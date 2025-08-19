Warszawa rusza z konsultacjami w sprawie uchwały krajobrazowej. Mieszkańcy mogą zgłaszać wnioski

Warszawa wraca do prac nad uchwałą krajobrazową. Ratusz ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych, które potrwają do 14 września. To od mieszkańców zależy, jakie przepisy znajdą się w nowym dokumencie regulującym reklamy, ogrodzenia i małą architekturę w stolicy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Warszawa wraca do uchwały krajobrazowej. Ruszyły konsultacje społeczne

Warszawski ratusz rozpoczął konsultacje nad nową uchwałą krajobrazową, która ma na nowo uregulować zasady umieszczania reklam, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury w stolicy. Mieszkańcy mogą składać swoje wnioski do 14 września – zarówno tradycyjnie, jak i online. To kolejna próba wprowadzenia dokumentu po tym, jak poprzednia wersja została uchylona przez sądy.

Uwagi do projektu można przesyłać mailowo na adres krajobrazowa@um.warszawa.pl, pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy Alejach Jerozolimskich 44, a także osobiście w kancelarii głównej ratusza. Dokumenty da się również złożyć elektronicznie, korzystając z kwalifikowanego podpisu lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Każdy wniosek złożony w terminie zostanie przeanalizowany. Te, które zostaną uznane za zasadne, znajdą się w przygotowanym projekcie uchwały. Następnie zostanie on wyłożony publicznie, by mieszkańcy mogli zgłaszać kolejne uwagi. Po tej procedurze dokument trafi pod obrady Rady Warszawy.

Spór o poprzednią uchwałę

Warszawa miała już swoją uchwałę krajobrazową – przyjęto ją w 2020 roku, jednak wojewoda mazowiecki uchylił ją w całości. Powodem miał być brak ponownego uzgodnienia dokumentu z konserwatorem zabytków i brak ponownego wyłożenia go do publicznego wglądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację wojewodzie w kwestiach proceduralnych, a Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał to rozstrzygnięcie.

W konsekwencji ratusz musiał wycofać się ze „starej” uchwały i rozpocząć prace nad nowym dokumentem, zgodnym z wytycznymi sądów i zmienionymi przepisami.

Uchwały krajobrazowe w Polsce

Podobne przepisy obowiązują już w 79 gminach w całym kraju, w tym w sześciu miastach wojewódzkich: Krakowie, Łodzi, Opolu, Kielcach, Gdańsku i Poznaniu. Dzięki nim samorządy mogą ograniczać liczbę reklam, ujednolicać wygląd szyldów czy wyznaczać zasady dotyczące ogrodzeń i małej architektury.

Warszawa liczy, że nowa uchwała krajobrazowa pozwoli uporządkować przestrzeń miejską i ograniczyć chaos reklamowy, który od lat budzi emocje mieszkańców i urbanistów.

