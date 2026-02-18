Warszawa zaczyna budowę najdłuższej linii metra w historii! Z Tarchomina do Wilanowa w 35 minut? Zobacz plan czwartej linii metra (M4).

18 lutego 2026 19:11 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Środa, 18 lutego 2026 roku. Komunikacyjna mapa Warszawy przechodzi historyczną transformację. Jak donosi Business Insider, oficjalnie wystartowały pierwsze prace przygotowawcze i projektowe nad czwartą linią metra (M4). Ta gigantyczna inwestycja ma połączyć północ z południem lewobrzeżnej Warszawy, stając się kręgosłupem komunikacyjnym stolicy, odciążającym mocno eksploatowaną linię M1.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Trasa M4: Z Tarchomina do Wilanowa w rekordowym czasie

Linia M4 będzie najdłuższą nitką warszawskiego metra. Według założeń, jej trasa liczyć będzie około 26 kilometrów i połączy dwa skrajne punkty miasta: dynamicznie rozwijający się Tarchomin na Białołęce z Wilanowem. Po drodze metro przejedzie przez kluczowe dzielnice, takie jak Żoliborz, Wola, Ochota i Mokotów.

Kluczowe węzły przesiadkowe linii M4:

  • Marymont: Przesiadka na linię M1.
  • Rondo Daszyńskiego: Przesiadka na linię M2.
  • Plac Narutowicza: Połączenie z planowaną linią M3.
  • Służewiec: Połączenie z siecią tramwajową i kolejową.

 

Zobacz również:

Techniczne parametry inwestycji M4

W lutym 2026 roku, gdy startują prace geologiczne i projektowe, znamy już główne założenia techniczne tej nitki. Linia M4 nie tylko będzie najdłuższa, ale też najnowocześniejsza, z przewidzianym systemem autonomicznego prowadzenia pociągów na wybranych odcinkach.

Parametr Dane projektowe
Całkowita długość linii ok. 26 km
Liczba planowanych stacji 23 stacje
Liczba baz technicznych (STP) 1 (prawdopodobnie na Tarchominie)
Czas przejazdu całą trasą ok. 35-40 minut

Harmonogram prac: Co dzieje się 18 lutego 2026?

Obecnie trwają zaawansowane prace nad dokumentacją projektową oraz badania geologiczne (odwierty), które mają określić dokładne warunki gruntowe na trasie przebiegającej m.in. pod gęstą zabudową Woli i Ochoty. Władze miasta zakładają, że budowa pierwszego odcinka centralnego ruszy pełną parą w najbliższych latach, po zakończeniu etapu przetargowego.

„Linia M4 to nie tylko wygoda, to zmiana filozofii poruszania się po mieście. Dzięki niej pasażerowie z Tarchomina dotrą do biurowego centrum Warszawy w kilkanaście minut, omijając korki na Moście Marii Skłodowskiej-Curie. W 2026 roku to priorytetowy projekt dla przyszłości stolicy” – podkreślają eksperci ds. transportu Business Insider.

Lista najważniejszych stacji linii M4:

  1. Tarchomin Kościelny – punkt początkowy.
  2. Marymont – kluczowy węzeł przesiadkowy.
  3. Rondo Daszyńskiego – centrum biznesowe stolicy.
  4. Plac Narutowicza – serce Starej Ochoty.
  5. Mordor (Domaniewska) – obsługa największego zagłębia biurowego.
  6. Wilanów – stacja końcowa w pobliżu Świątyni Opatrzności Bożej.

 

Artykuł opracowany na podstawie publikacji Business Insider Polska oraz oficjalnych planów m.st. Warszawy.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl