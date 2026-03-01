Warszawa pod lupą policji! Setki kontroli po brutalnym pobiciu. Posypały się mandaty i zatrzymane prawa jazdy
Stołeczna policja nie zwalnia tempa po głośnym pobiciu 36-letniego obywatela Tadżykistanu na warszawskiej Woli. Funkcjonariusze przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję kontrolną w całej Warszawie i okolicach. W krótkim czasie skontrolowano setki pojazdów i osób, ujawniono poszukiwanego cudzoziemca, a kierowcy stracili prawa jazdy.
Zatrzymani czekają na zarzuty
Sprawa brutalnego ataku jest w toku. Zatrzymani mężczyźni pozostają do dyspozycji organów ścigania, a zgromadzony materiał dowodowy ma posłużyć do przedstawienia im zarzutów. Policja zapowiada dalsze czynności procesowe.
Setki kontroli w jeden dzień
Równolegle ruszyły intensywne działania prewencyjne. Od wczoraj przeprowadzono 388 kontroli pojazdów świadczących usługi przewozu osób. Wylegitymowano 388 osób. W trakcie działań ujawniono jedną osobę poszukiwaną w systemie SIS z odmową wjazdu do strefy Schengen.
Policjanci wykonali 201 kontroli trzeźwości oraz 385 kontroli uprawnień do kierowania pojazdami. Efekt? 56 mandatów na łączną kwotę ponad 23,8 tys. zł.
Zatrzymane dokumenty i wnioski do sądu
Podczas akcji zatrzymano dwa prawa jazdy i jeden dowód rejestracyjny. W jednym przypadku sporządzono wniosek do sądu. Funkcjonariusze przeprowadzili również 146 kontroli osobistych i 136 kontroli bagażu.
Policja podkreśla, że działania mają charakter zdecydowany i systematyczny. W ramach wcześniejszych akcji pod kryptonimem „Bezpieczne przewozy” zatrzymano 46 osób, wobec których podjęto decyzję o deportacji. Wystawiono 540 mandatów, zatrzymano 126 dowodów rejestracyjnych i 53 prawa jazdy. Odholowano 115 pojazdów.
Zero tolerancji dla łamania prawa
Służby zapowiadają kontynuację kontroli. Funkcjonariusze sprawdzają stan trzeźwości kierowców, legalność wykonywania transportu, stan techniczny pojazdów oraz legalność pobytu cudzoziemców.
Policja podkreśla, że bezpieczeństwo mieszkańców stolicy jest absolutnym priorytetem. Każda osoba łamiąca prawo musi liczyć się z natychmiastową reakcją służb.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.