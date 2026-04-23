Warszawa: podszył się pod dyrektora i chciał wyjechać Bentleyem za 2 mln zł
To miała być szybka akcja i luksusowa przejażdżka bez płacenia ani złotówki. 23-letni mężczyzna próbował przechytrzyć wypożyczalnię w Warszawie, podszywając się pod dyrektora znanej firmy. Plan jednak runął tuż przed finałem.
Na miejscu pojawili się policjanci, a młody mężczyzna został zatrzymany, zanim zdążył odjechać autem wartym fortunę.
Podszył się pod dyrektora znanej firmy
Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją na warszawskiej Woli. Z ich ustaleń wynika, że 23-latek posługiwał się fałszywą tożsamością, podając się za osobę reprezentującą znaną firmę.
Twierdził, że jest jej dyrektorem i na tej podstawie zawarł umowę użyczenia luksusowego samochodu.
Chciał uniknąć kaucji i wyjechać Bentleyem
Wypożyczany pojazd to Bentley o wartości blisko 2 milionów złotych. Standardowo przy takim aucie wymagane jest wpłacenie wysokiej kaucji – w tym przypadku około 12 tysięcy złotych.
23-latek próbował obejść ten obowiązek, wykorzystując fikcyjne dane i fałszywe uprawnienia.
Wpadł, gdy przyszedł po auto
Kluczowa okazała się czujność pracowników firmy. Pojawiły się wątpliwości co do tożsamości klienta, dlatego sprawa została zgłoszona policji.
Mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy zgłosił się po odbiór samochodu. Nie zdążył nawet wsiąść za kierownicę.
Grozi mu do 8 lat więzienia
Po zatrzymaniu policjanci przeanalizowali zgromadzone dowody. 23-latek usłyszał zarzut usiłowania oszustwa.
Zgodnie z przepisami za taki czyn grozi kara:
– do 8 lat pozbawienia wolności
Warszawa na celowniku oszustów
To kolejny przykład, że stolica jest miejscem, gdzie dochodzi do coraz bardziej kreatywnych prób wyłudzeń. Wysokiej klasy samochody i luksusowe usługi przyciągają nie tylko klientów, ale też oszustów.
Podstawa prawna: art. 13 § 1 w zw. z art. 286 § 1 Kodeksu karnego (usiłowanie oszustwa).
