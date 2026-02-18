Warszawa zaczyna budowę najdłuższej linii metra w historii! Z Tarchomina do Wilanowa w 35 minut? Zobacz plan czwartej linii metra (M4).
Trasa M4: Z Tarchomina do Wilanowa w rekordowym czasie
Linia M4 będzie najdłuższą nitką warszawskiego metra. Według założeń, jej trasa liczyć będzie około 26 kilometrów i połączy dwa skrajne punkty miasta: dynamicznie rozwijający się Tarchomin na Białołęce z Wilanowem. Po drodze metro przejedzie przez kluczowe dzielnice, takie jak Żoliborz, Wola, Ochota i Mokotów.
Kluczowe węzły przesiadkowe linii M4:
- Marymont: Przesiadka na linię M1.
- Rondo Daszyńskiego: Przesiadka na linię M2.
- Plac Narutowicza: Połączenie z planowaną linią M3.
- Służewiec: Połączenie z siecią tramwajową i kolejową.
Techniczne parametry inwestycji M4
W lutym 2026 roku, gdy startują prace geologiczne i projektowe, znamy już główne założenia techniczne tej nitki. Linia M4 nie tylko będzie najdłuższa, ale też najnowocześniejsza, z przewidzianym systemem autonomicznego prowadzenia pociągów na wybranych odcinkach.
|Parametr
|Dane projektowe
|Całkowita długość linii
|ok. 26 km
|Liczba planowanych stacji
|23 stacje
|Liczba baz technicznych (STP)
|1 (prawdopodobnie na Tarchominie)
|Czas przejazdu całą trasą
|ok. 35-40 minut
Harmonogram prac: Co dzieje się 18 lutego 2026?
Obecnie trwają zaawansowane prace nad dokumentacją projektową oraz badania geologiczne (odwierty), które mają określić dokładne warunki gruntowe na trasie przebiegającej m.in. pod gęstą zabudową Woli i Ochoty. Władze miasta zakładają, że budowa pierwszego odcinka centralnego ruszy pełną parą w najbliższych latach, po zakończeniu etapu przetargowego.
„Linia M4 to nie tylko wygoda, to zmiana filozofii poruszania się po mieście. Dzięki niej pasażerowie z Tarchomina dotrą do biurowego centrum Warszawy w kilkanaście minut, omijając korki na Moście Marii Skłodowskiej-Curie. W 2026 roku to priorytetowy projekt dla przyszłości stolicy” – podkreślają eksperci ds. transportu Business Insider.
Lista najważniejszych stacji linii M4:
- Tarchomin Kościelny – punkt początkowy.
- Marymont – kluczowy węzeł przesiadkowy.
- Rondo Daszyńskiego – centrum biznesowe stolicy.
- Plac Narutowicza – serce Starej Ochoty.
- Mordor (Domaniewska) – obsługa największego zagłębia biurowego.
- Wilanów – stacja końcowa w pobliżu Świątyni Opatrzności Bożej.
