Warszawa sparaliżowana po wypadku przy Galerii Mokotów. Utrudnienia potrwają godzinami. Kierowcy, omijajcie ten rejon!
W czwartek, 23 października, tuż przed godziną 17:00 doszło do groźnego wypadku w rejonie Galerii Mokotów. Zderzyły się laweta przewożąca koparkę i autobus miejski. Siła uderzenia była ogromna – siedem osób zostało poszkodowanych. Na miejscu wciąż pracują służby ratunkowe, a ulice wokół centrum handlowego są całkowicie zakorkowane.
Jak doszło do zderzenia?
Według ustaleń policji kierowca ciężarówki z lawetą, skręcając w prawo, zajął część środkowego pasa, którym jechał autobus komunikacji miejskiej. Doszło do zderzenia. Z uwagi na rozmiary pojazdów – masywną lawetę z koparką i pełny pasażerów autobus – skutki były poważne.
Na miejscu działają straż pożarna, policja i pogotowie. Siedem osób zostało rannych, prawdopodobnie pasażerowie autobusu. Trwa ustalanie, w jakim są stanie i czy zostali przetransportowani do szpitali.
Korki w całym rejonie – Galeria Mokotów odcięta
Laweta i autobus blokują znaczną część jezdni. Policja zamknęła fragment drogi i kieruje ruch na objazdy. Niestety, w godzinach szczytu spowodowało to paraliż komunikacyjny – korki sięgają alei Wilanowskiej, Wołoskiej i Puławskiej.
Służby ostrzegają: omijajcie rejon Galerii Mokotów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin – do momentu usunięcia rozbitych pojazdów i zakończenia oględzin miejsca wypadku.
Co to oznacza dla kierowców i pasażerów?
Jeśli mieszkasz lub pracujesz w okolicy, przygotuj się na bardzo długi czas przejazdu. Trasy, które zwykle zajmują 15 minut, mogą potrwać nawet godzinę.
Najlepiej, jeśli to możliwe, zostaw samochód i przesiądź się do metra. Stacja Wilanowska pozwoli ominąć zablokowane drogi.
Dla pasażerów komunikacji miejskiej: autobusy kursujące w rejonie Galerii Mokotów zostały skierowane na objazdy. Sprawdź aplikację Jakdojade lub stronę ZTM – opóźnienia sięgają 30–40 minut.
Jak ominąć korki?
Jeśli jedziesz od strony centrum w kierunku Wilanowa, wybierz Trasę Łazienkowską, a następnie aleję Sobieskiego lub Belwederską.
Kierowcy jadący z Wilanowa w stronę centrum mogą skorzystać z objazdu przez Powsińską i Ursynów.
Warto przed wyjazdem sprawdzić aktualną sytuację w Google Maps lub Waze – nawigacje pokazują bieżące utrudnienia i alternatywne trasy.
Policja bada przyczyny zdarzenia
Śledczy ustalają, dlaczego doszło do kolizji. Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca lawety mógł źle ocenić odległość od autobusu lub nie zauważyć go w tzw. martwym polu. Koparka przewożona na lawecie dodatkowo ograniczała widoczność.
Jeśli okaże się, że winę ponosi kierowca ciężarówki, grozi mu grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, a jeśli obrażenia pasażerów okażą się poważne – nawet kara więzienia.
Apel do kierowców: ostrożność przede wszystkim
Wypadek ten pokazuje, jak niebezpieczne są manewry dużych pojazdów w ruchu miejskim. Kierowcy lawet i ciężarówek powinni pamiętać o:
- dokładnym sprawdzeniu martwego pola,
- wcześniejszym sygnalizowaniu manewrów,
- zachowaniu szczególnej ostrożności w godzinach szczytu.
Wystarczy moment nieuwagi, by doprowadzić do tragedii.
Aktualizacja sytuacji
Służby ratunkowe nadal pracują na miejscu. Ruch w rejonie Galerii Mokotów jest sparaliżowany, a policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o cierpliwość i rozwagę.
Artykuł będzie aktualizowany na bieżąco – wrócimy z informacjami o stanie poszkodowanych i przyczynach wypadku, gdy tylko pojawią się oficjalne komunikaty.
Najważniejsze: omijaj rejon Galerii Mokotów, jeśli możesz. Wybierz metro lub alternatywne trasy. Wypadek wciąż powoduje ogromne utrudnienia i może sparaliżować tę część Warszawy jeszcze przez długi czas.
