Warszawa zaczyna budowę najdłuższej linii metra w historii! Z Tarchomina do Wilanowa w 35 minut? Zobacz plan czwartej linii metra (M4).

Trasa M4: Z Tarchomina do Wilanowa w rekordowym czasie

Linia M4 będzie najdłuższą nitką warszawskiego metra. Według założeń, jej trasa liczyć będzie około 26 kilometrów i połączy dwa skrajne punkty miasta: dynamicznie rozwijający się Tarchomin na Białołęce z Wilanowem. Po drodze metro przejedzie przez kluczowe dzielnice, takie jak Żoliborz, Wola, Ochota i Mokotów.

Kluczowe węzły przesiadkowe linii M4:

Marymont: Przesiadka na linię M1.

Przesiadka na linię M1. Rondo Daszyńskiego: Przesiadka na linię M2.

Przesiadka na linię M2. Plac Narutowicza: Połączenie z planowaną linią M3.

Połączenie z planowaną linią M3. Służewiec: Połączenie z siecią tramwajową i kolejową.

Techniczne parametry inwestycji M4

W lutym 2026 roku, gdy startują prace geologiczne i projektowe, znamy już główne założenia techniczne tej nitki. Linia M4 nie tylko będzie najdłuższa, ale też najnowocześniejsza, z przewidzianym systemem autonomicznego prowadzenia pociągów na wybranych odcinkach.

Parametr Dane projektowe Całkowita długość linii ok. 26 km Liczba planowanych stacji 23 stacje Liczba baz technicznych (STP) 1 (prawdopodobnie na Tarchominie) Czas przejazdu całą trasą ok. 35-40 minut

Harmonogram prac: Co dzieje się 18 lutego 2026?

Obecnie trwają zaawansowane prace nad dokumentacją projektową oraz badania geologiczne (odwierty), które mają określić dokładne warunki gruntowe na trasie przebiegającej m.in. pod gęstą zabudową Woli i Ochoty. Władze miasta zakładają, że budowa pierwszego odcinka centralnego ruszy pełną parą w najbliższych latach, po zakończeniu etapu przetargowego.

„Linia M4 to nie tylko wygoda, to zmiana filozofii poruszania się po mieście. Dzięki niej pasażerowie z Tarchomina dotrą do biurowego centrum Warszawy w kilkanaście minut, omijając korki na Moście Marii Skłodowskiej-Curie. W 2026 roku to priorytetowy projekt dla przyszłości stolicy” – podkreślają eksperci ds. transportu Business Insider.

Lista najważniejszych stacji linii M4:

Tarchomin Kościelny – punkt początkowy. Marymont – kluczowy węzeł przesiadkowy. Rondo Daszyńskiego – centrum biznesowe stolicy. Plac Narutowicza – serce Starej Ochoty. Mordor (Domaniewska) – obsługa największego zagłębia biurowego. Wilanów – stacja końcowa w pobliżu Świątyni Opatrzności Bożej.

Artykuł opracowany na podstawie publikacji Business Insider Polska oraz oficjalnych planów m.st. Warszawy.