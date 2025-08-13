Warszawa sparaliżowana w długi weekend! Lista ulic objętych utrudnieniami
W Warszawie zapowiada się jeden z najbardziej uciążliwych długich weekendów dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. W wielu punktach miasta jednocześnie ruszą remonty ulic i torowisk, a zmiany w ruchu dotkną główne arterie stolicy. Objazdy, zamknięcia i nowe trasy autobusów sprawią, że podróżowanie po mieście może zamienić się w prawdziwy test cierpliwości.
Warszawa szykuje się na drogowy maraton. Długi weekend pełen utrudnień
W stolicy rusza seria intensywnych prac drogowych, które przypadną na sierpniowy długi weekend. Nowa nawierzchnia pojawi się m.in. na Połczyńskiej, Kasprzaka, Popiełuszki i Powązkowskiej, a tuż po weekendzie drogowcy zamkną także fragment Broniewskiego. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają liczne objazdy, zmiany tras i ograniczenia w ruchu.
Połczyńska – największe zmiany w ruchu
Największe utrudnienia pojawią się na Połczyńskiej, gdzie od czwartku, 14 sierpnia, od godziny 22:00 ruszy remont nitki w stronę granicy miasta. Prace potrwają do 18 sierpnia i obejmą odcinek między ul. Fort Wola a Powstańców Śląskich. Ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę centrum, a parking P+R Połczyńska pozostanie zamknięty do końca wakacji. Objazdy dla samochodów poprowadzono przez ul. Człuchowską i Lazurową. Zmienią się też trasy autobusów 129, 189, 194 i N01.
Kasprzaka – ostatni etap modernizacji
W tym samym czasie zakończy się remont Kasprzaka pomiędzy Płocką a al. Prymasa Tysiąclecia. Od 14 sierpnia, godz. 22:00, do 18 sierpnia, godz. 4:00, ruch w stronę Bemowa zostanie przekierowany ulicami Płocką, Wolską i al. Prymasa Tysiąclecia. Zmiany obejmą również linie autobusowe 105 i 178.
Popiełuszki – utrudnienia w stronę Bielan
Od czwartkowego wieczoru remont rozpocznie się na Popiełuszki, między pl. Grunwaldzkim a ul. Krasińskiego. Zamknięta będzie jezdnia w stronę Bielan, a objazdy poprowadzą m.in. ul. Broniewskiego i Mickiewicza. Zmienią się trasy autobusów 114, 122, N13, N46 i N63. Prace potrwają do 18 sierpnia.
Powązkowska – krótki, ale uciążliwy remont
Na Powązkowskiej roboty rozpoczną się 14 sierpnia o godz. 23:30 i potrwają do 17 sierpnia. Zamknięte zostaną dwa pasy w stronę Okopowej, a ciężarówki nie będą mogły skręcać w prawo w Okopową. Wprowadzone zostaną zmiany tras autobusów 180, N41 i N91.
Prace torowe na Woli
Od 15 sierpnia tramwajarze wymienią tory na skrzyżowaniu Wolskiej i Skierniewickiej. Zamknięty zostanie odcinek Wolskiej w stronę centrum między Płocką a Skierniewicką, a tramwaje pojadą objazdem przez ul. Kasprzaka.
Broniewskiego – całkowite zamknięcie po weekendzie
18 sierpnia rozpocznie się pięciodniowy remont ul. Broniewskiego między Krasińskiego a pl. Grunwaldzkim. Ulica będzie zamknięta w obu kierunkach, a objazdy wyznaczono m.in. przez Popiełuszki, Krasińskiego i Powązkowską.
