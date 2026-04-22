Warszawa rzuci się na zakupy. Taka przecena kawy trafia się rzadko. Możesz zaoszczędzić nawet 13 zł

22 kwietnia 2026 14:33 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To jedna z tych promocji, które błyskawicznie przyciągają klientów. Aldi obniża ceny popularnej kawy nawet o 13 zł na opakowaniu, a akcja trwa tylko do 26 kwietnia. W Warszawie wiele osób już planuje większe zakupy, bo przy takich cenach trudno przejść obojętnie.

Sklep Aldi Fot. Warszawa w Pigułce
Jest jednak jeden ważny warunek – i limity, o których trzeba pamiętać.

Kawa znacznie tańsza. Ale trzeba kupić więcej

Największe zainteresowanie budzi kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung 200 g. W promocji kosztuje 28,99 zł zamiast 41,99 zł.

To oznacza realną oszczędność:

– nawet 13 zł na jednym opakowaniu

Jest jednak haczyk. Rabat nalicza się dopiero wtedy, gdy kupimy co najmniej 2 sztuki.

Dodatkowo obowiązuje limit – maksymalnie 6 opakowań na osobę.

Tańsza także kawa ziarnista i mielona

Promocja obejmuje również produkty marki Woseba. Zarówno kawa ziarnista 1 kg, jak i mielona 500 g zostały przecenione o około 30 procent.

Aktualne ceny:

– kawa ziarnista: 48,99 zł zamiast 69,99 zł
– kawa mielona: 24,99 zł zamiast 35,99 zł

Tu również obowiązuje zasada:

– minimum 2 sztuki, aby rabat się naliczył
– maksymalnie 4 opakowania na osobę

Herbata jeszcze taniej. Bez limitów

Dla wielu klientów jeszcze ciekawsza może być promocja na herbaty Lipton. Aldi wprowadziło tu inną zasadę.

– kupujesz minimum 2 produkty
– tańszy z nich jest aż o 80 procent przeceniony

Co ważne – brak limitów ilościowych. Można kupić dowolną liczbę opakowań i za każdym razem skorzystać z rabatu.

Warszawa wykorzysta okazję do zrobienia zapasów

W dużych miastach, takich jak Warszawa, podobne promocje oznaczają jedno – szybkie opróżnianie półek. Kawa i herbata to produkty codzienne, więc wiele osób traktuje takie akcje jako moment na większe zakupy.

Dodatkowym impulsem jest fakt, że najbliższa niedziela jest handlowa, co daje więcej czasu na skorzystanie z promocji.

Co to oznacza dla Ciebie?

– promocje trwają tylko do 26 kwietnia
– największe oszczędności przy zakupie min. 2 sztuk
– obowiązują limity na kawę Jacobs i Woseba
– herbata Lipton bez limitów ilościowych
– w Warszawie możliwe szybkie braki na półkach

Jeśli planujesz uzupełnić zapasy kawy lub herbaty, to jedna z lepszych okazji w ostatnich tygodniach. W takich sytuacjach kluczowe jest jedno – nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna