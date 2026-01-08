Warszawa szykuje się na siarczyste mrozy. Trzaskowski zwołuje sztab kryzysowy
Silne mrozy nie odpuszczają Warszawie. Władze miasta reagują na prognozy pogody i zwołują sztab kryzysowy, który ma zdecydować o dodatkowych formach wsparcia dla mieszkańców, w tym o możliwym powrocie koksowników na ulice stolicy.
Sztab kryzysowy w Warszawie. Miasto przygotowuje się na siarczyste mrozy
Prognozy zapowiadają utrzymanie się bardzo niskich temperatur w Warszawie. W odpowiedzi na pogarszające się warunki pogodowe prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego, które odbędzie się w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. Władze miasta analizują możliwe formy wsparcia mieszkańców, w tym powrót koksowników na ulice.
Spotkanie ma zgromadzić przedstawicieli miejskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, transport oraz pomoc społeczną. Celem narady jest przygotowanie działań, które ograniczą skutki długotrwałych mrozów i pomogą osobom najbardziej narażonym na wychłodzenie.
Koksowniki wrócą na ulice? Decyzja jeszcze nie zapadła
Jednym z rozważanych rozwiązań jest ustawienie koksowników w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych, takich jak przystanki komunikacji miejskiej czy okolice dworców. Takie działania Warszawa podejmowała już w przeszłości, m.in. w styczniu 2014 roku, gdy miasto zmagało się z wyjątkowo niskimi temperaturami.
Na razie nie zapadła decyzja o ich uruchomieniu. Miasto bierze pod uwagę wpływ koksowników na jakość powietrza. Według aktualnych danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jakość powietrza w stolicy pozostaje na poziomie dostatecznym lub umiarkowanym, a dodatkowe źródła emisji mogłyby pogorszyć sytuację.
Jak działają koksowniki i kiedy są stosowane?
Koksowniki to metalowe kosze wypełnione żarzącym się koksem, które umożliwiają krótkotrwałe ogrzanie się na otwartej przestrzeni. Każdy z nich zawiera około 10 kilogramów paliwa i może działać nawet do ośmiu godzin. W czasie silnych mrozów koks jest uzupełniany kilka razy na dobę, aby utrzymać stały żar.
Rozwiązanie to stosuje się głównie w okresach ekstremalnych temperatur, gdy standardowe działania okazują się niewystarczające, zwłaszcza dla osób spędzających dużo czasu na zewnątrz.
Miasto szykuje wsparcie dla mieszkańców
Podczas sztabu kryzysowego omawiane będą również inne formy pomocy, w tym działania skierowane do osób w kryzysie bezdomności oraz wzmocnienie patroli służb miejskich. Władze apelują o ostrożność i reagowanie na sytuacje, w których ktoś może potrzebować pomocy z powodu wychłodzenia.
Decyzje dotyczące ewentualnego uruchomienia koksowników mają zapaść po analizie prognoz pogodowych i rekomendacji służb. Miasto zapowiada, że o dalszych krokach będzie informować na bieżąco.
