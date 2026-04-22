Warszawa rzuci się na zakupy. Taka przecena kawy trafia się rzadko. Możesz zaoszczędzić nawet 13 zł
To jedna z tych promocji, które błyskawicznie przyciągają klientów. Aldi obniża ceny popularnej kawy nawet o 13 zł na opakowaniu, a akcja trwa tylko do 26 kwietnia. W Warszawie wiele osób już planuje większe zakupy, bo przy takich cenach trudno przejść obojętnie.
Jest jednak jeden ważny warunek – i limity, o których trzeba pamiętać.
Kawa znacznie tańsza. Ale trzeba kupić więcej
Największe zainteresowanie budzi kawa rozpuszczalna Jacobs Kronung 200 g. W promocji kosztuje 28,99 zł zamiast 41,99 zł.
To oznacza realną oszczędność:
– nawet 13 zł na jednym opakowaniu
Jest jednak haczyk. Rabat nalicza się dopiero wtedy, gdy kupimy co najmniej 2 sztuki.
Dodatkowo obowiązuje limit – maksymalnie 6 opakowań na osobę.
Tańsza także kawa ziarnista i mielona
Promocja obejmuje również produkty marki Woseba. Zarówno kawa ziarnista 1 kg, jak i mielona 500 g zostały przecenione o około 30 procent.
Aktualne ceny:
– kawa ziarnista: 48,99 zł zamiast 69,99 zł
– kawa mielona: 24,99 zł zamiast 35,99 zł
Tu również obowiązuje zasada:
– minimum 2 sztuki, aby rabat się naliczył
– maksymalnie 4 opakowania na osobę
Herbata jeszcze taniej. Bez limitów
Dla wielu klientów jeszcze ciekawsza może być promocja na herbaty Lipton. Aldi wprowadziło tu inną zasadę.
– kupujesz minimum 2 produkty
– tańszy z nich jest aż o 80 procent przeceniony
Co ważne – brak limitów ilościowych. Można kupić dowolną liczbę opakowań i za każdym razem skorzystać z rabatu.
Warszawa wykorzysta okazję do zrobienia zapasów
W dużych miastach, takich jak Warszawa, podobne promocje oznaczają jedno – szybkie opróżnianie półek. Kawa i herbata to produkty codzienne, więc wiele osób traktuje takie akcje jako moment na większe zakupy.
Dodatkowym impulsem jest fakt, że najbliższa niedziela jest handlowa, co daje więcej czasu na skorzystanie z promocji.
Co to oznacza dla Ciebie?
– promocje trwają tylko do 26 kwietnia
– największe oszczędności przy zakupie min. 2 sztuk
– obowiązują limity na kawę Jacobs i Woseba
– herbata Lipton bez limitów ilościowych
– w Warszawie możliwe szybkie braki na półkach
Jeśli planujesz uzupełnić zapasy kawy lub herbaty, to jedna z lepszych okazji w ostatnich tygodniach. W takich sytuacjach kluczowe jest jedno – nie odkładać zakupów na ostatnią chwilę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.