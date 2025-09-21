Warszawa szykuje się na nocny alarm! Strażacy przejmą Dworzec Wschodni
W nocy z niedzieli na poniedziałek na Dworcu Warszawa Wschodnia przeprowadzone zostaną ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem strażaków. Symulacja pożaru ma sprawdzić skuteczność procedur bezpieczeństwa i przygotowanie obiektu na sytuacje kryzysowe.
Warszawa: Nocne ćwiczenia ewakuacji na Dworcu Wschodnim
W nocy z niedzieli na poniedziałek na warszawskim Dworcu Wschodnim odbędą się szeroko zakrojone ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem Państwowej Straży Pożarnej. PKP S.A. poinformowało, że działania rozpoczną się o godzinie 23:30 i potrwają do północy z niewielkim okładem – do 00:30.
Symulacja zagrożenia pożarowego
Scenariusz przewiduje symulację pożaru w rejonie kas biletowych na poziomie 0, od strony ulicy Kijowskiej. Na czas ćwiczeń uruchomione zostaną procedury bezpieczeństwa, a podróżni oraz pracownicy dworca zostaną ewakuowani na oznakowany teren zbiórki na zewnątrz obiektu.
Podczas akcji sprawdzone zostanie nie tylko tempo i skuteczność ewakuacji, ale również funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych i zgodność działań ze szczegółową Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującą na dworcu.
Strażacy przejmą dowodzenie
Po przybyciu na miejsce strażacy PSP przejmą kierowanie akcją ratowniczą. Zaplanowano pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek, które będą miały za zadanie zidentyfikować źródło zagrożenia i podjąć działania zmierzające do jego neutralizacji.
Jak podkreśla PKP S.A., tego typu symulacje są niezbędne, aby podnieść poziom bezpieczeństwa podróżnych i pracowników, a także sprawdzić w praktyce, jak funkcjonują procedury w warunkach kryzysowych. Choć ćwiczenia mogą spowodować chwilowe niedogodności, spółka zapewnia, że przełożą się na realne zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich osób korzystających z Dworca Wschodniego.
