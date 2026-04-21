Warszawa stoi na wielkiej płycie. Ile jeszcze wytrzymają bloki, w których mieszka 12 milionów Polaków
Na osiedlach Ursynów, Bemowo, Bródno i Wola stoją bloki, które miały służyć 50 lat. Minęło ponad 50 – i wciąż stoją. W całej Polsce w budynkach z wielkiej płyty żyje dziś około 12 milionów osób, czyli co trzeci mieszkaniec kraju. Pytanie o ich trwałość wraca co kilka lat, za każdym razem budząc mieszaninę niepokoju i niedowierzania. Tym razem odpowiadamy na nie konkretnymi liczbami i wynikami badań, a nie domysłami.
Miało być 50 lat. Mija 60 – i nic się nie wali
Technologia wielkiej płyty trafiła do Polski z ZSRR w latach 50. XX wieku jako odpowiedź na powojenny deficyt mieszkań. Pierwsze eksperymenty prowadzono w Warszawie i Nowej Hucie, ale masowa produkcja ruszyła w dekadzie Gierka. W latach 70. i 80. powstawało w tej technologii rocznie kilkadziesiąt tysięcy mieszkań – na Ursynowie, Ratajach w Poznaniu, Nowej Hucie, łódzkiej Retkinii. Dokumentacje projektowe zakładały żywotność od 50 do 70 lat. W tamtych czasach nikt poważnie nie planował, co stanie się z betonowymi osiedlami po roku 2020.
Tymczasem mamy rok 2026, a bloki z 1972 r. stoją bez oznak katastrofy konstrukcyjnej. Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Usług Bankowych i Informacji, w rozmowie z branżowym serwisem powiedział wprost: „Jeszcze kiedyś mówiono, że bloki z wielkiej płyty projektowano na 30-40 lat użytkowania i że po 2000 roku będą wymagały rozbiórki. Tymczasem mamy rok 2026, a te budynki nadal stoją.” To nie jest przypadek ani szczęście – to efekt właściwości samego betonu, których projektanci nie doszacowali.
Agrafki, korozja i 100 lat trwałości – co mówi raport ITB
Instytut Techniki Budowlanej przeprowadził kompleksowe badania 300 budynków wielkopłytowych w województwach mazowieckim, łódzkim, śląskim i dolnośląskim – czyli tam, gdzie koncentracja takich bloków jest największa. Wyniki podsumował dyrektor ITB dr inż. Robert Geryło: „Budynki z wielkiej płyty są trwałe. Istotna jest jakość betonu i właściwości ochronne betonu wobec zbrojenia – badane próbki są zadowalające.”
Największe obawy od lat budziły stalowe łączniki między prefabrykatami – tzw. agrafki. Obawiano się, że korozja metalowych połączeń doprowadzi do odrywania się płyt elewacyjnych. Badania ITB dowiodły, że beton zalewany wokół złączy stworzył środowisko zasadowe, które przez dekady skutecznie chroni stal przed rdzą. W zdecydowanej większości przebadanych budynków stan połączeń okazał się wzorowy. Specjaliści szacują trwałość tych połączeń na 100 lat od budowy – co oznacza, że bloki z 1975 r. mają technicznie przed sobą co najmniej kilkanaście lat bez interwencji, a przy właściwej eksploatacji – znacznie więcej.
Raport wskazał jednak wyraźnie, czego nie wolno zaniedbać. Najsłabszymi miejscami są łączniki warstw fakturowej i nośnej w płytach trójwarstwowych oraz balkony i spoiny między płytami w budynkach niepoddanych jeszcze remontowi. Wilgoć wnikająca w nieuszczelnione złącza i balkony to największy realny wróg wielkiej płyty – nie sama konstrukcja nośna.
60 tysięcy bloków, ale tylko 30 procent po modernizacji
W Polsce stoi około 60 tysięcy budynków z wielkiej płyty, z czego ok. 50 tys. to budynki w technologii płyt trójwarstwowych – szczególnie wymagające pod kątem wzmocnień. Problem polega na tym, że zaledwie 30 proc. z nich przeszło niezbędne modernizacje. Pozostałe 70 proc. stoi w różnym stopniu zaawansowania remontów lub bez żadnych prac od dekad.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju szacowało potencjalną wartość koniecznych inwestycji na 25,8 mld zł – z czego 17,2 mld zł pochłonęłaby termomodernizacja, a 8,6 mld zł montaż dodatkowych kotew wzmacniających połączenia warstw w płytach. Dla właścicieli mieszkań w konkretnym bloku oznacza to koszt wzmocnienia połączeń rzędu ok. 165 tys. zł na budynek przy dostępnej premii państwowej w wysokości 50 proc. kosztów tego rodzaju robót. Termomodernizacja jest dotowana w wysokości 16 proc. kosztów.
Co niszczy bloki szybciej niż czas
Raport ITB zidentyfikował 2 grupy uszkodzeń. Pierwsza to systemowe wady technologiczne – wynikające wprost z pośpiechu i niestaranności budowy w PRL: nieprawidłowe montaże elementów, wadliwe wypełnienia szczelin między płytami, skrzywione śruby rektyfikacyjne w połączeniach. Te defekty ujawniły się w większości przypadków już podczas budowy lub w pierwszych latach eksploatacji i są znane zarządcom budynków.
