wyrazem przywiązania Polaków do tradycji katolickich i chrześcijańskich oraz do historii związanej z objawieniem Jezusa.
Głos o wartościach i wspólnocie
Prezydent podkreślił, że wartości chrześcijańskie – obok języka i kultury – stanowią fundament wspólnoty narodowej. Zwrócił uwagę, że nawet w okresach, gdy nie były one w pełni pielęgnowane przez władzę, pozostawały obecne w społeczeństwie. Wskazał na takie postawy jak miłość, miłosierdzie i szacunek wobec drugiego człowieka, które jego zdaniem są głęboko zakorzenione w polskiej tradycji.
Wystąpienie miało charakter refleksyjny i odnosiło się do długiej ciągłości historycznej. Prezydent zaznaczył, że różne były etapy w dziejach Polski, także po 1989 roku, jednak chrześcijański system wartości wciąż odgrywa istotną rolę w życiu wielu obywateli.
Finał na Placu Zamkowym
Kulminacją wydarzenia było dotarcie orszaku do stajenki na Placu Zamkowym. Trzej Królowie, symbolicznie reprezentujący ludy trzech kontynentów – Europy, Azji i Afryki – złożyli pokłon Dzieciątku Jezus. Każdy z orszaków niósł własne zawołanie. Europejski szedł pod hasłem „Wśród przeciwności nadzieja zagości!”, azjatycki „Jezus przykładem, idźmy Jego śladem!”, a afrykański „Po nadzieję do Betlejem!”.
Zgodnie z tradycją władcy złożyli dary: złoto jako symbol królewskiej misji i czystego serca, kadzidło jako znak modlitwy i kapłaństwa oraz mirrę, symbol cierpienia i proroctwa. Obrzęd miał wymiar religijny i symboliczny, podkreślający znaczenie pokory i nadziei.
Słowa metropolity warszawskiego
Na zakończenie głos zabrał arcybiskup Adrian Galbas. Mówił o znaczeniu pokory i uznania Chrystusa jako Emmanuela – Boga, który jest z ludźmi. Zaznaczył, że z tej postawy płynie nadzieja i poczucie bezpieczeństwa, nawet w trudnych momentach życia. Hierarcha wskazał, że obecność Boga daje wolność od rozpaczy i beznadziei oraz umacnia wiarę w sens wspólnoty.
Rekordowa edycja orszaku
Pomysłodawca Orszaku Trzech Króli, Piotr Giertych, poinformował, że tegoroczna edycja była rekordowa. Wydarzenie odbyło się w 941 miejscowościach w Polsce, a także w kilku za granicą. Zwrócił uwagę na dużą frekwencję i sprawną organizację. Podkreślił również, że uczestników pozdrowił papież Leon XIV, który przekazał błogosławieństwo.
Orszak Trzech Króli w Warszawie po raz kolejny stał się okazją do publicznego manifestowania tradycji religijnej, spotkania mieszkańców i refleksji nad rolą wartości w życiu społecznym. Wydarzenie miało charakter rodzinny i otwarty, a jego przekaz koncentrował się na nadziei, wspólnocie i ciągłości kulturowej.
