Warszawa świętuje Niepodległość. Zmiany w komunikacji 11 listopada

11 listopada 2025 09:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Tradycyjnie 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, w stolicy obowiązują liczne zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu. Ulice, po których przejdą marsze i parady, są sukcesywnie zamykane, a autobusy i tramwaje kierowane na objazdy. Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje z porannej relacji na żywo.

Fot. Shutterstock

07:57 – Zamknięte Aleje Ujazdowskie

Na odcinku od placu Trzech Krzyży do skrzyżowania Gagarina / Spacerowa / Belwederska całkowicie wstrzymano ruch. Utrudnienia związane są z przygotowaniami do głównych uroczystości państwowych i defilady wojskowej.

Autobusy kursują objazdami:
➡️ Kruczkowskiego → Ludna → Wioślarska → Solec → Czerniakowska → Gagarina.

Kierowcy powinni omijać ten rejon szerokim łukiem – wprowadzono tymczasowe zakazy zatrzymywania się, a policja kieruje ruchem.

07:15 – Wstrzymano ruch autobusów w Alejach Jerozolimskich

Zamknięto Aleje Jerozolimskie na odcinku od ronda Dmowskiego do mostu Poniatowskiego, a także ulice krzyżujące się: Marszałkowską i Nowy Świat.

Ruch tramwajów odbywa się bez zmian – składy kursują w obu kierunkach, choć z możliwymi opóźnieniami. Autobusy zostały skierowane na objazdy, a przystanki w centrum tymczasowo nie funkcjonują.

Co jeszcze się zmienia?

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował, że zmiany w ruchu potrwają przez większość dnia, szczególnie w okolicach:

  • Placu Trzech Krzyży,

  • Alej Ujazdowskich,

  • Placu Na Rozdrożu,

  • Mostu Poniatowskiego i ronda Waszyngtona.

Dodatkowo w godzinach popołudniowych zaplanowano kolejne zamknięcia dróg w związku z Marszem Niepodległości, który wyruszy po południu spod ronda Dmowskiego.

Służby apelują o cierpliwość

Policja i służby miejskie proszą mieszkańców o korzystanie z metra, tramwajów i rowerów miejskich, jeśli to możliwe. W centrum Warszawy obowiązuje zakaz parkowania na wielu ulicach – straż miejska zapowiada odholowania źle zaparkowanych pojazdów.

ZTM na bieżąco aktualizuje komunikaty – pełną listę zmian można sprawdzić w aplikacji JakDojadę, na stronie ztm.waw.pl oraz w komunikatach Warszawskiego Transportu Publicznego.

Warszawa świętuje

Na ulicach stolicy pojawiają się tłumy uczestników uroczystości. Oprócz oficjalnych obchodów państwowych zaplanowano także koncerty, biegi i wydarzenia patriotyczne. Mimo utrudnień w ruchu atmosfera w mieście jest świąteczna – biało-czerwone flagi dominują na ulicach i budynkach.

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji – będziemy na bieżąco aktualizować wszystkie informacje o zmianach w komunikacji i ruchu drogowym.