Druga grupa to naturalne zużycie – i tu wielka płyta nie różni się niczym od każdego innego budownictwa. Instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne zużywają się szybciej niż ściany. Stolarka okienna, pokrycia dachowe, obróbki blacharskie i elewacje wymagają cyklicznej wymiany niezależnie od technologii. Beton nośny trzyma – instalacje nie trzymają. To właśnie dlatego zarządcy spółdzielni, którzy zadbali o wymianę pionów wodnych i elektryki, mają budynki w znacznie lepszym stanie niż te, gdzie przez 30 lat nie tknięto żadnych instalacji.
Warto też odwrócić perspektywę. Beton z lat 70., lany topornie i niestarannie, przez dekady ulegał procesowi karbonatyzacji i mineralnych przemian – w efekcie jego twardość dziś jest wyraźnie wyższa niż w chwili montażu. To zjawisko dobrze znane inżynierom, choć rzadko trafia do mediów. Blok z 1975 r. ma ściany nośne, w które praktycznie nie wejdzie zwykła wiertarka – to jeden z powodów, dla których inżynierowie oceniają wytrzymałość rdzenia konstrukcyjnego pozytywnie.
Warszawa: Ursynów i Bródno starcza na jeszcze jedno pokolenie
Warszawa ma szczególne powody, żeby temat traktować poważnie. Ursynów, Bródno, Targówek, Bemowo, Wola, Mokotów – to dzielnice, których sylwetę współtworzą tysiące bloków z prefabrykatów. Większość stołecznych spółdzielni mieszkaniowych prowadzi już zaawansowane programy termomodernizacji, które objęły ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki i renowację dachów. To nie tylko obniżenie rachunków za ogrzewanie – warstwa styropianu i tynku chroni beton przed przemarzaniem i wilgocią, co bezpośrednio przedłuża żywotność całej konstrukcji.
Kolejnym etapem, przed którym stają teraz stołeczni zarządcy, jest wymiana wind – urządzeń z lat 80. dobiegających końca technicznej żywotności – oraz modernizacja pionów instalacyjnych. Eksperci oceniają, że dobrze utrzymany i po termomodernizacji blok na Ursynowie czy Bródnie jest w stanie funkcjonować sprawnie przez co najmniej kolejne 30-50 lat. Dla perspektywy: to tyle, ile ma dziś dziecko urodzone w 1995 r.
Wielka płyta a kredyt hipoteczny – banki już zmieniają podejście
Zmiana w ocenie technicznej wielkie płyty ma też wymiar finansowy. Jeszcze kilka lat temu niektóre banki zaostrzały kryteria przy udzielaniu kredytów hipotecznych na mieszkania w blokach z prefabrykatów. Dziś podejście instytucji finansowych ewoluuje. „Obawy o trwałość wielkiej płyty są w dużej mierze przeszacowane medialnie. Aktualne analizy techniczne wskazują, że po modernizacjach i przy prawidłowej eksploatacji żywotność tych budynków wynosi co najmniej 100-120 lat. Dla banków kluczowe nie jest samo hasło 'wielka płyta’, ale stan techniczny konkretnego budynku – dokumentacja przeglądów, fundusz remontowy i brak zaniedbań” – wyjaśnia ekspert sektora bankowego cytowany przez serwis PropertyNews.
W praktyce oznacza to, że mieszkanie w zadbałym, po termomodernizacji bloku z dobrym funduszem remontowym jest dziś równie finansowalne jak lokal w nowym budownictwie. Ryzyko pojawia się wyłącznie tam, gdzie zarząd spółdzielni latami odkładał przeglądy i remonty – i gdzie fundusz remontowy jest pusty lub symboliczny.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź stan swojego bloku zanim sprzedasz lub kupisz
Jeśli mieszkasz lub rozważasz zakup mieszkania w bloku z wielkiej płyty – kluczowe pytania to nie „kiedy się zawali”, lecz konkretne: czy budynek przeszedł termomodernizację, czy wymieniono pionowe instalacje wodno-kanalizacyjne, jaki jest stan funduszu remontowego i kiedy przeprowadzono ostatni przegląd techniczny według zaleceń ITB. Dokumentację tę ma obowiązek udostępnić zarządca budynku lub spółdzielnia.
Jeśli twój blok nie przeszedł jeszcze termomodernizacji – warto sprawdzić, czy spółdzielnia aplikowała o premię termomodernizacyjną z BGK. Dofinansowanie pokrywa 16 proc. kosztów ocieplenia, a przy jednoczesnym montażu kotew wzmacniających warstwy płyty – premia wynosi 50 proc. kosztów tego zakresu robót. To realne pieniądze, które mogą zdecydować o kondycji budynku na następne dekady. Budynki zadbane i po modernizacji mają przed sobą co najmniej tyle, ile za sobą – a przy odrobinie konserwacji nawet więcej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.