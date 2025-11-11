Warszawa świętuje Niepodległość. Zmiany w komunikacji 11 listopada
Tradycyjnie 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, w stolicy obowiązują liczne zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu. Ulice, po których przejdą marsze i parady, są sukcesywnie zamykane, a autobusy i tramwaje kierowane na objazdy. Poniżej przedstawiamy najnowsze informacje z porannej relacji na żywo.
07:57 – Zamknięte Aleje Ujazdowskie
Na odcinku od placu Trzech Krzyży do skrzyżowania Gagarina / Spacerowa / Belwederska całkowicie wstrzymano ruch. Utrudnienia związane są z przygotowaniami do głównych uroczystości państwowych i defilady wojskowej.
Autobusy kursują objazdami:
➡️ Kruczkowskiego → Ludna → Wioślarska → Solec → Czerniakowska → Gagarina.
Kierowcy powinni omijać ten rejon szerokim łukiem – wprowadzono tymczasowe zakazy zatrzymywania się, a policja kieruje ruchem.
07:15 – Wstrzymano ruch autobusów w Alejach Jerozolimskich
Zamknięto Aleje Jerozolimskie na odcinku od ronda Dmowskiego do mostu Poniatowskiego, a także ulice krzyżujące się: Marszałkowską i Nowy Świat.
Ruch tramwajów odbywa się bez zmian – składy kursują w obu kierunkach, choć z możliwymi opóźnieniami. Autobusy zostały skierowane na objazdy, a przystanki w centrum tymczasowo nie funkcjonują.
Co jeszcze się zmienia?
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie poinformował, że zmiany w ruchu potrwają przez większość dnia, szczególnie w okolicach:
-
Placu Trzech Krzyży,
-
Alej Ujazdowskich,
-
Placu Na Rozdrożu,
-
Mostu Poniatowskiego i ronda Waszyngtona.
Dodatkowo w godzinach popołudniowych zaplanowano kolejne zamknięcia dróg w związku z Marszem Niepodległości, który wyruszy po południu spod ronda Dmowskiego.
Służby apelują o cierpliwość
Policja i służby miejskie proszą mieszkańców o korzystanie z metra, tramwajów i rowerów miejskich, jeśli to możliwe. W centrum Warszawy obowiązuje zakaz parkowania na wielu ulicach – straż miejska zapowiada odholowania źle zaparkowanych pojazdów.
ZTM na bieżąco aktualizuje komunikaty – pełną listę zmian można sprawdzić w aplikacji JakDojadę, na stronie ztm.waw.pl oraz w komunikatach Warszawskiego Transportu Publicznego.
Warszawa świętuje
Na ulicach stolicy pojawiają się tłumy uczestników uroczystości. Oprócz oficjalnych obchodów państwowych zaplanowano także koncerty, biegi i wydarzenia patriotyczne. Mimo utrudnień w ruchu atmosfera w mieście jest świąteczna – biało-czerwone flagi dominują na ulicach i budynkach.
Zachęcamy do śledzenia naszej relacji – będziemy na bieżąco aktualizować wszystkie informacje o zmianach w komunikacji i ruchu drogowym.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.