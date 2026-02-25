Warszawa w żałobie po stracie legendy. Nie żyje prawdziwa bohaterka
Stolica pogrążyła się w głębokim smutku po tragicznej wiadomości o śmierci jednej z ostatnich żyjących bohaterek sierpnia 1944 roku. W wieku 103 lat zmarła Maria Znojewska, znana pod powstańczym pseudonimem „Alina”, która jako łączniczka i sanitariuszka Armii Krajowej stała się symbolem niezłomności Warszawy. Jej odejście poruszyło tysiące osób – od środowisk kombatanckich po zwykłych mieszkańców, którzy widzieli w niej żywy most łączący współczesność z dramatyczną historią XX wieku.
Maria Znojewska urodziła się w sierpniu 1922 roku i niemal całe swoje życie związała ze służbą ojczyźnie. Już jako nastolatka przygotowywała się do obrony kraju, a w czasie okupacji działała w podziemnych strukturach AK. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, bez wahania podjęła skrajnie niebezpieczną misję łączniczki, utrzymując komunikację między walczącym miastem a kluczowymi punktami konspiracyjnymi, w tym obozem w Pruszkowie. Skala reakcji na jej śmierć zaskoczyła nawet obserwatorów życia publicznego, a internet zalała fala wspomnień i kondolencji płynących z każdego zakątka Polski.
Bohaterka, która nigdy nie opuściła posterunku
Biografia Marii Znojewskiej to gotowy scenariusz na film o odwadze, która nie zna granic strachu.
Wczesna służba: Już w wieku 15 lat wstąpiła do Przysposobienia Wojskowego Kobiet, a od 1942 roku działała w strukturach VII Obwodu „Obroża” Armii Krajowej.
Ranna, ale nieugięta: Podczas walk w okolicach Placu Narutowicza została raniona odłamkiem.
Poświęcenie pod ostrzałem: Mimo odniesionych ran nie wycofała się z walki – pozostała w punkcie opatrunkowym, niosąc pomoc innym rannym powstańcom oraz cywilom.
Łączniczka strategiczna: Zapewniała kluczową łączność z obozem przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie, co było zadaniem o najwyższym stopniu ryzyka.
Pożegnanie warszawskiej legendy
Śmierć „Aliny” wywołała ogromne poruszenie w instytucjach zajmujących się pamięcią narodową.
- Hołd Muzeum Powstania Warszawskiego:** Placówka jako jedna z pierwszych pożegnała zmarłą, podkreślając jej 103-letnie życie oddane służbie.
- Strata nie do zastąpienia:** Kombatanci i historycy zgodnie przyznają, że wraz z jej odejściem zamyka się pewien rozdział w historii polskiej tożsamości.
- Aktywność po wojnie:** Mimo traumatycznych przeżyć, po 1945 roku Maria Znojewska zdobyła wykształcenie i pracowała zawodowo, stale angażując się w kultywowanie pamięci o powstaniu.
