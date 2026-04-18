Warszawa Wschodnia przed wielką przebudową. Wszystko zależy od jednej decyzji

18 kwietnia 2026 21:14 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia wchodzi w kluczowy moment. Kolejarze czekają na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej, od której zależy podpisanie umowy i start prac. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jedna z największych inwestycji kolejowych w stolicy może ruszyć jeszcze w tym roku.

Stacja kolejowa, Fot. Warszawa w Pigułce

Kluczowa decyzja zapadnie w kwietniu

Sprawa dotyczy przetargu na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia oraz przystanku Warszawa Stadion. Rozprawa przed KIO została zaplanowana na 22 kwietnia.

Od jej wyniku zależy podpisanie umowy z wykonawcą. Kolejarze zakładają, że jeśli odwołanie zostanie oddalone, kontrakt zostanie podpisany w czerwcu, a roboty rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła spółka TORPOL. Wartość inwestycji to blisko 3 mld zł netto.

Inwestycja kluczowa dla całej Warszawy

Kolejarze podkreślają, że przebudowa Warszawy Wschodniej to inwestycja niezbędna przed modernizacją linii średnicowej, czyli jednego z najważniejszych odcinków kolejowych w Polsce.

Bez tej modernizacji przeprowadzenie kolejnych prac w centrum miasta byłoby znacznie trudniejsze. Chodzi o zachowanie płynności ruchu i bezpieczeństwa.

Plan zakłada rozdzielenie inwestycji w czasie, aby uniknąć paraliżu komunikacyjnego w stolicy.

Obawy przewoźników i organizacja ruchu

W tle pojawiają się również obawy związane z utrudnieniami dla pasażerów. Przewoźnicy zwracają uwagę na ryzyko problemów z przejazdem pociągów przez Warszawę.

PKP PLK zapewniają jednak, że doświadczenia z modernizacji Warszawy Zachodniej pozwolą lepiej zaplanować prace. Roboty mają być prowadzone etapami, przy utrzymaniu ruchu pociągów.

Prace podzielone na etapy

Modernizacja zostanie przeprowadzona w dwóch głównych etapach. Najpierw przebudowane zostaną perony 1-4, a następnie perony 5-7 wraz z torami.

W trakcie prac pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami. Część pociągów będzie kierowana na inne stacje, w tym Warszawę Gdańską i Warszawę Główną.

Planowane są także rozwiązania tymczasowe, takie jak nowy peron na przystanku Warszawa Stadion.

Nowa infrastruktura i większy komfort

Po zakończeniu inwestycji stacja Warszawa Wschodnia ma zyskać zupełnie nowy standard. Powstanie 7 nowoczesnych peronów z zadaszeniem, windy i schody ruchome.

Przewidziano także nowe tory, systemy sterowania ruchem i informację pasażerską. Stacja ma być w pełni dostępna dla osób o ograniczonej mobilności.

Jednym z najważniejszych elementów będzie bezpośrednie połączenie z metrem przy Stadionie Narodowym, co ułatwi przesiadki.

Nowe połączenia i infrastruktura miejska

Inwestycja obejmuje również elementy miejskie. Powstanie nowy tunel łączący ul. Kijowską z ul. Żupniczą, a także przejście podziemne na wysokości ul. Chodakowskiej.

Planowana jest także estakada o długości ponad 1600 metrów, która poprawi połączenia w kierunku północnej Polski.

Całość ma znacząco usprawnić funkcjonowanie Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Co to oznacza dla Ciebie? Zmiany dla pasażerów

Jeśli korzystasz z kolei w Warszawie, musisz przygotować się na zmiany. W trakcie prac możliwe są utrudnienia i zmiany w rozkładach jazdy.

Jednocześnie inwestycja przyniesie długofalowe korzyści. Nowa infrastruktura oznacza większy komfort podróży i lepsze połączenia.

Warto śledzić komunikaty przewoźników, ponieważ organizacja ruchu będzie się zmieniać wraz z kolejnymi etapami prac.

Najważniejsze jest to, że decyzja w sprawie inwestycji zapadnie w najbliższych dniach. Od niej zależy, kiedy ruszy jedna z największych modernizacji kolejowych w Warszawie.

