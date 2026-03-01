Warszawa pod lupą policji! Setki kontroli po brutalnym pobiciu. Posypały się mandaty i zatrzymane prawa jazdy

Stołeczna policja nie zwalnia tempa po głośnym pobiciu 36-letniego obywatela Tadżykistanu na warszawskiej Woli. Funkcjonariusze przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję kontrolną w całej Warszawie i okolicach. W krótkim czasie skontrolowano setki pojazdów i osób, ujawniono poszukiwanego cudzoziemca, a kierowcy stracili prawa jazdy.

Fot. Komenda Stołeczna Policji

Zatrzymani czekają na zarzuty

Sprawa brutalnego ataku jest w toku. Zatrzymani mężczyźni pozostają do dyspozycji organów ścigania, a zgromadzony materiał dowodowy ma posłużyć do przedstawienia im zarzutów. Policja zapowiada dalsze czynności procesowe.

Setki kontroli w jeden dzień

Równolegle ruszyły intensywne działania prewencyjne. Od wczoraj przeprowadzono 388 kontroli pojazdów świadczących usługi przewozu osób. Wylegitymowano 388 osób. W trakcie działań ujawniono jedną osobę poszukiwaną w systemie SIS z odmową wjazdu do strefy Schengen.

Policjanci wykonali 201 kontroli trzeźwości oraz 385 kontroli uprawnień do kierowania pojazdami. Efekt? 56 mandatów na łączną kwotę ponad 23,8 tys. zł.

Zatrzymane dokumenty i wnioski do sądu

Podczas akcji zatrzymano dwa prawa jazdy i jeden dowód rejestracyjny. W jednym przypadku sporządzono wniosek do sądu. Funkcjonariusze przeprowadzili również 146 kontroli osobistych i 136 kontroli bagażu.

Policja podkreśla, że działania mają charakter zdecydowany i systematyczny. W ramach wcześniejszych akcji pod kryptonimem „Bezpieczne przewozy” zatrzymano 46 osób, wobec których podjęto decyzję o deportacji. Wystawiono 540 mandatów, zatrzymano 126 dowodów rejestracyjnych i 53 prawa jazdy. Odholowano 115 pojazdów.

Zero tolerancji dla łamania prawa

Służby zapowiadają kontynuację kontroli. Funkcjonariusze sprawdzają stan trzeźwości kierowców, legalność wykonywania transportu, stan techniczny pojazdów oraz legalność pobytu cudzoziemców.

Policja podkreśla, że bezpieczeństwo mieszkańców stolicy jest absolutnym priorytetem. Każda osoba łamiąca prawo musi liczyć się z natychmiastową reakcją służb.

