Warszawa zachwycona niezwykłym samolotem. Na Okęciu wylądował Boeing jak z kreskówki

21 kwietnia 2026 14:09 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pasażerowie i spotterzy na Lotnisku Chopina przecierali oczy ze zdumienia. W Warszawie pojawił się gość, którego trudno pomylić z jakimkolwiek innym samolotem. To maszyna, która wygląda jak wyjęta prosto z bajki i komiksu jednocześnie.

kolorowy samolot Fot. Lotnisko Chopina
Wyjątkowy Boeing 787 na Lotnisku Chopina

Do stolicy przyleciał Boeing 787 Dreamliner linii Etihad Airways w specjalnym malowaniu, które przyciąga uwagę już z daleka. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych maszyn na świecie, a jej obecność w Warszawie wzbudziła ogromne zainteresowanie.

Nie bez powodu. Samolot wyróżnia się unikalnym designem, który łączy dwa zupełnie różne światy.

Z jednej strony bajka, z drugiej superbohaterowie

Maszyna została pomalowana we współpracy z Warner Bros. Jedna jej strona przedstawia bohaterów kultowej serii Looney Tunes, znanych z humorystycznych kreskówek.

Druga strona to zupełnie inny klimat – pojawiają się tam postacie ze świata DC Super Heroes, czyli znani na całym świecie superbohaterowie.

Taki kontrast sprawia, że samolot jest prawdziwą atrakcją nie tylko dla miłośników lotnictwa, ale także fanów popkultury.

Warszawa na chwilę stała się centrum uwagi

Pojawienie się tej maszyny na Lotnisku Chopina szybko rozeszło się w mediach społecznościowych. Zdjęcia i nagrania z Warszawy zaczęły krążyć w sieci, przyciągając uwagę internautów z całej Polski.

To pokazuje, jak duże emocje potrafi wywołać nietypowy gość na stołecznym lotnisku.

Nie tylko lot, ale też pokaz

Specjalne malowania samolotów to dziś coś więcej niż tylko element identyfikacji wizualnej. To sposób na wyróżnienie się i przyciągnięcie uwagi pasażerów.

W przypadku tej maszyny efekt został osiągnięty w pełni – trudno przejść obok niej obojętnie.

Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?

– możliwość zobaczenia wyjątkowego samolotu na żywo
– rosnące znaczenie Lotniska Chopina na mapie międzynarodowych połączeń
– większe zainteresowanie lotnictwem wśród mieszkańców
– kolejny dowód, że Warszawa przyciąga unikalne wydarzenia

Takie wizyty nie zdarzają się codziennie. Dlatego każdy, kto miał okazję zobaczyć ten samolot na żywo, mógł poczuć, że Warszawa na chwilę znalazła się w centrum lotniczego świata.

