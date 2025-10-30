Warszawa sparaliżowana po burzy i wypadku. Gigantyczny korek od strony Piaseczna w kierunku centrum
Warszawa sparaliżowana po burzy i wypadku do którego doszło na ul. Puławskiej. Gigantyczny korek od strony Piaseczna w kierunku centrum.
Warszawa znów stoi w miejscu. Po gwałtownej burzy, która przeszła nad stolicą, sytuacja na drogach staje się coraz trudniejsza. Ogromny korek tworzy się od strony Piaseczna w kierunku centrum miasta. To nie tylko wina pogody, ale również wypadku do którego doszło przy ulicy Puławskiej. Z minuty na minutę kolejka samochodów się wydłuża.
Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość – ruch jest praktycznie sparaliżowany. Samochody poruszają się w ślimaczym tempie, a w wielu miejscach stoją w miejscu. Korek stale się powiększa, a próby ominięcia głównej trasy tylko pogłębiają zatory na sąsiednich ulicach.
Dodatkowo sytuację pogarsza wciąż padający deszcz. Warunki na drogach są fatalne – widoczność jest ograniczona, nawierzchnia śliska, a silny wiatr utrudnia prowadzenie pojazdów. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie podróży, jeśli nie jest to konieczne.
Warszawiacy, którzy właśnie wracają do miasta, muszą liczyć się z długim oczekiwaniem i opóźnieniami. Wszystko wskazuje na to, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez wiele godzin.
