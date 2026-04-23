Warszawa: podszył się pod dyrektora i chciał wyjechać Bentleyem za 2 mln zł

23 kwietnia 2026 11:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To miała być szybka akcja i luksusowa przejażdżka bez płacenia ani złotówki. 23-letni mężczyzna próbował przechytrzyć wypożyczalnię w Warszawie, podszywając się pod dyrektora znanej firmy. Plan jednak runął tuż przed finałem.

Meżczyzna Bentley Fot. Policja
Na miejscu pojawili się policjanci, a młody mężczyzna został zatrzymany, zanim zdążył odjechać autem wartym fortunę.

Podszył się pod dyrektora znanej firmy

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją na warszawskiej Woli. Z ich ustaleń wynika, że 23-latek posługiwał się fałszywą tożsamością, podając się za osobę reprezentującą znaną firmę.

Twierdził, że jest jej dyrektorem i na tej podstawie zawarł umowę użyczenia luksusowego samochodu.

Chciał uniknąć kaucji i wyjechać Bentleyem

Wypożyczany pojazd to Bentley o wartości blisko 2 milionów złotych. Standardowo przy takim aucie wymagane jest wpłacenie wysokiej kaucji – w tym przypadku około 12 tysięcy złotych.

23-latek próbował obejść ten obowiązek, wykorzystując fikcyjne dane i fałszywe uprawnienia.

Wpadł, gdy przyszedł po auto

Kluczowa okazała się czujność pracowników firmy. Pojawiły się wątpliwości co do tożsamości klienta, dlatego sprawa została zgłoszona policji.

Mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy zgłosił się po odbiór samochodu. Nie zdążył nawet wsiąść za kierownicę.

Grozi mu do 8 lat więzienia

Po zatrzymaniu policjanci przeanalizowali zgromadzone dowody. 23-latek usłyszał zarzut usiłowania oszustwa.

Zgodnie z przepisami za taki czyn grozi kara:

– do 8 lat pozbawienia wolności

Warszawa na celowniku oszustów

To kolejny przykład, że stolica jest miejscem, gdzie dochodzi do coraz bardziej kreatywnych prób wyłudzeń. Wysokiej klasy samochody i luksusowe usługi przyciągają nie tylko klientów, ale też oszustów.

Co to oznacza dla Ciebie?

– oszuści coraz częściej podszywają się pod osoby z wysokich stanowisk
– luksusowe usługi są szczególnie narażone na takie próby
– firmy coraz dokładniej weryfikują klientów
– czujność pracowników może uchronić przed ogromnymi stratami
– za próbę oszustwa grozi wieloletnie więzienie

Podstawa prawna: art. 13 § 1 w zw. z art. 286 § 1 Kodeksu karnego (usiłowanie oszustwa).

